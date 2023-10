रूखहरूले एकअर्कालाई खतराको बारेमा सञ्चार र चेतावनी दिन सक्छन्, अध्ययनले पत्ता लगायो

By

नेचर कम्युनिकेसन्समा प्रकाशित एउटा नयाँ अध्ययनले पृथ्वीमा रहेका रूखहरूले कसरी एकअर्कालाई खतराको बारेमा सञ्चार र चेतावनी दिन सक्छन् भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि घाइते बिरुवाहरूले रासायनिक यौगिकहरू उत्सर्जन गर्दछ जसले स्वस्थ बोटको तन्तुहरूमा घुसपैठ गर्न सक्छ, जसले यसको कोषहरू भित्रबाट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाहरू ट्रिगर गर्दछ। यो खोजले कीराको आक्रमण वा खडेरी विरुद्ध बिरुवाहरूलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

"बोल्दै" रूखहरूको अवधारणा पहिलो पटक 1980 मा अन्वेषण गरिएको थियो जब वैज्ञानिकहरूले देखे कि रूखहरूले आक्रमण गर्दा कीराहरूलाई रोक्नको लागि रसायनहरू उत्पादन गर्छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, नजिकै अवस्थित एउटै प्रजातिका स्वस्थ रूखहरूले पनि क्षतिग्रस्त रूखहरूमा जरा जडान नगरी पनि उही रासायनिक प्रतिरक्षाहरू प्रदर्शन गर्थे। यसले सुझाव दियो कि रूखहरू हावा मार्फत एकअर्कासँग सञ्चार गर्छन्, यो घटनालाई बिरुवाको इभड्रपिङ भनिन्छ।

विगत चार दशकहरूमा, 30 भन्दा बढी वनस्पति प्रजातिहरू वाष्पशील जैविक यौगिकहरूको उत्सर्जन मार्फत सेल-टु-सेल सञ्चारमा संलग्न देखिएका छन्। यद्यपि, अहिले सम्म, यो अस्पष्ट थियो कि कुन यौगिकहरू महत्त्वपूर्ण थिए र तिनीहरू कसरी बिरुवाहरू द्वारा महसुस गरियो।

भर्खरैको अध्ययनले यी प्रश्नहरूमा म्यानुअल रूपमा पातहरू कुचलेर र अरबीडोप्सिस तोरी वा टमाटरको बोटमा क्याटरपिलर राखेर प्रकाश पारेको छ। यसले विभिन्न हरियो पातदार वाष्पशीलहरूको उत्सर्जनलाई ट्रिगर गर्‍यो, जुन त्यसपछि स्वस्थ बिरुवाहरूमा फैलियो। टोलीले स्वस्थ बिरुवाहरूलाई आनुवंशिक रूपमा परिमार्जन गर्‍यो ताकि व्यक्तिगत कोषहरूमा सक्रिय हुँदा क्याल्सियम आयनहरू फ्लोरोस हुन्छन्, उनीहरूलाई बिरुवाहरूको प्रतिक्रियाहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ।

अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि केवल दुई विशिष्ट हरियो पातदार वाष्पशीलहरूले स्वस्थ बिरुवाहरूको कोशिकाहरूमा क्याल्सियम आयनहरू बढाउने देखिन्छ। बिरुवाहरूमा क्याल्सियम संकेतले प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाहरू सक्रिय गर्न भूमिका खेल्छ, जस्तै पातहरू बन्द गर्ने वा कीराहरू पचाउने। टोलीले यो पनि पत्ता लगायो कि यौगिकहरू स्टोमाटा मार्फत अवशोषित भएको थियो, जसले बोटबिरुवालाई प्रकाश संश्लेषणको क्रममा ग्यासहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिन्छ, यसले बोटको भित्री तन्तुहरूमा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ।

यो नयाँ बुझाइको साथ, वैज्ञानिकहरूले विश्वास गर्छन् कि बिरुवाहरूलाई सम्बद्ध यौगिकहरूमा पर्दाफास गरेर खतराहरू र तनावहरू विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्न सम्भव छ। यसले खेतीमा कीटनाशकको ​​आवश्यकतालाई कम गर्न र खडेरीको सामना गर्दा बिरुवाहरूलाई थप लचिलो बनाउन सक्छ।

किन विशिष्ट यौगिकहरूले मात्र क्याल्सियम सङ्केत ट्रिगर गर्छन् र यी यौगिकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने बिरुवाहरूमा रिसेप्टरहरू पहिचान गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ।

समग्रमा, यस अध्ययनले बिरुवा सञ्चारमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ र बिरुवाहरूलाई हानि हुनु अघि नै यसलाई जोगाउन रणनीतिहरू विकास गर्ने सम्भावनाहरू खोल्छ।

स्रोत:

– “Talking Trees: Discovery Seds Light On How To Plants Communicate” – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbours-study) -फेला पार्छ/)

- "बिरुवा संचार: क्याल्सियम आयनहरूले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दछ" - प्रकृति संचार (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)