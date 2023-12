Norman Lear၊ Trailblazing Television Creator နှင့် Progressive Icon သည် ၁၀၁ တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်

By

အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ရှေ့ဆောင်အင်အားစုဖြစ်ပြီး လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် အမိုက်စား ကွန်ပြူတာများကို ဖန်တီးသူ Norman Lear သည် အသက် 101 နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခုကျော်ကြာ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ၎င်း၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် Lear သည် ခေတ်ဦးခေတ်ဟာသစီးရီးကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ မိသားစုရှိအားလုံး၊၊ "Sanford and Son"၊ "The Jeffersons" နှင့် "Maude"။

Lear ၏ အထင်ကရ ကွန်မန့်များသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ လိင်မှုဝါဒ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတို့ကဲ့သို့ အငြင်းပွားဖွယ်အကြောင်းအရာများကို မကြောက်မရွံ့ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားကာ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုရှိသော လူမှုစံနှုန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူသည် "All in the Family" မှ Archie Bunker အပါအဝင် အမှတ်ရစရာဇာတ်ကောင်များကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်များစွာ၏ ဘက်လိုက်မှုများကို မှန်အဖြစ် ရှုံ့ချသော ဆုတ်ယုတ်သောအမြင်များရှိသည့် ရေကန်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ Lear သည် သူ့ဖခင်အပေါ် ဘန်ကာကိုအခြေခံပြီး မိသားစု၏ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

သူ၏ sitcom များသည် မကြာခဏဆိုသလို ကနဦး ခုခံမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ကြည့်ရှုသူများနှင့် ပဲ့တင်ထပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို သက်သေပြကာ နောက်ဆုံးတွင် ပျံ့နှံ့ကျော်ကြားမှု ရရှိခဲ့သည်။ Lear ၏ရှိုးများသည် ထိုအချိန်က ကွန်ရက်ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ယူဆထားသည့်အရာများ၏ နယ်နိမိတ်များကို တွန်းပို့ခဲ့ပြီး အနာဂတ်ဖန်တီးသူများအား လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

ဖန်သားပြင်ပြင်ပတွင်၊ အရေးကြီးသောအကြောင်းတရားများကို အလင်းထုတ်ရန်နှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်ရန် အားပေးရန်အတွက် သူ၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအခင်းအကျင်းအပေါ် Lear ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လွန်ကဲစွာဖော်ပြ၍မရပါ၊ နှင့် သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အမေရိကန်၏လက်ရှိအနေအထားကိုဖော်ပြသည့် မရေမတွက်နိုင်သောခေတ်ပြိုင်စီးရီးများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ရုပ်မြင်သံကြားအတွက် Lear ၏ ကြီးမားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများသည် Television Academy Hall of Fame သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအပါအဝင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများစွာဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး Emmy ဆုခြောက်ဆု၊ Peabody တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုနှင့် အမျိုးသားအနုပညာဆုတံဆိပ်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက Virtual Golden Globes သည် တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုအတွက် Carol Burnett Award ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။

Norman Lear သည် သေးငယ်သော မျက်နှာပြင်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သော ထာဝရ ဖျော်ဖြေရေး အမွေအနှစ်ကို ချန်ထားခဲ့သည် ။ သူ၏ အမိုက်စား ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများကို မကြောက်မရွံ့ရှာဖွေခြင်းသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုပ်မြင်သံကြား၏ အနာဂတ်ကို ဆက်လက်ပုံဖော်နေမည်ဖြစ်သည်။