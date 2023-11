ယုံရခက်သော်လည်း The Legend of Zelda: Ocarina of Time သည် ယနေ့တွင် ၎င်း၏ 25 နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ကျင်းပနေပါသည်။ ဒီအချက်က သင့်ကို အသက်ကြီးစေတယ်ဆိုရင် သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Nintendo ၏ ပထမဆုံး 3D Zelda စွန့်စားခန်းကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းကို မှတ်မိနေသေးသည်။ ယခင်အခွေ၏ A Link to the Past ၏ ပရိသတ်တစ်ဦးအနေဖြင့် Ocarina of Time ကို လက်လှမ်းမီရန် မစောင့်နိုင်တော့ပါ။

ဂိမ်းကိုတရားဝင်မထုတ်ပြန်မီ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ကစားရန်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အခွင့်အရေးရခဲ့သည်မှာ ကျွန်ုပ်ကံကောင်းပါသည်။ Hyrule ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ္ဘာကို သွားလာရင်းနှင့် ရောယှက်နေသော ဇာတ်လမ်းကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ဂိမ်းတွင် မရေမတွက်နိုင်သော နာရီများစွာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း အမှတ်ရမိသည်။ 3D ဂရပ်ဖစ်သို့ ကူးပြောင်းမှုသည် ချောမွေ့ပြီး ဂိမ်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာများသည် ၎င်း၏အချိန်အတွက် အမိုက်စားဖြစ်သည်။

မှတ်ဉာဏ်လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီး အဲဒီအစောပိုင်းကာလတွေကို အမှတ်ရစေဖို့အတွက် IGN64 မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂိမ်းထွက်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများနှင့် ၎င်းကိုကစားခဲ့ရတဲ့ နာရီပေါင်းများစွာကို အတူတူသတိရမိပါသည်။ Seattle ရှိ Zelda ပွဲတစ်ခုတွင် အကြိုကြည့်ရှုမှုတည်ဆောက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပင် Zelda Summit ဟုခေါ်သော အခွင့်ထူးရရှိခဲ့ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆွေးနွေးမှုအတွင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် အံ့အားသင့်ဖွယ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ ဂိမ်း၏အစောပိုင်းဗားရှင်းတွင် သွေးပါဝင်မှုဖြစ်သည်။ ဂါနွန်ကို တိုက်ခိုက်သောအခါတွင် သူသည် သွေးနီဥများ စီးကျလာသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ဂိမ်း၏နောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းများတွင် အစိမ်းရောင် “ချွေး” သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Nintendo သည် ဂိမ်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပူပန်နေမည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အမြင်နှင့် မကိုက်ညီဟု ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ယူဆနေပေမည်။

ပြန်ကြည့်လျှင် Ocarina of Time သည် ဂိမ်းသမိုင်းတွင် အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် The Legend of Zelda franchise ကို အိမ်သုံးနာမည်အဖြစ် ခိုင်မာစေရုံသာမက ဂိမ်းတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နယ်နိမိတ်များကိုပါ တွန်းပို့ပေးပါသည်။ ၎င်း၏ နစ်မြုပ်နေသောကမ္ဘာ၊ အမှတ်ရဖွယ်ဇာတ်ကောင်များနှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ကစားသမားများကို စွဲလန်းစေခဲ့သည်။

ဤချစ်လှစွာသောဂိမ်း၏ 25 နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် မရေမတွက်နိုင်သော ကစားသမားများအတွက် ဖန်တီးပေးထားသည့် အမှတ်တရများကို အချိန်ခဏလေးရယူလိုက်ကြပါစို့။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့၊ Ocarina of Time။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

1. Ocarina of Time သည် အကောင်းဆုံး Zelda ဂိမ်းဖြစ်ပါသလား။

ထင်မြင်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း Ocarina of Time သည် ပြုလုပ်ဖူးသမျှ အကောင်းဆုံး Zelda ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဟု လူအများက ယူဆကြသည်။ ၎င်း၏ဆန်းသစ်သောဂိမ်းကစားခြင်း၊ နက်နဲသောဇာတ်လမ်းဇာတ်ကြောင်းနှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ရုပ်ပုံများသည် စီးရီးအတွက် စံအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

2. ခေတ်မီစက်များပေါ်တွင် Ocarina of Time ကို ကစားနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ Ocarina of Time သည် Nintendo 64 တွင် ကနဦးစတင်ရောင်းချပြီးနောက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကို ယခုအခါ Nintendo 3DS တွင်ရရှိနိုင်ပြီး Nintendo Switch အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် Nintendo Switch တွင်ကစားနိုင်ပါသည်။

3. Ocarina of Time သည် အနာဂတ် Zelda ဂိမ်းများကို မည်သို့လွှမ်းမိုးခဲ့သနည်း။

Ocarina of Time သည် စီးရီး၏ အဓိကအနှစ်သာရများဖြစ်လာသည့် အမျိုးမျိုးသော ဂိမ်းစက်နှင့် အင်္ဂါရပ်များကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ် Zelda ဂိမ်းများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ ပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းနှင့် နစ်မြုပ်နေသော ပုံပြင်ပြောခြင်းအပေါ် အလေးထားမှုသည် နောက်ဆက်တွဲ Zelda ခေါင်းစဉ်များကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။

4. Ocarina of Time ကို အဘယ်ကြောင့် ဂိမ်းလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သနည်း။

Ocarina of Time သည် ၎င်း၏ ဆန်းသစ်သော ဂိမ်းကစားခြင်း၊ လှပသော တေးသွားနှင့် အမှတ်တရ ဇာတ်ကောင်များအတွက် ချီးကျူးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ချစ်လှစွာသော Zelda ဖော်မြူလာကို 3D နယ်ပယ်သို့ အောင်မြင်စွာ ဘာသာပြန်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး မမေ့နိုင်သော ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

5. Ocarina of Time ၏နောက်ဆက်တွဲအတွက် အစီအစဉ်ရှိပါသလား။

Ocarina of Time ၏တိုက်ရိုက်နောက်ဆက်တွဲမရှိသော်လည်း၊ ဂိမ်းသည် The Legend of Zelda: Majora's Mask ပုံစံဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်ခံသူရရှိခဲ့သည်။ Majora's Mask သည် Ocarina of Time တွင် မိတ်ဆက်ထားသော ဂိမ်းဒြပ်စင်များနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများစွာကို ထူးထူးခြားခြားနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပေးဆောင်နေစဉ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဤ FAQ တွင် ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် လက်ရှိ ရရှိနိုင်သော အသိပညာအပေါ် အခြေခံပြီး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

အရင်းအမြစ်များ- https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched