नासाको जेम्स वेब टेलिस्कोपबाट आश्चर्यजनक खोजहरूले ग्यालेक्टिक केन्द्रमा नयाँ अन्तरदृष्टि प्रस्ताव गर्दछ

By

NASA को जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले आफ्नो असाधारण क्षमताहरूका साथ खगोलविद्हरूलाई फेरि चकित पारेको छ, यस पटक हाम्रो ग्यालेक्सीको मुटुमा रहेको रहस्यमय धनु C (Sgr C) तारा-निर्माण क्षेत्रको मनमोहक दृश्य प्रदान गर्दै। मिल्की वेको केन्द्रमा रहेको सुपरमासिभ ब्ल्याक होल धनुरास ए बाट लगभग 300 प्रकाश-वर्ष टाढा अवस्थित, Sgr C 500,000 ताराहरूको दृष्य हो, स्पटलाइट चोर्ने प्रोटोस्टारहरूको संग्रहमा विशेष फोकसको साथ।

यस ग्राउन्डब्रेकिंग छविमा, वेबको अभूतपूर्व रिजोल्युसन र संवेदनशीलताले यस क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै नदेखेका अनगिन्ती सुविधाहरू अनावरण गर्दछ। "वेबले अविश्वसनीय मात्रामा विवरणहरू प्रकट गर्दछ, जसले हामीलाई यस प्रकारको वातावरणमा तारा गठनको अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ जुन पहिले सम्भव थिएन," शमूएल क्रो, प्रमुख अन्वेषक र भर्जिनिया विश्वविद्यालयका स्नातक विद्यार्थीले भने। यो उल्लेखनीय अन्तरदृष्टि अघिल्लो इन्फ्रारेड डाटाको कमी र वेब टेलिस्कोपको अपार क्षमताहरूबाट उत्पन्न हुन्छ।

मुख्य खोजहरू मध्ये एक विशाल प्रोटोस्टारको उपस्थिति हो, हाम्रो सूर्यको 30 गुणा भन्दा बढी, यो युवा तारकीय समूह भित्र बसेको। यी प्रोटोस्टारहरू वरपरको बादल अँध्यारो र थोरै जनसंख्या भएको देखिन्छ, यो वास्तवमा, आकाशगंगाको सबैभन्दा सघन क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। क्लाउडको घनत्वले यसको पछाडि अवस्थित ताराहरूको प्रकाशलाई रोक्छ, खालीपनको भ्रम सिर्जना गर्दछ।

Webb को नियर-इन्फ्रारेड क्यामेरा (NIRCam) ले कालो बादलको मुनिको वरिपरि जीवन्त स्यान रङहरूमा व्यापक आयनीकृत हाइड्रोजन उत्सर्जन कब्जा गरेको छ। यस हाइड्रोजन क्षेत्रको विशाल पहुँचले अवस्थित सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिन्छ, किनकि यो पहिले अवलोकन गरिएको भन्दा धेरै टाढा फैलिएको छ। खगोलविद्हरू अब यस विस्तारित हाइड्रोजन क्षेत्रको उत्पत्ति र प्रभाव बुझ्ने पेचिलो कार्यको सामना गरिरहेका छन्।

अर्को मनमोहक रहस्य आयनीकृत हाइड्रोजन भित्र छरिएका र अराजक सुई-जस्तो संरचनाहरूमा छ, जसले थप अनुसन्धानको माग गर्दछ। स्पेनको Instituto Astrofísica de Andalucía मा परियोजनाका सह-अन्वेषक रुबेन फेड्रियानीले ग्यालेक्टिक केन्द्रलाई "भीडभाड, गडबडी भएको ठाउँ" भनेर वर्णन गर्दछ, जहाँ ठूला ग्यास बादलहरूले ताराहरू बनाउँछन् जसले वरपरको ग्याससँग आफ्नो बहिर्गमन, जेटहरू मार्फत अन्तरक्रिया गर्दछ। , र विकिरण।

वैज्ञानिकहरूले आकाशीय विस्तार भित्र लुकेका रहस्यहरू खोल्न जारी राख्दा, हाम्रो ग्यालेक्सीको मुटुबाट जेम्स वेब टेलिस्कोपको खोजहरूले ब्रह्माण्डीय रहस्यहरूमा थप खोजी गर्ने अभूतपूर्व अवसरहरू प्रदान गर्दछ। पृथ्वीबाट केवल 25,000 प्रकाश-वर्ष टाढा स्थित, ग्यालेक्टिक केन्द्रले खगोलविद्हरूलाई व्यक्तिगत ताराहरूको नजिकको दृश्य प्रदान गर्दछ, तारा गठनको जटिल प्रक्रिया र अद्वितीय ब्रह्माण्ड वातावरणमा यसको निर्भरतामा प्रकाश पार्छ। प्रत्येक प्रकटीकरणको साथ, वेब टेलिस्कोपले हाम्रो ब्रह्माण्डको गहिरो समझको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ।