Simpsons ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ကံကြမ္မာ- Hit & Run နောက်ဆက်တွဲ နှင့် အဖြေမရသော မေးခွန်းများ

နှစ်သက်သော Open-world ဂိမ်းဖြစ်သည့် The Simpsons: Hit & Run သည် ၎င်း၏ထူးခြားသောဟာသနှင့် ဂိမ်းကစားနည်းများဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရိသတ်များကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းအတွက် လူကြိုက်များပြီး တောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း၊ ဂိမ်း၏ developer များက နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းသည် ဘယ်သောအခါမှ အကောင်အထည်ပေါ်မလာဘဲ ပရိတ်သတ်များနှင့် developer များပင် ပဟေဠိဖြစ်သွားစေကြောင်း မကြာသေးမီက ဖော်ပြခဲ့သည်။

MinnMax နှင့် မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုတွင် ပရိုဂရမ်မာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့် အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ ပါဝင်သည့် ဂိမ်း၏နောက်ဆက်တွဲကို ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် စိတ်ပျက်မှုများကို မျှဝေခဲ့ကြသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ John Melchior က “ကျွန်တော် မသိပါဘူး” လို့ အံ့သြစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

ပါ၀င်သူတိုင်း ခေါင်းကုတ်နေစေခဲ့တဲ့ တကယ့်ကို ထူးဆန်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ မူရင်းဂိမ်း၏အောင်မြင်မှုသည် developer များမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ရန်ပုံငွေနည်းသော ငါးဂိမ်းသဘောတူညီချက်ကို လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်း Melchior မှရှင်းပြခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဂိမ်းကို "ငွေလင်ပန်းပေါ်တွင်" ပေးအပ်ခဲ့သော Melchior ၏ သူဌေးအတွက်ပင် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။

2003 ခုနှစ်တွင် Vivendi Universal Games မှထွက်ရှိခဲ့သော မူရင်းဂိမ်းသည် Springfield တွင် ဂြိုလ်သားပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပြီး ကစားသမားများသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ထုတ်ရန် အမျိုးမျိုးသောပဟေဠိများကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ ဂိမ်း၏ အထင်ရှားဆုံး အသွင်အပြင်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ပရိသတ်များ သဘောကျ အမှတ်ရစေမည့် Grand Theft Auto-inspired racing missions ဖြစ်သည်။

စီစဉ်ထားသော နောက်ဆက်တွဲသည် ယာဉ်များမှ အရာဝတ္ထုများကို ဆွဲငင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် မောင်းနှင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ချဲ့ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်နာ Darren Evenson သည် ပရောဂျက်ကို မဖျက်သိမ်းမီ ဤအင်္ဂါရပ်အတွက် တီထွင်ထားသည့် ရှေ့ပြေးပုံစံကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် ကွက်တိကွက်ကြားထက် တိုးတက်မှု များများစားစား မရှိခဲ့ပါ။

The Simpsons: Hit & Run သည် franchise ဖြစ်လာမည်ဟု စိတ်ကူးထားသောကြောင့် developer များသည် ပရောဂျက်ဖျက်သိမ်းခြင်းကို မယုံကြည်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သူတို့အတွက်၊ နောက်ဆက်တွဲသည် သဘာဝအတိုင်း တိုးတက်မှုတစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း ၎င်းကို စားပွဲပေါ်မှ ရုတ်တရက် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။

နောက်ဆက်တွဲကို ပြိုလဲစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ The Simpsons အတွက် ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အာမခံရန် Vivendi ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ ကုမ္ပဏီသည် Buffy the Vampire Slayer ကဲ့သို့သော အခြားနာမည်ကြီး franchises များအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်များရယူရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် EA သည် ဗီဒီယိုဂိမ်းအခွင့်အရေးကို 2005 ခုနှစ်တွင် ရယူခဲ့သည်။ သို့သော် The Simpsons ကိုအခြေခံသည့်ဂိမ်းအသစ်သည် 2007 ခုနှစ်ကတည်းကထွက်ရှိခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်အနေနှင့်၊ The Simpsons: Hit & Run ၏နောက်ဆက်တွဲကို EA မှ franchise လုပ်ပိုင်ခွင့်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသရွေ့တော့ ပရိတ်သတ်များသည် မူရင်းဂိမ်း၏ပြန်လည်မာစတာဗားရှင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများသည် ပရိသတ်များနှင့် developer များအား စိတ်ရှုပ်ထွေးစေကာ ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်ချေများကို အံ့သြသွားစေခဲ့သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

The Simpsons: Hit & Run ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို ဘယ်တော့မှ ရှိမှာလဲ။

လက်ရှိမှာတော့ The Simpsons: Hit & Run ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်း၏ developer များနှင့် ပရိသတ်များသည် ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ပဟေဠိဖြစ်ခဲ့ကြသည်။

နောက်ဆက်တွဲ ထုတ်လုပ်မှုကို ဘာကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာလဲ။

နောက်ဆက်တွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ John Melchior က ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဂိမ်းငါးခုသဘောတူညီချက်၏ ဘဏ္ဍာရေးကန့်သတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အချက်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။

နောက်ဆက်တွဲအတွက် ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စီစဉ်ထားလဲ။

အစီအစဉ်ဆွဲထားသော နောက်ဆက်တွဲသည် ကစားသမားများအား ယာဉ်များမှ အရာဝတ္ထုများကို ဆွဲငင်နိုင်စေမည့် မောင်းနှင်မှု စက်ပြင်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်အတွက် ရှေ့ပြေးပုံစံကို တီထွင်ခဲ့သော်လည်း၊ ပရောဂျက်ကို နောက်ဆုံးတွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုအတိုင်းအတာကို မရှင်းလင်းဘဲ ထားခဲ့သည်။

နောက်ဆက်တွဲ ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ။

အဓိက အကြောင်းအရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ Buffy the Vampire Slayer ကဲ့သို့သော အခြားနာမည်ကြီး franchise များကို အောင်မြင်စွာ ရယူထားစဉ် The Simpsons အတွက် ဗီဒီယိုဂိမ်းအခွင့်အရေးများ ရရှိရန် Vivendi ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရှုံးနိမ့်မှုသည် နောက်ဆက်တွဲကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။