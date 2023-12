Raleigh သည် တတ်နိုင်သော အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် နေထိုင်ရာသို့ မြေကွက်ကို ရောင်းချခဲ့သည်။

By

Raleigh မြို့ခေါင်းဆောင်များသည် Wake County ၏ Habitat for Humanity သို့ $ 650,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိသောမြေကွက်တစ်ကွက်ကို $1 ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဖြင့်အိမ်ရာကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာမှုကိုဖြေရှင်းရန်သိသာထင်ရှားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Poole Road ရှိ GoRaleigh Park-and-Ride မြေကွက်အနီးတွင်ရှိသော အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုအား Habitat for Humanity ၏ Old Poole Place ရပ်ကွက်စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မြို့တွင်းအိမ်ကိုးလုံးဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဝင်ငွေအရည်အချင်းပြည့်မီသော ပထမအကြိမ်အိမ်ဝယ်သူများအတွက် တတ်နိုင်သော အိမ်ရာရွေးချယ်ခွင့်များပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အိမ်ခြေ ကိုးလုံးတွင် ဧရိယာ အလယ်အလတ် ဝင်ငွေ (AMI) ၏ 60% အထိ ရရှိသော အိမ်ထောင်စု နှစ်ခုအား လေးယောက်သား မိသားစုအတွက် အမြင့်ဆုံး ဝင်ငွေ $67,980 ဖြင့် ဖန်တီးပေးမည် ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောမြို့ပြခုနစ်လုံးသည် AMI ၏ 80% အထိရရှိသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် တတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လေးယောက်သားတစ်ဦးအတွက် ဦးထုပ် $90,650 ရှိသည်။ 322,000% AMI ကန့်သတ်ချက်ပြည့်မီသူများအတွက် ကနဦးအရောင်းစျေးနှုန်းသည် $60 နှင့် 354,000% AMI ကန့်သတ်ချက်ပြည့်မီသူများအတွက် $80 ခန့်ရှိသည်။

မြို့တော်မန်နေဂျာ Marchell Adams-David က မြို့တော်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး တတ်နိုင်သော အိမ်ရာများအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို တသမတ်တည်း ပံ့ပိုးပေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တတ်နိုင်သော အိမ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Habitat for Humanity နှင့် ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် စျေးသက်သာသောအိမ်များဝယ်ယူရန်နှင့် Old Poole Place ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် အများသူငှာသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန် နောက်ထပ်မိသားစုကိုးခုကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။

တန်ဖိုးနည်းမြေရောင်းချခြင်းအပြင်၊ အိမ်များ၏အလုံးစုံစျေးနှုန်းကို ထပ်မံလျှော့ချရန်အတွက် Raleigh ၏ Homebuyer Assistance Program မှတဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် $45,000 အထိ အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ တတ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် မြေယာများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ရရှိစေခြင်းဖြင့်၊ ရပ်ရွာအတွင်း အိမ်ရာများတတ်နိုင်မှု ထိန်းသိမ်းရာတွင် developer များအား ပံ့ပိုးကူညီရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Habitat Wake ၏ CEO ဖြစ်သူ Patricia Burch က ရပ်ရွာရှိလူတိုင်းအတွက် အိမ်ရာလက်လှမ်းမီမှု တိုးမြှင့်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး မြို့၏ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤပဏာမခြေလှမ်းသည် Habitat for Humanity ၏ မစ်ရှင်နှင့် လိုအပ်နေသူများကို ဘေးကင်းပြီး တတ်နိုင်သော အိမ်များ ပေးဆောင်ရေး ရည်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။