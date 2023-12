The Game Awards 2023 တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဂိမ်းကြေငြာချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

အနှစ်ချုပ်- Game Awards 2023 သည် ဂိမ်းဝါသနာအိုးများအတွက် စတိုးဆိုင်တွင် ကြေငြာများနှင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာများစွာဖြင့် လက်ရှိကျင်းပနေပါသည်။ Geoff Keighley ၏နှစ်ပတ်လည်ပွဲသည် ပွဲကြီးပွဲကောင်းများအတွက် အမြဲတမ်း platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်သည် ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ အချို့သော အသားပေးများတွင် ညီအစ်ကိုများ- သားနှစ်ယောက်၏ပုံပြင်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ရွှေရောင်အိုင်ဒီယာ၏ထမြောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်ဇွန်လ၊ Pony Island 2: Panda Circus၊ Harmonium: The Musical နှင့် Windblown တို့ပါဝင်သည်။

ညီအစ်ကိုများ- သားနှစ်ယောက်၏ပုံပြင်ကို နောက်မျိုးဆက် Consoles အတွက် ပြန်လည်ဖန်တီးပါ။

It Takes Two နှင့် A Way Out ကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းဂိမ်းများတွင် လူသိများသော Joseph Fares သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံးသော အဓိကဂိမ်းဖြစ်သည့် Brothers: A Tale of Two Sons ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ 28 ရက်၊ 2024 တွင်ထွက်ရှိရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ ပြန်လည်ရိုက်ကူးခြင်းကို PlayStation 5၊ Xbox Series X|S နှင့် PC တို့တွင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် ဇာတ်ကောင်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ထိန်းချုပ်သည့် မူရင်းဂိမ်း၏ ထူးခြားသော အသွင်အပြင်သည် တစ်ကိုယ်တော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

Golden Idol ၏ ထွန်းကားမှုသည် ၎င်း၏ ရှေ့တော်သို့ လိုက်လာခဲ့သည်။

The Case of the Golden Idol ၏ အောင်မြင်မှုအပြီးတွင် ပရိသတ်များသည် အလွန်မျှော်လင့်ထားသော နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် Rise of the Golden Idol ကို စောင့်မျှော်နိုင်ပါပြီ။ ဂိမ်းသည် ၎င်း၏အရင်ခေတ်က အင်ဒီ ကျက်သရေကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး Steam၊ PlayStation 5၊ PlayStation 4၊ Xbox နှင့် Nintendo Switch တို့တွင် ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။

ပုံမှန် ဇွန်လ- Horizon ရှိ သဘာဝလွန် အက်ရှင် စွန့်စားခန်း

သာမာန် June သည် ၎င်း၏ထူးခြားသော cel-shaded အနုပညာစတိုင်နှင့် သဘာဝလွန်ဒြပ်စင်များဖြင့် ဂိမ်းကစားသူများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားခဲ့သည်။ ဤအက်ရှင်-စွန့်စားခန်းဂိမ်းသည် 2025 တွင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထွက်ရှိရန်စီစဉ်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ကတိပြုပါသည်။

Pony Island 2- Panda Circus သည် အမှောင်ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်

Pony Island ၏ ကြောက်စရာကောင်းသောဂိမ်းနောက်ကွယ်မှ ချုပ်ကိုင်သူ Daniel Mullins သည် လာမည့် Pony Island 2: Panda Circus ခေါင်းစဉ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ထုတ်ဖော်ပြသသည့်နမူနာသည် Mullins ၏လက်ရာပရိသတ်များမျှော်လင့်ထားသည့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး အငြိမ်မသက်သောအငွေ့အသက်များကို ပြသထားသည်။

Harmonium- ဂီတသည် သံစဉ်အသစ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

The Game Awards 2023 မှ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ကြေငြာချက်တစ်ခုမှာ Xbox Game Pass အတွက် ရည်ရွယ်သည့် Harmonium: The Musical ဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏ထူးခြားသောဂီတနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူ၊ ဤခေါင်းစဉ်သည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဂီတခရီးတွင် ကစားသမားများအား နှစ်မြှုပ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Windblown- လျှပ်စီးလက်မြန် တိုက်ခိုက်ရေး Rouelite

ဝေဖန်ခံရသော Dead Cells နောက်ကွယ်ရှိ developer များဖြစ်သော Motion Twin သည် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးပရောဂျက် Windblown ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်အာရုံစိုက်ထားသော ဤဂိမ်းသည် လျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် anime-esque ဖြတ်တောက်မှုမြင်ကွင်းများနှင့် ၎င်း၏ဖန်တီးမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် လျှပ်စီးကြောင်း-အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ ရိုင်းစိုင်းမှုအတွေ့အကြုံများအတွက် ဆာလောင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။

The Game Awards 2023 ဆက်လက်ကျင်းပလာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဂိမ်းကစားသူများအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာများနှင့် ကြေငြာချက်များကို စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်မွမ်းမံမှုများကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါ။