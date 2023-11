တက္ကသိုလ်များတွင် စိတ်ကျန်းမာရေး ပံ့ပိုးမှု၏ အရေးပါပုံကို နားလည်ခြင်း။

By

တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့သော ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးသည့်အနေဖြင့် New Hampshire တက္ကသိုလ်အသိုက်အဝန်းတွင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Peter T. Paul College of Business and Economics မှ အငယ်တန်း ကျောင်းသားကို UNH အသိုက်အဝန်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော သစ္စာရှိပြီး ကြင်နာတတ်သော သူငယ်ချင်းအဖြစ် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခုအပတ် Thanksgiving အားလပ်ရက်အတွက် ကျောင်းသားများ ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းအတွင်း အထူးထိခိုက်ပါသည်။

ဤဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်အပြီးတွင် UNH ဥက္ကဌ James W. Dean Jr. က ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေနိုင်သော ကျောင်းသားများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၏ အရေးကြီးပုံကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများစွာ တွေ့ကြုံနေရသော ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို သတိပြုမိရန်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ဆရာ၊ဆရာမများအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်သည် ကျောင်းသား၏ မိသားစုနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အထိမ်းအမှတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Durham ရဲဌာန အကြီးအကဲ Rene Kelley သေဆုံးမှုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုလို့ အတည်ပြုခဲ့ပြီး မိုက်မဲတဲ့ ကစားကွက်လို့ သံသယရှိစရာ မရှိကြောင်း အာမခံခဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။

ဤကဲ့သို့သောအချိန်များအတွင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် အကြံဉာဏ်လိုအပ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် တက္ကသိုလ်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝန်ထမ်းအကူအညီအစီအစဉ်ကို ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းမှု သို့မဟုတ် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု ခံစားရပါက တစ်ဦးချင်းစီထံ ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီရယူရန် အရေးကြီးပါသည်။

မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- ကျောင်းသားတွေက UNH စိတ်ပညာနဲ့ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မလဲ။

A- ကျောင်းသားများသည် ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် (603) 862-2090 တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

မေး- ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာများသည် UNH တွင် ဝန်ထမ်းကူညီရေးအစီအစဉ်ကို မည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။

A- ဝန်ထမ်းအကူအညီအစီအစဉ် (800) 424-1749 တွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

မေး- ချက်ခြင်းအကူအညီအတွက် အမျိုးသားအကြပ်အတည်းအတွက် အကူအညီလိုင်းများ ရှိပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ (NAMI) ရဲ့ hotline 800-950-NAMI (6264)၊ National Suicide Prevention Lifeline 800-273-TALK (8255) နဲ့ National Crisis Line 1- မှာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၈၃၃-၇၁၀-၆၄၇၇။ ဤအကြပ်အတည်းလိုင်းများသည် လိုအပ်နေသူများအတွက် ချက်ခြင်းအကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။