By

Walmart နှင့် Walmart အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ရပ်များအတွင်း၊ နာမည်တူ လက်လီရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုသည် စျေးကွက်တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး စားသုံးသူများအကြား ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ လူသိများသော အမေရိကန် နိုင်ငံစုံ လက်လီရောင်းချရေးကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည့် Walmart သည် ယခုအခါ အမည်တူ အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် မျှဝေသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Walmart entities နှစ်ခုကြားက အတိအကျ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။ အသေးစိတ်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

Walmart ကော်ပိုရေးရှင်း-

ပထမဆုံးနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးသော Walmart သည် 1962 ခုနှစ်တွင် Sam Walton မှ တည်ထောင်ခဲ့သော နာမည်ကြီး လက်လီကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည်။ Bentonville၊ Arkansas တွင် ၎င်း၏ရုံးချုပ်နှင့်အတူ Walmart Corporation သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဟိုက်ပါမားကတ်များ၊ လျှော့စျေးဆိုင်များနှင့် ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များ၏ ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်ကို လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောထုတ်ကုန်များ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများနှင့် အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိခြင်းကြောင့် လူသိများသည်။

Walmart Inc.-

ဒုတိယ Walmart သည် စျေးကွက်တွင် အတော်လေး ကစားသမားသစ်ဖြစ်သည်။ Walmart Inc. သည် ဆန်းသစ်သော e-commerce ပလပ်ဖောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကနေဒါနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့် ချောမွေ့သောအွန်လိုင်းစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် လက်လီလုပ်ငန်းကို တော်လှန်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန် လက်လီကုမ္ပဏီကြီးနှင့် နာမည်တူသော်လည်း Walmart Inc. သည် Walmart ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ဆက်နွှယ်မှုမရှိသော သီးခြားလွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- Walmart Corporation နှင့် Walmart Inc. ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။

A- မဟုတ်ပါ၊ Walmart Corporation နှင့် Walmart Inc. တို့သည် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ဆက်နွယ်မှုမရှိသော သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

မေး- Walmart Corporation နဲ့ Walmart Inc. နှစ်ခုလုံးမှာ ဈေးဝယ်လို့ရပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးမှာ ဈေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ Walmart ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များကို လုပ်ကိုင်နေပြီး Walmart Inc. သည် အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပလပ်ဖောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

မေး- ထုတ်ကုန်များနှင့် ဈေးနှုန်းများသည် Walmart နှစ်ခုစလုံးတွင် တူညီပါသလား။

A- ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဈေးနှုန်းများသည် Walmart Corporation နှင့် Walmart Inc တို့ကြားတွင် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် တိကျသောအချက်အလက်များအတွက် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။

မေး- Walmart Inc. သည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေပါသလား။

A- ကြီးထွားလာသောနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Walmart Inc. သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ချဲ့ထွင်ပြီး အနာဂတ်တွင် သုံးစွဲသူများ ပိုမိုရောက်ရှိရန် အစီအစဉ်များရှိပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးသည် “Walmart” ဟူသောအမည်ကို မျှဝေကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားဖြစ်သည်။ Walmart Corporation သည် ကောင်းစွာတည်ထောင်ထားသော လက်လီကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး Walmart Inc. သည် ၎င်း၏အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် လက်လီလုပ်ငန်းကို တော်လှန်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် ကနေဒါနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်စုံတစ်ဦးမှ Walmart အကြောင်းကို နောက်တစ်ကြိမ်ကြားသည့်အခါ၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကြားက ကွာခြားချက်မှာ သိသာထင်ရှားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် မည်သည့် Walmart ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း ရှင်းလင်းသေချာပါစေ။