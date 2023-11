By

Moderna လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။

ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် မကြာသေးမီက ပျံ့နှံ့နေသည့် ကောလာဟလများသည် Moderna COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဤတောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသောအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှုများအားလုံးကို ရှင်းလင်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ခွင့်ပြုချက်အခြေအနေ

ကောလာဟလများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးကို US Food and Drug Administration (FDA)၊ European Medicines Agency (EMA) နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) တို့အပါအဝင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အများအပြားမှ အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မပေးမီ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် ကာကွယ်ဆေး၏ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုဒေတာကို သေချာစွာသုံးသပ်ပြီးဖြစ်သည်။

ခွင့်ပြုချက်သည် အမြဲတမ်းခွင့်ပြုချက်ဟု မဆိုလိုကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုခွင့်ပြုချက်သည် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါကဲ့သို့သော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွင်း ကာကွယ်ဆေးများကို ဖြန့်ဝေရန်နှင့် စီမံကွပ်ကဲရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒေတာအသစ်များနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသောအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုချက်အခြေအနေအား ပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။

ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှု

Moderna ကာကွယ်ဆေးသည် COVID-19 ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုကို ပြသထားသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင် ၎င်းသည် ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်သော COVID-94 ကိုကာကွယ်ရာတွင် ခန့်မှန်းခြေ 19% ထိရောက်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး ရောဂါပြင်းထန်သောလူနာများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင် ပို၍ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံသူအများစုတွင် အပျော့စားနှင့် ယာယီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာ ဖော်ပြထားပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြထားသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- “ခွင့်ပြုချက်” က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။

A- ခွင့်ပြုချက်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေအတွင်း ကာကွယ်ဆေးကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းအား ခွင့်ပြုရန် စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များမှ ပေးအပ်သော ခွင့်ပြုချက်အား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှု အချက်အလက်များ၏ စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲဖြတ်မှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။

မေး- ခွင့်ပြုချက်အခြေအနေ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ ဒေတာအသစ်နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုချက်အခြေအနေကို ပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ပြုပြင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

မေး- Moderna ကာကွယ်ဆေးကို ခွင့်ပြုထားဆဲလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ Moderna ကာကွယ်ဆေးကို FDA၊ EMA နဲ့ WHO တို့လို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေက အရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့အတွက် ခွင့်ပြုထားဆဲပါ။

မေး- Moderna ကာကွယ်ဆေးက ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ Moderna ကာကွယ်ဆေးသည် COVID-19 ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် မြင့်မားသော ထိရောက်မှုကို ပြသထားပြီး အပျော့စားနှင့် ယာယီ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသာ အစီရင်ခံတင်ပြထားပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြထားသည်။

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းရင်းမြစ်များမှ တိကျသောအချက်အလက်များကို အားကိုးရန် အရေးကြီးပါသည်။ သတင်းမှားများသည် မလိုလားအပ်သော ထိတ်လန့်မှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ချပါ၊ Moderna ကာကွယ်ဆေးသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေပါသည်။