Indigo Disk- Pokémon Scarlet နှင့် Violet တွင် စွန့်စားမှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း

ပိုကီမွန်ကမ္ဘာတွင် စွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုကို စတင်ခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် ချဲ့ထွင်မှုအသစ်များကို မိတ်ဆက်သည့်အခါ အမြဲတမ်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။ Pokémon Scarlet နှင့် Violet အတွက် အလွန်မျှော်လင့်ထားသော ဒုတိယ DLC ဖြစ်သည့် The Indigo Disk နှင့် ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဂိမ်း DLC အနေဖြင့်၊ ကစားသမားများသည် Scarlet နှင့် Violet ၏ အဓိက ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကြောင်းများအပြင် The Teal Mask နှစ်ခုစလုံးကို ဦးစွာ ပြီးမြောက်စေရမည်၊ ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအသစ်ကို မဝင်ရောက်မီ။

Indigo Disk သည် နာမည်ကြီး Naranja Academy ၏ညီအစ်မကျောင်းဖြစ်သည့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Blueberry Academy သို့ သင်တန်းဆရာများကို ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဤနေရာသစ်သည် သူငယ်ချင်းဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းမှ မျက်နှာသစ်သင်တန်းဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအထိ ကြည်နူးစရာကောင်းသော အတွေ့အကြုံများစွာကို ထုတ်ပေးပါသည်။ မလုံလောက်ပါက ကစားသမားများသည် ဤလေ့ကျင့်ရေးမှူးများကို တိုက်ခိုက်ရန် အခွင့်အရေးရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီ၏ ကျယ်ပြောလှသော Terarium တွင် ကျင်လည်ကျက်စားနေသော ပိုကီမွန်မျိုးစိတ်အသစ်နှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ပိုကီမွန်မျိုးစိတ်များကိုပင် ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Terarium သည် အပူပိုင်းကမ်းခြေများ မှ အေးခဲနေသော tundra များအထိ ကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ပုံတူပွားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Blueberry Academy အတွင်းရှိ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရှင်သန်နေထိုင်ရာသည် ယခင်မျိုးဆက်များမှအစပြုသူများအပါအဝင် အံ့အားသင့်ဖွယ် Pokémon ခင်းကျင်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ဆုံမှုကို ပို၍ပင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်စေသောအရာမှာ ဤပိုကီမွန်များသည် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး ပရော်ဖက်ဆာမှပံ့ပိုးပေးသော Poké Balls များတွင်သာ ကန့်သတ်မထားပါ။ ဒါဟာ လုံးဝခြားနားတဲ့ အလင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို သက်သေပြဖို့ အခွင့်အရေးပါပဲ။

သို့သော် Pokémon ကိုဖမ်းခြင်းသည် Terarium အတွင်းရှိစွန့်စားမှု၏အစဖြစ်သည်။ Indigo Disk သည် Archuladon၊ Raging Bolt နှင့် Iron Crown ကဲ့သို့သော Paradox Pokémon ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးရုံသာမကဘဲ ၎င်းသည် အသက်ကြီးသော စတင်သူများ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ပြန်လာသော Pokémon အများအပြားကို ကြိုဆိုပါသည်။ အရေအတွက်အတိအကျသည် ပဟေဠိဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးကို ဖမ်းယူခြင်းသည် အနုစိတ်ဆုံး သင်တန်းဆရာများပင်လျှင် ကြောက်မက်ဖွယ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ပေးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချပါ။

သို့တိုင်၊ ၎င်းသည် များစွာသောသူတို့အတွက် ခံနိုင်ရည်မရှိနိုင်သော ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် Terarium ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အထင်ကြီးလောက်စရာ စကေးနဲ့ အသေးစိတ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် အာရုံစိုက်ပြီး ကြွားလုံးထုတ်နေတဲ့ ဒီနေရာဟာ အဆုံးမရှိတဲ့ ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ တိကျသောအသေးစိတ်အချက်များ အကျုံးဝင်နေသော်လည်း၊ ဤနှစ်မြှုပ်နေသောပတ်ဝန်းကျင်၏ ကြီးမားသောအတိုင်းအတာသည် အစင်းကြောင်းအားလုံး၏လေ့ကျင့်သူများကို စွဲဆောင်စေမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။

ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Terarium အပြင် Blueberry Academy ၏ ပညာရေးဘက်တွင်ရှိသည်။ သင်တန်းဆရာများသည် ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစီဖြင့် အတန်းတက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Terarium မှာကျင်းပတဲ့ အတန်းတစ်ပိုင်းကို သက်သေခံရင်း Alolan Pokémon ကိုဖမ်းဖို့ ကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လက်ထဲတွင် Alolan Grimer နှင့် Alolan Exeggutor နှင့်အတူ အခြားသူများကို မလိုလားအပ်သော အိမ်စာများဖြင့် ချန်ထားခဲ့ကာ အောင်ပွဲခံကာ ပြန်လာခဲ့သည်။

ဟုတ်ပါတယ်၊ တိုက်ပွဲများသည် Pokémon အတွေ့အကြုံ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Blueberry Academy သည် နှစ်ထပ်တိုက်ပွဲများကို နှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက် သင်တန်းဆရာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရတိုင်း သင်တန်းဆရာများသည် Poké Balls နှစ်လုံးကို ထုတ်လွှတ်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေရန် နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ Indigo Disk နဲ့ အတူရှိနေချိန်အတွင်း ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေက အမှတ်ရစရာဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အသင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တွေကို အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှု၊ အမျိုးအစားကိုက်ညီမှုအပေါ် နားလည်မှုနဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ရွှေ့ဖို့ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။

အခြေခံအုတ်မြစ်ချပြီးသည်နှင့် Elite Four နှင့်သင်၏တန်ဖိုးကိုစမ်းသပ်ရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ Elite Four အဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ရိုက်မစိန်ခေါ်မီ၊ သင်တန်းဆရာများသည် အတားအဆီးသင်တန်းကို အမှတ်ရစေမည့် Elite Trial ကို အပြီးသတ်ရပါမည်။ Koraidon သို့မဟုတ် Miraidon ဖြင့် Amarys ၏ စမ်းသပ်မှုကို သက်သေခံပြီး Spyro the Dragon တွင် ရင်ခုန်စရာကောင်းသော အတားအဆီးများကို သတိရမိပါသည်။ ဤဆန်းသစ်သောလှည့်ကွက်သည် ပြင်းထန်သော Pokémon-on-Pokémon တိုက်ပွဲအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် Elite Four တိုက်ပွဲတစ်ခုစီမတိုင်မီ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးစေသည်။

Amarys နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် အောင်ပွဲမရရှိခဲ့သော်လည်း The Indigo Disk သို့ပြန်သွားရန် ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်ကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ Pokémon အသစ်များနှင့် ပြန်လာသော Pokémon 230 ကျော်ကို ရှာဖွေပြီး ဖမ်းယူရန်၊ စူးစမ်းရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Terarium နှင့် စိန်ခေါ်ရန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော သင်တန်းဆရာများနှင့်အတူ The Indigo Disk သည် Pokémon ပရိသတ်များ အလိုရှိသော ပြီးပြည့်စုံသော ဂိမ်းအကြောင်းအရာကို ပေးဆောင်သည်ဟု ပြော၍မရပါ။ တစ်ခုတည်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ မကျေပွဲအား စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေပြီး Pokémon Scarlet ၏ကမ္ဘာထဲသို့ ပြန်လည်နှစ်မြှုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ စွန့်စားခန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး အခွင့်အလမ်းများမှာ အဆုံးမရှိပေ။