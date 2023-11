မြင်းခွာကဏန်းသွေး၏အံ့ဖွယ်များ- ပိုမိုလုံခြုံသောအာကာသခရီးသွားလာရန်တံခါးပေါက်

By

စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ သိပ္ပံနည်းကျ အောင်မြင်မှုတစ်ခုတွင် Pinecrest Academy Space Coast အလယ်တန်းကျောင်းမှ ထက်မြက်သော လူငယ်စိတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အာကာသခရီးကို တော်လှန်ရန် အလားအလာရှိသည့် ဆန်းကြယ်သော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ မြင်းခွာရွက်ကဏန်းသွေး၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော၊ ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ထားသော “Bacteria Boys” သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကဲ့သို့ပင် ဤထူးခြားသောဓာတ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကဲ့သို့ပင် မိုက်ခရိုဆွဲငင်အားအတွင်း ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို ထောက်လှမ်းနိုင်မလား။

မြင်းခွာကဏန်းသွေးတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယား endotoxins ပါဝင်မှုကို သိရှိနိုင်သော အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါရှိသည်။ ဤသဘာဝကာကွယ်ရေးယန္တရားသည် ဆေးပညာအပါအဝင် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။

ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ကျောင်းသား အာကာသ ပျံသန်းမှု စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော “ဘက်တီးရီးယား ယောက်ျားလေးများ” စမ်းသပ်မှုကို နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (ISS) နှင့် ကမ္ဘာမြေနှင့် အာကာသသိပ္ပံ ပညာရေး ဗဟိုဌာန (NCESSE) တို့ ပူးပေါင်း၍ လွှတ်တင်မည်ဖြစ်သည်။ အာကာသပညာရေးအတွက် Arthur C. Clarke Institute နှင့် ISS National Lab တို့နှင့်အတူ၊ ဤပရိုဂရမ်သည် ဆန်းသစ်တီထွင်သူ လူငယ်များအတွက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော သုတေသနပြုမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အရည်အချင်းရှိသော Pinecrest Academy Space Coast အဖွဲ့၀င်များဖြစ်သည့် Liam Hauser၊ Connor Santore၊ Eric Distasi၊ Evan Ireland နှင့် Luke Costa တို့သည် SpaceX ၏ 29th Resupply မစ်ရှင်အတွင်း SpaceX ၏ 9th Resupply မစ်ရှင်အတွင်း ၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုကို Kennedy Space Center တွင် အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 2023 ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်နေ့၊ 28:XNUMX နာရီတွင် လွှင့်တင်ရန် စီစဉ်ထားသော ဤမစ်ရှင်သည် ၎င်းတို့၏ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်များအတွက် အရေးပါသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

STEM ဒါရိုက်တာ Consuelo Praetorius သည် ကျောင်းသားများ၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် ကြီးမားသော ဂုဏ်ယူမှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ဇွဲလုံ့လနှင့် မယိမ်းယိုင်သော အားထုတ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ရှေ့တွင်ရှိနေသည့် ဘဝပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Praetorius သည် သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် ကျောင်းသားများ၏ထူးခြားသောကတိကဝတ်အတွက် ကျောင်းသားများအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။

ဤစမ်းသပ်မှု၏ ရလဒ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေချိန်တွင် သေချာသည်မှာ- အာကာသခရီးသွားရာတွင် မြင်းခွာကဏန်းသွေး၏ အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ပိုမိုလုံခြုံပြီး ပိုမိုထိရောက်သော ခရီးစဉ်များဆီသို့ သော့ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်သည်။

အမေးအဖြေများ

1. Student Spaceflight Experiments Program ကဘာလဲ။

Student Spaceflight Experiments Program (SSEP) သည် Earth and Space Science Education (NCESSE) နှင့် Arthur C. Clarke Institute for Space Education မှ ISS National Lab နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းတွင် ပြုလုပ်သည့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ပေးသည်။

2. မြင်းခွားကဏန်းသွေး၏ အလားအလာမှာ အဘယ်နည်း။

မြင်းခွာ ကဏန်းသွေးတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယား endotoxins ကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဤထူးခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုသည် ဆေးပညာနှင့် ယခုအခါ အာကာသခရီးအပါအဝင် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ မြင်းခွာကဏန်းသွေး၏ စွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယား ညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် အာကာသ ခရီးစဉ်အတွင်း အာကာသယာဉ်မှူးများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းရေး အစီအမံများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

3. မြင်းခွားကဏန်းသွေးသည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသနည်း။

မြင်းခွာရွက်ကဏန်းသွေးတွင် Limulus Amebocyte Lysate (LAL) ဟုခေါ်သော ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများရှိနေခြင်းကို ဂျယ်လိုပစ္စည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်သည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုကို ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များတွင် ဘက်တီးရီးယားများ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်ရန်၊ လူသားများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေပါသည်။ မြင်းခွားကဏန်းသွေး၏ ထူးကဲသော ဂုဏ်သတ္တိများက ၎င်းကို ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် အခြားအရာများတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

– မြေကမ္ဘာနှင့် အာကာသသိပ္ပံ ပညာရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားဗဟိုဌာန (NCESSE): [URL]

– နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ISS) အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း- [URL]