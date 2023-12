Game Awards 2023- ဂိမ်းစက်နယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်မှုကို ဂုဏ်ပြုခြင်း။

By

Game Awards 2023 သည် ဂိမ်းနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် နှစ်ပတ်လည်ပွဲဖြစ်ပြီး ကြာသပတေးနေ့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်။ အလွန်မျှော်လင့်ထားသော ဤရှိုးကို LA ၏ Peacock Theatre မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပလပ်ဖောင်း နှစ်ဒါဇင်ကျော်တွင် အွန်လိုင်းတွင် အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

10th edition of The Game Awards သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဖျော်ဖြေမှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ညတစ်ညကို ပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ အမျိုးအစား 31 မျိုးတွင် ဆုရရှိသူများကို ကြေငြာခြင်းနှင့်အတူ အဆိုပါပွဲသည် သီးသန့်ပွဲဦးထွက်ကြေငြာချက်များ၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော နောက်တွဲအစက်အပြောက်များ၊ တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် ကျော်ကြားသော နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကိုပါ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။

ယခုနှစ်တင်ဆက်သူများသည် “Wonka” နှင့် “Dune” ဇာတ်ကားများတွင် လူသိများသော Timothée Chalamet၊ Peacock ၏ “Twisted Metal” မှ Anthony Mackie၊ “God of War” နောက်ကွယ်မှ သရုပ်ဆောင် Christopher Judge၊ နှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် လူသိများသော Timothée Chalamet ကဲ့သို့သော နာမည်ကြီးများ၊ DJ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ Zedd အဖြစ်။ ပြီးတော့ ချစ်ရတဲ့ Muppet ဇာတ်ကောင် Gonzo ကို မမေ့ပါနဲ့။

Game Awards 2023 သည် အမျိုးမျိုးသော အမျိုးအစားများနှင့် ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်သူများ ပါဝင်သည့် ကြီးမားသောတုံ့ပြန်မှုကို ရရှိထားသည်။ မတူညီသောဂိမ်းများ၊ တစ်ဦးချင်း၊ အဖွဲ့များနှင့် ပွဲပေါင်း 112 ခုပါဝင်သည့် အဆိုပါအမည်စာရင်းများကို မီဒီယာထုတ်ဝေမှုများနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာဆိုင်ခွဲ 100 ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျူရီလူကြီးများက ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဂိမ်းဆုအား ထူးထူးခြားခြားခေါင်းစဉ်ခြောက်ခုဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသည်။ Remedy Entertainment မှထုတ်လုပ်သော "Alan Wake 2"၊ Larian Studios မှ "Baldur's Gate 3"၊ Insomniac Games မှ Marvel's Spider-Man 2၊ Capcom မှ "Resident Evil 4"၊ Nintendo "Super Mario Bros. Wonder" နှင့် " Nintendo မှလည်း Zelda ၏ဒဏ္ဍာရီ: Tears of the Kingdom ၊ Game Awards ဖန်တီးသူနှင့် တင်ဆက်သူ Geoff Keighley သည် ခိုင်မာသောစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်များအားလုံးသည် ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော franchise များကို တည်ထောင်ထားကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

The Game Awards ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်၊ YouTube၊ Twitch၊ Facebook၊ TikTok နှင့် X ကဲ့သို့သော နာမည်ကြီးပလပ်ဖောင်းများတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို သင်ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။ ဂိမ်းလင့်ခ်များကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် အဆိုပါပလပ်ဖောင်းများအတွက် ဂိမ်းဆုပေးပွဲများ၏ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်။

Game Awards 2023 ကို အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ Geoff Keighley နှင့် Kimmie Kim တို့က သင့်ထံ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ LeRoy Bennett သည် ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး Richard Preuss သည် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။