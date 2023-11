စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စတင်သည်- Steam Black Friday အရောင်းများ ဤတွင်ဖြစ်သည်။

စိတ်အားထက်သန်စွာ မျှော်လင့်ထားသည့် Steam Black Friday အရောင်းအား တရားဝင်စတင်ခဲ့ပြီး ဂိမ်းကစားသူများကို လူသိများသော ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အပေးအယူများကို တစ်ပတ်ကြာအောင် အထူးလျှော့စျေးများ ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ညနေ ၆ နာရီ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် / 6 နာရီ CEST / 8AM PT / 10PM ET မှစတင်၍ ရောင်းချမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဂိမ်းဝါသနာအိုးများအတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် ကတိပြုပါသည်။ လူအများ စောင့်မျှော်နေသော ဤအစီအစဉ်သည် လာမည့်အားလပ်ရက်ရာသီအတွင်း ဂိမ်းကစားသူများအတွက် နှစ်သက်ရာအချိန်များကို အပန်းဖြေရန် အချိန်အလုံအလောက်ပေးစွမ်းမည့် ဤပွဲသည် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်အထိဖြစ်သည်။

လျှော့စျေးဂိမ်းများစာရင်း အပြည့်အစုံကို ရောင်းချမှုစတင်သည့်အခါမှသာ ထုတ်ဖော်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ Steam သည် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် ဂိမ်းအများအပြားကို ပြသထားသည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နမူနာတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို မျှော်လင့်ရမည့်အရာများကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အရိပ်အမြွက်ပြသပေးထားသည်။ စီးရီးသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဂန္တဝင်များနှင့် မကြာသေးမီက ဇာတ်ကားများ ရောစပ်ထားသည်။ Terraria နှင့် Hunt ကဲ့သို့သော ကျောက်မျက်အဟောင်းများ- Showdown သည် The Last Of Us: Part 1၊ Marvel's Spider-Man: Miles Morales နှင့် Starfield ကဲ့သို့သော အသစ်ထွက်ရှိမှုများနှင့်အတူ ထင်ရှားပေါ်လွင်မှုကို မျှဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းတိုင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံကို ကတိပေးပါမည်။

လက်ကိုင်ဂိမ်းဝါသနာအိုးများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံခဲ့ရသည့် Steam Deck OLED ကို မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ၊ များစွာသောသူတို့သည် လူကြိုက်များသောစက်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဂိမ်းများအတွက် လျှော့စျေးများရောင်းချမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ဂိမ်းကစားသူများသည် ဤခေတ်မီဆန်းသစ်သော လက်ကိုင်စနစ်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် မျှော်လင့်နေသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မျှော်လင့်ထားသည်။

Like A Dragon: The Man Who Erased His Name နှင့် Call Of Duty: Modern Warfare 3 ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်အသစ်များ ပါ၀င်မှုသည် မသေချာသေးပါ။ ယခင်ရောင်းချမှုများသည် မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေမှုများအတွက် ရလဒ်များကို ပြသခဲ့ပြီး အချို့မှာ လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ထုတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားခေါင်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်လျှော့စျေးများ ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဂိမ်းကစားသူများသည် လိုချင်တပ်မက်ဖွယ်ဂိမ်းများရရှိနိုင်မှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများအကြောင်း ကြေငြာချက်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေသောကြောင့် ဂိမ်းကစားသူများသည် မျှော်လင့်ချက်မြင့်မားပါသည်။

ဂိမ်းအသိုက်အဝန်းသည် Steam Black Friday ရောင်းချမှု ရောက်ရှိလာခြင်းကို ဂုဏ်ပြုနေချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများက လေထဲတွင် ပြည့်နေပါသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လျှော့စျေးများ၊ လျှော့စျေးများနှင့် အံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအမျိုးအစားများနှင့်အတူ၊ ဤပွဲသည် ဂိမ်းကစားသူများကို ၎င်းတို့၏စာကြည့်တိုက်များကို ချဲ့ထွင်ကာ ဘဏ်ကိုမခွဲဘဲ စွန့်စားခန်းအသစ်များကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်စေပါသည်။ အားလပ်ရက်ရာသီနှင့် ကျော်လွန်၍ သင့်အား ဖျော်ဖြေမှုပေးမည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခရီးစဉ်များကို သင်အကြိုက်ဆုံးခေါင်းစဉ်များရယူရန် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

1. Steam Black Friday အရောင်းကို ဘယ်အချိန်မှာ စတင်မလဲ။

Steam Black Friday အရောင်းအား ယနေ့ စတင်ပြီး ညနေ 6 နာရီ GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET တွင် စတင်ပါသည်။

2. Steam Black Friday ရောင်းအား ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။

ရောင်းချမှုကို တစ်ပတ်တိတိ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

3. မည်သည့်ဂိမ်းများကို ရောင်းချမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။

ရောင်းချမှုတွင် ပါ၀င်သည့်ဂိမ်းစာရင်းအပြည့်အစုံကို စတင်ချိန်တွင်သာ ထုတ်ဖော်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ Steam မှထွက်ရှိထားသော နမူနာတစ်ခုသည် Terraria၊ Hunt: Showdown၊ The Last Of Us: Part 1၊ Marvel's Spider- ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်အချို့ကို တစ်စေ့တစ်စောင်းပေးထားသည်။ Man- Miles Morales နှင့် Starfield။

4. Steam Deck OLED ကို ရောင်းချနေစဉ်အတွင်း လျှော့ပေးမည်လား။

Steam Deck OLED တွင် လျှော့စျေးများကို အတည်မပြုရသေးသော်လည်း ဂိမ်းကစားသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးမည့် အလားအလာရှိသော စျေးနှုန်းလျှော့ချမှုများကို မျှော်လင့်နေကြသည်။

5. Like A Dragon- သူ၏အမည်နှင့် တာဝန်ကိုဖျက်ခဲ့သူ- ခေတ်သစ်စစ်ပွဲ 3 ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်အသစ်များ ရောင်းချမှုတွင် ပါဝင်မည်လား။

ယခင်ရောင်းချမှုများသည် လတ်တလောထွက်ရှိထားသော ရလဒ်များကို ပြသထားသောကြောင့် ခေါင်းစဉ်အသစ်များသည် အရောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို မသေချာပါ။ သို့သော်လည်း ဂိမ်းကစားသူများသည် ၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေငြာချက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေပါသည်။