Walmart ၏ အပိုင်းသုံးပိုင်းကား အဘယ်နည်း။

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လက်လီရောင်းချသူ Walmart သည် Walmart US၊ Walmart International နှင့် Sam's Club ဟူ၍ ကွဲပြားသော အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် လည်ပတ်နေသည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အလုံးစုံအောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤအပိုင်းသုံးပိုင်းနှင့် ၎င်းတို့ပါဝင်သည့်အရာတို့ကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

1. Walmart US

Walmart US သည် ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးမားဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ၀င်ငွေအများစုကို တွက်ချက်ထားသည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းရှိ လက်လီစတိုးဆိုင်များ၏ ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်ကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ကုန်စုံဆိုင်များ၊ အဝတ်အထည်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများအပါအဝင် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Walmart US သည် သန်းနှင့်ချီသော သုံးစွဲသူများကို နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပေးကာ ၎င်းတို့ကို တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများနှင့် အဆင်ပြေသောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အဆိုပါ အပိုင်းတွင် သုံးစွဲသူများအား အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုများကို ၎င်းတို့၏ အိမ်ရှေ့သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် Walmart ၏ e-commerce ပလပ်ဖောင်းလည်း ပါဝင်သည်။

2. Walmart International

Walmart International သည် ကုမ္ပဏီ၏ တည်ရှိမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် တိုးချဲ့ရန် အာရုံစိုက်သည်။ မက္ကဆီကို၊ ကနေဒါ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ တရုတ်နှင့် ဘရာဇီးတို့အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ဤအပိုင်းသည် Walmart ၏ လုပ်ငန်းပုံစံကို နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏ စျေးကွက်တစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ Walmart International သည် သုံးစွဲသူများအား အပြိုင်အဆိုင် စျေးနှုန်းများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

3. ဆမ်မားကလပ်

Sam's Club သည် လျှော့စျေးဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအများအပြားကို ပေးဆောင်သည့် အသင်းဝင်အခြေခံဂိုဒေါင်ကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ခြောက်များ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂများနှင့် အခြားအရာများအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုဖြင့် ပေးဆောင်ပေးသည့် ဖောက်သည်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Sam's Club သည် သီးသန့်သဘောတူညီချက်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ နှစ်စဉ်အခကြေးငွေပေးဆောင်သည့် စာရင်းသွင်းမှုပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အစုလိုက်ဝယ်ယူမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်၊ Sam's Club သည် ပိုမိုများပြားသောပမာဏဖြင့် ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ငွေတန်ဖိုးကို ရှာဖွေလိုသောဖောက်သည်များအား အယူခံဝင်ပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- Walmart US နှင့် Walmart International အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

A- Walmart US သည် United States တွင် လည်ပတ်နေပြီး Walmart International သည် ကုမ္ပဏီ၏လက်လှမ်းမီမှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားနိုင်ငံများသို့ ချဲ့ထွင်ထားသည်။

မေး- Sam's Club က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပဲလား။

A- မဟုတ်ပါ၊ Sam's Club သည် တစ်ဦးချင်း ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ မည်သူမဆို အသင်းဝင်ဖြစ်လာပြီး အစုလိုက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လျှော့စျေးများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်သည်။

မေး- Walmart မှာ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်လို့ရလား။

A- ဟုတ်ပါသည်၊ Walmart သည် သုံးစွဲသူများအား အွန်လိုင်းတွင် ဈေးဝယ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုများကို ၎င်းတို့၏ အိမ်တံခါးဝသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် e-commerce ပလပ်ဖောင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ Walmart ၏ အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်သည့် Walmart US၊ Walmart International နှင့် Sam's Club တို့သည် မတူညီသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောလက်လီစတိုးဆိုင်များ၏ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့မှု၊ သို့မဟုတ်အသင်းဝင်အခြေခံဂိုဒေါင်ကလပ်ဖြစ်စေ၊ Walmart သည် သုံးစွဲသူများအား တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများ၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့် အဆင်ပြေသောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးစားပါသည်။