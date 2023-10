चन्द्रग्रहणको महिमा: एक आकाशीय दृश्य

By

के तपाईं आकाशीय भव्यताको उल्लेखनीय प्रदर्शनको लागि तयार हुनुहुन्छ? आफूलाई आंशिक चन्द्रग्रहणको रूपमा लिनुहोस्, जसलाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ, शनिबार, अक्टोबर 28 मा आकाश ग्रहण गर्दछ, र आइतबार, अक्टोबर 29 सम्म जारी रहन्छ। यो असाधारण घटना तब हुन्छ जब पृथ्वीले उज्यालो सूर्य र मनमोहक चन्द्रमाको बीचमा अवस्थित हुन्छ। चन्द्रमाको सतहमा छाया, एक विस्मयकारी दृष्य सिर्जना गर्ने जसले विश्वभरका आकाश गजरहरूलाई मोहित बनाउँछ।

यसलाई चित्रण गर्नुहोस्: पृथ्वीलाई एक विशाल क्षेत्रको रूपमा, सूर्यको चमकको रूपमा र चन्द्रमालाई चम्किलो ओर्बको रूपमा। जब पृथ्वी चन्द्रमाको बाटोमा चिप्लिन्छ, यसको छायाँले चन्द्रमालाई नाजुक रूपमा छुन्छ, बिस्तारै यसको चमक मास्क गर्दै, ईथरीय गायब वा रंगहरूको मनमोहक परिवर्तनको परिणामस्वरूप।

त्यहाँ दुई प्रकारका चन्द्रग्रहणहरू छन् जसले दर्शकहरूलाई मोहित पार्छ:

1. कुल चन्द्र ग्रहण: पूर्ण चन्द्रग्रहणको समयमा, पृथ्वीले चन्द्रमालाई पूर्ण रूपमा अँगालेको छ, यसलाई भयानक अन्धकारले घेर्छ। यो असाधारण मुठभेडले प्रायः चन्द्रमाको सतहलाई रातो वा तामाको रंगको साथ उपहार दिन्छ। जब सूर्यको किरण पृथ्वीको वायुमण्डलमा अपवर्तित हुन्छ, छोटो तरंगदैर्ध्यहरू छरपस्ट हुन्छन्, र लामो रातो रङहरू कृपापूर्वक चन्द्रमालाई आफ्नो मनमोहक रंगले अँगालेर पार गर्छन्। यो मनमोहक उपस्थितिलाई सामान्यतया "ब्लड मुन" भनिन्छ।

२. आंशिक चन्द्रग्रहण: आंशिक चन्द्रग्रहणमा, चन्द्रमाको एक भाग मात्र पृथ्वीको छायामा समर्पण गर्दछ। यो खगोलीय क्षेत्रबाट निकालिएको टोकाइसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ वा चन्द्रमाको प्रदर्शनमा षड्यन्त्र थप्दै मनमोहक अँध्यारो खण्ड प्रकट गर्न सक्छ।

विवरणहरूमा ध्यान दिँदै, 2023 को रोमाञ्चक आंशिक चन्द्रग्रहण शनिबार, अक्टोबर 28 मा सुरु हुनेछ, र आइतबार, अक्टोबर 29 को प्रारम्भिक घण्टा सम्म विस्तार हुनेछ। भारतमा, ग्रहण शनिबार राति लगभग 11:31 बजे सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। आइतवार बिहान 1:19 AM देखि 1:05 AM सम्म अचम्मको 2 घण्टा र 24 मिनेट सम्म चल्छ। 1:05 AM वरिपरि यसको शिखरमा, चन्द्रमाले पृथ्वीको छायाँको गहिरो, छायादार भागको अनुभव गर्नेछ, जसलाई umbra भनिन्छ, कलात्मक रूपमा यसको मनमोहक सतहको एक भागलाई पर्दा लगाउनेछ।

यस खगोलीय घटनाको महिमाले भारतलाई मात्र नभई पूर्वी गोलार्धका विभिन्न क्षेत्रहरू, अफ्रिका, युरोप, एसिया र अष्ट्रेलियाका केही भागहरूलाई पनि मन पराउनेछ। यद्यपि अमेरिकाका दर्शकहरूले यो मनमोहक घटनालाई गुमाउन सक्छन्, तर ब्राजिलका केही भागहरूले चन्द्रमा क्षितिजमा सुन्दर रूपमा देखा पर्दा जादुको साक्षी दिने मौका पाउनेछन्।

सोधिने प्रश्न:

प्रश्न: चन्द्रग्रहण के हो?

A: चन्द्रग्रहण तब हुन्छ जब पृथ्वीले सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आफ्नो छायाँ चन्द्रमाको सतहमा राख्छ।

प्रश्न: पूर्ण चन्द्रग्रहण कसरी हुन्छ?

A: पूर्ण चन्द्रग्रहणको समयमा, पृथ्वीले चन्द्रमालाई पूर्णतया ढाक्छ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलबाट फिल्टर गरिएको सूर्यको प्रकाशको कारणले यसको रातो वा तामाको रूप देखिन्छ।

प्रश्न: आंशिक चन्द्रग्रहण के हो?

A: आंशिक चन्द्रग्रहणमा, चन्द्रमाको एक भाग मात्र पृथ्वीको छायाले ढाकेको हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप आकर्षक टोकाइ जस्तो देखिन्छ वा अँध्यारो भाग हुन्छ।

Q: 2023 मा आंशिक चन्द्रग्रहण कहिले हुनेछ?

A: आंशिक चन्द्रग्रहण शनिबार, अक्टोबर 28 मा हुनेछ, र आइतबार, अक्टोबर 29 सम्म जारी रहनेछ।

Q: के भारतमा चन्द्रग्रहण देखिनेछ?

A: हो, चन्द्रग्रहण भारतका सबै भागहरू, साथै पूर्वी गोलार्धका क्षेत्रहरू जस्तै अफ्रिका, युरोप, एशिया र अस्ट्रेलियाका केही क्षेत्रहरूमा देखिनेछ।

स्रोत:

- [स्रोत नाम घुसाउनुहोस्], URL: [URL घुसाउनुहोस्]