ဤ Black Friday တွင် Nintendo Switch ဂိမ်းများတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လျှော့စျေးများကို ရှာပါ။

Black Friday ရောက်ရှိလာပါပြီ၊ ဂိမ်းကစားသူများသည် Nintendo Switch ဂိမ်းအမြောက်အမြားတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် လျှော့စျေးများကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် ဂိမ်းကစားသူများသည် ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းနေပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် လုယူချင်သည်ဖြစ်စေ ပြီးပြည့်စုံသော အားလပ်ရက်လက်ဆောင်ကို ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ယခုအချိန်သည် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် အကျော်ကြားဆုံးခေါင်းစဉ်များကို ရယူရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ Best Buy၊ Amazon၊ GameStop နှင့် အခြားကုမ္ပဏီကြီးများသည် သင်လက်လွတ်မခံချင်သော မေးရိုးကျဆင်းနေသော လျှော့စျေးများကို ကမ်းလှမ်းနေသည်။

အကောင်းဆုံး ဝယ်ယူမှု- Nintendo Switch ဂိမ်းများတွင် မအောင်မြင်နိုင်သော လျှော့စျေးများ

Best Buy သည် Nintendo Switch ဂိမ်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားအရာများအတွက် အထူးလျှော့စျေးများဖြင့် ဤ Black Friday တွင် အကုန်ထွက်နေပါသည်။ ဂန္ထဝင်များမှသည် အသစ်ထွက်ရှိမှုများအထိ၊ လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခုရှိပါသည်။ 17% လျှော့စျေးဖြင့် Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection ကိုရယူရန် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်။

Amazon- Mario + Rabbids တွင် မကြုံစဖူးစျေးနှုန်းများ- Hope of Sparks နှင့် Sonic စူပါစတားများ

Amazon ၏ Black Friday ရောင်းချမှုကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ ၎င်းတို့သည် Mario + Rabbids: Sparks of Hope ကဲ့သို့သော Nintendo Switch ဂိမ်းများတွင် အထူးလျှော့စျေးများကို 75% လျှော့စျေးဖြင့် ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားသော Sonic Superstars များအတွက် ကောင်းမွန်သောလျှော့စျေးကိုလည်း သင်တွေ့ရပါမည်။

GameStop- Nintendo Switch Titles တွင် ကြီးမားသော လျှော့စျေးများနှင့် ထပ်လောင်းချွေတာမှုများ

ဤ Black Friday တွင် GameStop တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ငွေစုနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ပါ။ Pokemon Brilliant Diamond နှင့် Shining Pearl၊ The Legend of Zelda: Skyward Sword HD နှင့် Bravely Default II ကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး Nintendo Switch ခေါင်းစဉ်များအပါအဝင် ဂိမ်းဒါဇင်ပေါင်းများစွာအပေါ် 50% အထိ လျှော့စျေးဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်၏ဂိမ်းစုဆောင်းမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် အွန်လိုင်းမှ မှာယူပြီး စတိုးဆိုင်အတွင်း လာယူခြင်းကို ရွေးချယ်ပါက၊ မှာယူမှုတစ်ခုစီတွင် $5 လျှော့စျေး ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အခွင့်ကောင်းယူနိုင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တစ်ခုပါ။

Nintendo eShop- လျှော့စျေးများဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နှစ်သက်ဖွယ်ရာများ

ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းများ၏ အဆင်ပြေမှုကို နှစ်သက်ပါက၊ Nintendo eShop သည် သွားရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ Nintendo ပထမပါတီဂိမ်းများ၊ Capcom ဂိမ်းများ၊ Warner Bros. ဂိမ်းများနှင့် အခြားအရာများပေါ်တွင် ထူးထူးခြားခြား Black Friday ရောင်းချမှုနှင့်အတူ၊ သင်သည် နာရီပေါင်းများစွာ ဖျော်ဖြေမှုပေးမည့် သည်းမခံနိုင်သော သဘောတူညီချက်များကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤလျှော့စျေးများသည် ဒီဇင်ဘာ 3 ရက်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

Black Friday တွင် Nintendo Switch ဂိမ်းများကို ဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။

အဓိက လက်လီရောင်းချသူတိုင်းနီးပါးသည် Nintendo Switch ဂိမ်းများအတွက် Black Friday ရောင်းချမှုတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ Super Mario Odyssey၊ Fire Emblem Engage၊ The Legend of Zelda: Link's Awakening၊ Octopath Traveler II နှင့် အခြားများစွာသော လူကြိုက်များသည့် ခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့ အထူးလျှော့စျေးများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Best Buy၊ GameStop၊ Walmart နှင့် Target ကဲ့သို့သော လက်လီအရောင်းဆိုင်ကြီးများသို့ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် Amazon သို့မဟုတ် Nintendo Store တွင် အွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပေးအယူများသည် သင့်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

1. ဤလျှော့စျေးများသည် စတိုးဆိုင်တွင် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင် ရနိုင်ပါသလား။

အပေးအယူအများစုသည် စတိုးဆိုင်တွင်းနှင့် အွန်လိုင်း နှစ်မျိုးလုံးတွင် ရနိုင်သောကြောင့် သင်နှင့် အသင့်တော်ဆုံး စျေးဝယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

2. Black Friday သဘောတူညီချက်များသည် မည်မျှကြာကြာခံမည်နည်း။

Black Friday အရောင်းအ၀ယ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအထိ ကြာရှည်တတ်သောကြောင့် လက်လီရောင်းချသူတိုင်းမှ ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများကို သေချာစစ်ဆေးပါ။

3. လက်ဆောင်များအဖြစ် Nintendo eShop မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။

ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Nintendo eShop သည် လက်ရှိတွင် လက်ဆောင်ပေးသောရွေးချယ်စရာများကို မကမ်းလှမ်းပါ။ သို့သော်လည်း သင်သည် လျှော့စျေးများကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အခြားလက်လီရောင်းချသူများထံမှ လက်ဆောင်များအဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းကုဒ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

4. Black Friday ကာလအတွင်း Nintendo eShop လက်ဆောင်ကတ်များ ဝယ်ယူခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိပါသလား။

လုံးဝ! Nintendo eShop ဂိမ်းများတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အပေးအယူများကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရုံသာမက လျှော့စျေး Nintendo eShop လက်ဆောင်ကတ်များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လည်း ပိုမိုသက်သာနိုင်သည်။

Black Friday သည် Nintendo Switch ဂိမ်းများတွင် မယုံနိုင်လောက်စရာ အပေးအယူများ ရရန် နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ သင့်ဂိမ်းစာကြည့်တိုက်ကို ချဲ့ထွင်ရန် သို့မဟုတ် သင့်ချစ်ရသူများအား ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်များဖြင့် အံ့အားသင့်စေမည့် ဤအခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်ပါစေနှင့်။ ဤလျှော့စျေးများသည် ထာဝရတည်တံ့မည်မဟုတ်သောကြောင့် အမြန်လုပ်ဆောင်ပါ။