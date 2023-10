ह्युबर्ट रीभ्स: खगोल भौतिकशास्त्री र विज्ञान संचारक

By

हालै ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएका क्यानाडाली-फ्रान्सेली खगोलशास्त्री ह्युबर्ट रिभ्स एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मात्र नभएर एक प्रख्यात विज्ञान संचारक पनि थिए। 91 मा मोन्ट्रियलमा जन्मेका, रिभ्सले सानै उमेरमा खगोल विज्ञानको लागि जुनून विकास गरे, प्राकृतिक संसारको अन्वेषण र एक शौकिया खगोलविद्को रूपमा ताराहरूको अध्ययन गरे। ब्रह्माण्डसँगको उनको आकर्षणले उनलाई एस्ट्रोफिजिक्समा क्यारियर बनाउन प्रेरित गर्यो, अन्ततः कर्नेल विश्वविद्यालयबाट पीएचडी कमाए र नासाको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको लागि सल्लाहकार बने।

रीभ्स सामान्य जनतालाई जटिल वैज्ञानिक अवधारणाहरू व्याख्या गर्ने क्षमताको लागि परिचित थिए, र उनी विज्ञान र ब्रह्माण्डप्रतिको आफ्नो प्रेम फराकिलो दर्शकहरूसँग साझा गर्न चाहन्थे। 1981 मा, उहाँले "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) शीर्षकको पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो, जुन फ्रान्समा सबैभन्दा बढी बिक्रेता बनेको थियो र यसलाई २५ भाषामा अनुवाद गरिएको थियो। पुस्तकले खगोल भौतिकीलाई महाकाव्य गाथामा परिणत गर्ने क्षमताको लागि प्रशंसा प्राप्त गर्‍यो, र यसले दक्ष विज्ञान संचारकको रूपमा रीभ्सको प्रतिष्ठालाई बलियो बनायो।

आफ्नो करियरमा, रीभ्सले बालबालिकाका लागि धेरै शीर्षकहरू सहित 40 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखे। उनी फ्रेन्च टिभीमा परिचित अनुहार बने, लोकप्रिय साहित्यिक टक शोहरूमा देखा पर्‍यो र आफ्नो जंगली सेतो कपाल, चम्किरहेको आँखा र क्युबेक उच्चारणले दर्शकहरूलाई मोहित तुल्यायो। उनको क्यारिज्म्याटिक र आकर्षक आचरणले उनलाई फ्रान्सेली-भाषी संसारमा खोज्ने वक्ता बनायो, जहाँ उनी कार्ल सागनको फ्रान्सेली समकक्षको रूपमा चिनिए।

रिभ्स एक विज्ञान संचारक मात्र नभई एक प्रमुख पर्यावरणविद् पनि थिए। उनले प्रकृतिको संरक्षणको लागि जोशका साथ वकालत गरे र मानवताले सामना गर्ने आत्म-विनाशका खतराहरूबारे चेतावनी दिए। उनले विश्वास गरे कि मानिसहरु चुनिएका प्रजाति होइनन् र हामीले हाम्रो अस्तित्व सुनिश्चित गर्न हाम्रो कार्यहरु को लागी जिम्मेवारी लिनु पर्छ।

एस्ट्रोफिजिक्स र विज्ञान संचारको क्षेत्रमा हबर्ट रिभ्सको योगदानले दिगो प्रभाव छोडेको छ। वैज्ञानिक ज्ञान र आम जनता बीचको खाडललाई पुल गर्ने उहाँको क्षमताले अनगिन्ती व्यक्तिहरूलाई ब्रह्माण्डका रहस्यहरू मनन गर्न र प्राकृतिक संसारको कदर गर्न र संरक्षण गर्न प्रेरित गरेको छ।

