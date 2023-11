ဆောင်းပါးအသစ်- Call of Duty: Modern Warfare III အတွက် Xbox ၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး တွန်းအားပေးမှု

By

ယနေ့ခေတ်တွင် Xbox အသုံးပြုသူများသည် ထင်ရှားသော ကြော်ငြာတစ်ခုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လူကြိုက်များသည့် ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲတွင် နောက်ဆုံးထွက်ရှိသော Call of Duty: Modern Warfare III ကို ဝယ်ယူရန် အားပေးခဲ့ကြသည်။ ကွန်ဆိုးလ်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် ပေါ်လာသည့် splash screen သည် ဂိမ်းကစားသူများကြားတွင် ရောထွေးတုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

Xbox ပရိသတ်အချို့သည် ကမ်ပိန်းအသစ်အတွက် ၎င်းတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြကြပြီး ကြော်ငြာကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း အချို့မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုနည်းပါးခဲ့ကြသည်။ “ဒါက လူမိုက်ပဲ။ Call of Duty မကစားပါဘူး။ Call of Duty ကို တစ်ခါမှ မ၀ယ်ဖူးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ Xbox ကိုဖွင့်ထားသင့်ပြီး ဂိမ်းတစ်ခုအတွက် သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စအတွက် မည်သည့်အရာကိုမဆို ပေါင်းထည့်သည်ဟု ကျွန်တော်မြင်ရသည်၊” ဟု မကျေနပ်သောအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ဖွင့်ဟခဲ့သည်။

နှိုင်းယှဉ်မှုများကို စက်တင် ဘာလတွင် စတင်ရောင်းချစဉ်အတွင်း အတိုချုံးစခရင်မျက်နှာပြင် ကုသမှုခံယူခဲ့သည့် နောက်ထပ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည့် Starfield အတွက် အလားတူပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သော ကြော်ငြာအလေ့အကျင့်များ၏ ရှေ့သို့တိုးလာနိုင်သည့် အလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။

“ပွဲတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ပထမပါတီထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလောက်ကြီးကြီးမားမား မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လူတွေက ဘာကြောင့် မကြိုက်ကြတာလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်” ဟု အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။

IGN သည် မှတ်ချက်ပေးရန် Xbox သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း စာရေးချိန်တွင် တုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။

Splash screen အပြင် Xbox သည် Call of Duty franchise မှ ချစ်လှစွာသော ဇာတ်ကောင် Captain Price ပါသည့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော တက်ကြွသောနောက်ခံကို ပေးစွမ်းထားပါသည်။

Call of Duty: Modern Warfare III အတွက် Xbox မှ ပရိုမိုးရှင်း တွန်းအားပေးမှုသည် Microsoft ၏ မကြာသေးမီက Activision Blizzard ကို ဒေါ်လာ 69 ဘီလီယံဖြင့် ကြီးမားသော ပမာဏဖြင့် ဝယ်ယူပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Call of Duty အတွက် PlayStation ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတူညီချက်သည် 2024 ခုနှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးသော်လည်း Xbox ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်သည် ၎င်းတို့၏သရဖူရတနာဝယ်ယူမှုကို တက်ကြွစွာမြှင့်တင်ခြင်းမှ ၎င်းတို့အား ရပ်တန့်ခြင်းမရှိပေ။

Call of Duty: Modern Warfare III ကို ကြိုတင်မှာယူသူများအတွက် နိုဝင်ဘာလ 2 ရက်နေ့တွင် ကမ်ပိန်းသို့ စောစီးစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြင့် စတင်ကာ အဆင့်များအလိုက် ဖြန့်ချိပါမည်။ ဂိမ်းသည် Modern Warfare II မှ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကြောင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး Open Combat Missions ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို နိုဝင်ဘာ 10 ရက်နေ့တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အများအပြားကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

Q: Call of Duty: Modern Warfare III ဆိုတာဘာလဲ။

A- Call of Duty: Modern Warfare III သည် အလွန်ရေပန်းစားသော ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပြီး Call of Duty franchise တွင် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော ဂိမ်းဖြစ်သည်။

မေး- Call of Duty- Modern Warfare III ကို Xbox တွင် ရနိုင်ပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ Call of Duty: Modern Warfare III ကို Xbox မှာ တခြား platform တွေနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။

မေး- splash screen ဆိုတာ ဘာလဲ။

A- splash screen သည် ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် ကွန်ဆိုးလ် အပလီကေးရှင်းကို စတင်သောအခါတွင် ပြသသည့် ရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်သည်။

မေး- Call of Duty: Modern Warfare III ကို ဘယ်တော့ထွက်မလဲ။

A- ကမ်ပိန်းသို့ အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်သည် 2 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပြီး အစုံလိုက်ကစားသူသည် နိုဝင်ဘာ 10၊ 2022 တွင် ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

မေး- Microsoft က Activision Blizzard ကို ဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ။

A- Microsoft သည် Activision Blizzard ကို $69 ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။

အရင်းအမြစ်များ- IGN (https://www.ign.com)