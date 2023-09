အမေရိကန်၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသယာဉ်မှူးများ ၏ မပြောပြနိုင်သော ဇာတ်လမ်း- အတားအဆီးများကို ချိုးဖျက်ပြီး အမြင့်အသစ်များ ရောက်ရှိခြင်း

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" တွင် Loren Grush သည် အမျိုးသားများကြီးစိုးသော အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးလောကတွင် မှန်မျက်နှာကျက်ကို ကွဲကြေသွားစေသည့် ထူးထူးခြားခြား အမျိုးသမီးခြောက်ဦး၏ ခရီးကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။ Grush သည် အာကာသပြိုင်ပွဲတွင် လူဖြူအမျိုးသားကြီးစိုးမှု၏ ပျံ့နှံ့နေသော ဇာတ်ကြောင်းကို စိန်ခေါ်ပြီး NASA ၏ ပထမတန်းစားတွင် အမျိုးသမီးများပါ၀င်သည့် ဤအမျိုးသမီးများ၏ သိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

Grush သည် Sally Ride၊ Judy Resnik၊ Kathy Sullivan၊ Anna Fisher၊ Rhea Seddon နှင့် Shannon Lucid တို့၏ဘဝများကို အာရုံစိုက်သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးများသည် 1978 ခုနှစ်တွင် NASA ၏အာကာသယာဉ်မှူးအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးယခင်ကတားမြစ်ထားသောအမြင့်သို့ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

“The Six” သည် အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးစီက သဘောပေါက်သည့်အခိုက်အတန့်များကို ၎င်းတို့၏ စေ့ဆော်မှုနှင့် တုံ့ဆိုင်းမှုများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းပေးသည်။ အတန်းသည် လူဖြူအများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း Grush သည် ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကွဲပြားမှုဆီသို့ သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

ဤစာအုပ်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မီဒီယာအာရုံစိုက်မှု၊ အချစ်ရေးနှင့် အာကာသအတွင်း လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူမျိုးရေးဝါဒီများ၏ ထင်ကြေးပေးမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ ဟန်ချက်ညီစေရန် ရုန်းကန်နေရမှုတို့အပါအဝင် အဆိုပါအမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Grush သည် မီဒီယာများ၏ စိစစ်မှုကြားတွင် သူမ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန် Ride ၏ တိုက်ပွဲကဲ့သို့သော ဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ၎င်းတို့၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို ဥပမာပေးပါသည်။

"The Six" သည် NASA ၏အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်ကွဲပြားမှုအတွက်ချန်ပီယံများကစားသည့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ NASA ဝန်ထမ်း Ruth Bates Harris သည် အေဂျင်စီ၏ ကွဲပြားမှုမရှိခြင်းအတွက် ရဲဝံ့စွာ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ Mercury 13 သည် ၎င်းတို့သည် အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြရန်အတွက် 1960 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် ပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများအုပ်စုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။

Grush သည် အာကာသယာဉ်မှူးများ၏ နေ့စဥ်အတွေ့အကြုံများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော အသွင်အပြင်များကို ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အာကာသဝတ်စုံများကို စမ်းသပ်ခြင်း၊ စက်ရုပ်လက်များကို ထိန်းကျောင်းပြီး ၎င်းတို့၏ ရုံးခန်းတံခါးများတွင် ပြက္ခဒိန်များကို အသေးစိပ်ပြသထားသည့် အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို လမ်းညွှန်ပြသခဲ့သည်။

စာအုပ်သည် အန္တရာယ်နှင့် ကြေကွဲစရာမရှိသော်လည်း၊ Grush သည် ကျားမနှင့်လူမျိုးကို ကျော်လွန်သည့် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ဇွဲသတ္တိတို့ကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။ Challenger ဘေးအန္တရာယ်သည် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးတွင် မွေးရာပါအန္တရာယ်များနှင့် Resnik မှပြုလုပ်သော အဆုံးစွန်သောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတို့ကို သတိကြီးစွာထားကာ သတိပေးချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနပြုကာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ပုံပြင်ပြောခြင်းဖြင့်၊ "The Six" သည် အာကာသပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို ချဲ့ထွင်ကာ "လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်စုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သူနည်း" ဟူသော ရိုးရာအယူအဆများကို စိန်ခေါ်သည်။

ရင်းမြစ်: The New York Times