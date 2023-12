Pokémon Scarlet နှင့် Violet ၏ Indigo Disk DLC တွင် ပိုကီမွန်အသစ်နှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို ဖွင့်ပါ

By

နောက်ဆုံးပေါ် Pokémon Scarlet နှင့် Violet DLC၊ Indigo Disk တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ သတ္တဝါအသစ်များကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ မျိုးဆက် 2 မှ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော Pokémon မီးလျှံ Magby သည် Magby ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Magby နှင့် ၎င်း၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ထင်သလောက် မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင်လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် စိတ်မပူပါနှင့်။

Indigo Disk DLC တွင် Magby ကိုဘယ်မှာရှာမလဲ။

Magby သည် Indigo Disk DLC ၏ကျယ်ပြန့်သော Terrarium ပွင့်လင်းကမ္ဘာအတွင်းရှိနေရာနှစ်ခုတွင်ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ ပထမဆုံးကြည့်ရမည့်နေရာသည် Savannah Biome ၏ အဝါရောင်မြက်ခင်းပြင်များဖြစ်သည်။ ဒုတိယဧရိယာသည် ဖွင့်ထားသော Savannah အစား Torchlit Labyrinth လိုဏ်ဂူများကို စူးစမ်းလေ့လာပါက Magby ကို တည်နေရာရှာဖွေခြင်းက ပိုကံကောင်းစေမည့် Coastal Biome ဖြစ်သည်။

Magby ကို သင်ရှာဖွေနိုင်လျှင် ၎င်းကို ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲပုံစံ နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် Magmar နှင့် Magmortar အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Magby ကို Magmar သို့ ပြောင်းလဲခြင်းမှာ အတော်လေး ရိုးရှင်းသော်လည်း Magmortar သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် Indigo Disk တွင် သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

Magby ကို Magmar၊ Magmortar အဖြစ်နှင့် Magmarizer ရယူနည်း

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မလေ့လာမီ Magby ၏ ကိန်းဂဏာန်းများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

အမျိုးအစား- မီး

HP က: 45

တိုက်ခိုက်မှု : 75

ကာကွယ်ရေး : 37

Sp.Attack: ၆၁

Sp.Defense: ၇၉

မြန်နှုန်း - ၈၀

စုစုပေါင်း: 365

Fire-type Pokémon အနေဖြင့် Magby သည် Grass၊ Bug၊ Ice နှင့် Steel အမျိုးအစားများကို ဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် မြေပြင်၊ ကျောက်နှင့် ရေတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အားနည်းပြီး ၎င်း၏တိုက်ခိုက်မှုများကို နဂါးအမျိုးအစားများဖြင့် ခုခံထားသည်။ Magby သည် အဆင့် 30 သို့ရောက်သည်နှင့် Magmar အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤသည်မှာ Magmar ၏ ကိန်းဂဏာန်းများဖြစ်သည် ။

အမျိုးအစား- မီး

စွမ်းရည်- Flame Body – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ပါက ပြိုင်ဘက်ကို လောင်ကျွမ်းရန် အခွင့်အလမ်း 30%

HP က: 65

တိုက်ခိုက်မှု : 95

ကာကွယ်ရေး : 57

Sp.Attack: ၆၁

Sp.Defense: ၇၉

မြန်နှုန်း - ၈၀

စုစုပေါင်း: 495

Magmar ကို Magmortar သို့ ပြောင်းလဲစေရန်၊ Indigo Disk DLC တွင် Magmarizer ကိုကိုင်ဆောင်ထားစဉ် ၎င်းကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Magmarizer ကို Blueberry Academy ၏ School Store တွင် 250 BP ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ BP သည် BBQ သို့မဟုတ် Blueberry Quests—ကွဲပြားခြားနားသော စကေးအမျိုးမျိုး၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် သင်ရရှိနိုင်သော Blueberry Points များကို ဆိုလိုသည်။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် Magmar သည် အောက်ပါကိန်းဂဏာန်းများဖြင့် Magmortar အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

အမျိုးအစား- မီး

စွမ်းရည်- Flame Body – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ပါက ပြိုင်ဘက်ကို လောင်ကျွမ်းရန် အခွင့်အလမ်း 30%

HP က: 75

တိုက်ခိုက်မှု : 95

ကာကွယ်ရေး : 67

Sp.Attack: ၆၁

Sp.Defense: ၇၉

မြန်နှုန်း - ၈၀

စုစုပေါင်း: 540

Magmarizer လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် သင်၏ Magmar ကို ၎င်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ရန် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရှိနေသည်ဟု ယူဆကာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီးနောက်တွင် Magmortar အဖြစ်သို့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ Pokémon Scarlet နှင့် Violet ၏ Indigo Disk DLC ကို The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Nintendo Switch တွင် သီးသန့်ရရှိနိုင်သည်။ ဤ DLC ရှိ မယုံနိုင်စရာ သတ္တဝါအားလုံးကို ရှာဖွေရန် Pokédex အပြည့်အစုံကို စူးစမ်းလေ့လာရန် မမေ့ပါနှင့်။