Sony သည် အငြင်းပွားဖွယ်ဂိမ်းကို PlayStation Plus Catalog သို့ ပေါင်းထည့်သည်။

Sony သည် ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း ၎င်း၏ PlayStation Plus ဝန်ဆောင်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော အားနည်းသည့်ခေါင်းစဉ်များအတွက် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သို့သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် 2023 ခုနှစ်အတွက် ၎င်း၏ catalog တွင် အလွန်အကြိတ်အနယ် အခြေအတင်ရှိသော ဂိမ်းဖြစ်သည့် The Lord of the Rings: Gollum ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ရဲရင့်သောခြေလှမ်းကို လှမ်းခဲ့ပုံရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဂိမ်းကစားသူများကြားတွင် ရောထွေးသော တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အချို့က ၎င်းကိုစိတ်ပျက်နေချိန်တွင်၊ အချို့က အငြင်းပွားဖွယ်ရွေးချယ်မှုတွင် ဟာသလုပ်တတ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က မေလတွင်ထွက်ရှိခဲ့သော The Lord of the Rings: Gollum သည် ၎င်း၏ထူးခြားသောမစ်ရှင်များ၊ စိတ်အားထက်သန်သောရုပ်ပုံများနှင့် ထပ်တူထပ်မျှဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် ကစားသမားများကို အထင်ကြီးစေခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ အံ့သြစရာမဟုတ်သည်မှာ၊ ၎င်းသည် Steam တွင် "အဆိုးမြင်ဆုံး" အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိထားသည်။

ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများသည် အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့် ၎င်း၏ developer ဖြစ်သည့် Daedalic Entertainment သည် ချို့ယွင်းချက်များအတွက် တောင်းပန်သည့် ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ရန် အတင်းအကြပ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဂိမ်းထွက်ရှိပြီးနောက် မကြာမီတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစတူဒီယိုသည် ပိတ်လိုက်ရပြီး ယင်းအစား ထုတ်ဝေမှုကို အာရုံစိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

2023 ခုနှစ်၏ Game of the Year တွင် ပြိုင်ဖက်များသည် ဂိမ်းအခင်းအကျင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် The Lord of the Rings: Gollum သည် မည်သည့် ချီးကျူးမှုကိုမျှ လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်း၏ချို့ယွင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဧည့်ခံမှုက ၎င်းအား PlayStation Plus ကတ်တလောက်တွင် ထူးထူးခြားခြား ထပ်လောင်းဖြစ်စေသည်။

ဆက်စပ်သတင်းများတွင် ဂိမ်းကစားသူများသည် Lord of the Rings: Tales of the Shire ဟုခေါ်သော လာမည့်စွန့်စားခန်းဂိမ်းကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Stardew Valley နှင့် ချစ်လှစွာသော Middle-earth စကြဝဠာကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသော ခေါင်းစဉ်များမှ အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဤဂိမ်းသည် 2024 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ၎င်းသည် Lord of the Rings ၏ ပရိသတ်များအတွက် ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

1. The Lord of the Rings: Gollum ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကား အဘယ်နည်း။

The Lord of the Rings- Gollum သည် လက်ရှိတွင် Steam တွင် "အဆိုးမြင်ဆုံး" အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။

2. The Lord of the Rings: Gollum ထုတ်ဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ရှိပါသလား။

ဟုတ်ပါသည်၊ ဂိမ်းသည် ၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်မဆန်သောမစ်ရှင်များ၊ ချိုမြိန်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂရပ်ဖစ်ညံ့ဖျင်းမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ဝေဖန်မှုခံရသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ Daedalic Entertainment သည် ဂိမ်း၏ချို့ယွင်းချက်များအတွက်ပင် တောင်းပန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

3. ဂိမ်းကစားသူများသည် Lord of the Rings: Tales of the Shire ထံမှ အဘယ်အရာကို မျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။

Lord of the Rings: Tales of the Shire သည် Stardew Valley နှင့် Middle-earth စကြာဝဠာတို့မှ အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် လာမည့်စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို 2024 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်များအား ထူးခြားသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။