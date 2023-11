Freddy's တွင် ငါးည၏ကမ္ဘာကို စူးစမ်းလေ့လာပါ- Help Wanted 2

By

မင်္ဂလာပါ ဂိမ်းဝါသနာအိုးများ။ Freddy's: Help Wanted ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ Five Nights ၏ နောက်ဆက်တွဲကို သင့်အား မိတ်ဆက်ပေးရန် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ Steel Wool Studios ၏ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်၊ FNAF ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာဂိမ်းများနှင့် ထူးခြားသောအသွင်အပြင်များအကြောင်း သီးသန့်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။ Help Wanted 2။ အကြောက်တရား၏အတိုင်းအတာအသစ်တွင် နှစ်မြှုပ်ရန်အသင့်ဖြစ်ပါ။

Help Wanted 2 တွင်၊ ကစားသမားများသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အမျိုးအစားခြောက်ခုတွင် နှလုံးခုန်စေမည့် မီနီဂိမ်းများခင်းကျင်းမှုကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။ Backstage၊ Fazcade၊ ဝန်ထမ်းများသာ၊ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လက်မှတ်ကြိုတင်နှင့် Freddy's တွင် Five Nights: Sister Location gameplay ပါရှိသော အထူး VR အမျိုးအစား။ အမျိုးအစားတစ်ခုစီသည် သင့်ထိုင်ခုံ၏အစွန်းတွင် ရှိနေစေမည့် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကို ပေးပါသည်။

Help Wanted 2 ၏ ပေါ်လွင်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ပြန်လည်ကစားနိုင်မှုကို အလေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများသည် ကစားနည်းနှစ်ခုသည် တူညီခြင်းမရှိကြောင်း အာမခံထားပြီး ကစားသမားများစူးစမ်းလေ့လာရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ မှာယူမှု၊ အနုပညာနှင့် လက်မှုပညာတွင် ပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ထမ်းများကို ကူညီပေးသည်ဖြစ်စေ ဂိမ်းတိုင်းသည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို တင်ဆက်ကြပြီး အတွေ့အကြုံကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါသည်။ မူရင်း Help Wanted ကို အမှတ်ရစေမည့် စုစည်းထားသော အတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းရန် ဂိမ်းများစွာကို ဖန်တီးထားသော်လည်း စတိုးဆိုင်တွင် ဆန်းသစ်သော အံ့သြဖွယ်ရာများစွာလည်း ရှိပါသည်။

ဇာတ်ခုံနောက်ကွယ်မှ ပြန်လာကာ Pizzaplex Salon တွင် Roxanne Wolf ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ္ဘာသို့ ဝင်ရောက်ပါ။ မိတ်ကပ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစုံအလင်ဖြင့် သူမကို ဆွဲဆောင်နေချိန်တွင် သင့်အတွင်းစိတ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကို ချန်နယ်ပေးပါ။ သို့သော် သတိထားရမည့်အချက်မှာ ဤကြောက်မက်ဖွယ် diva ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ပြီးပြည့်စုံမှုသည် အဓိကဖြစ်သည်။

Fazcade သို့ဝင်ရောက်ပြီး Bonk-a-Bon နှင့် Fazerblast ကဲ့သို့သော ဂန္တဝင်ဂိမ်းများကို စွဲကိုင်လိုက်ပါ ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မခံစားရသော ဧည့်သည်များအား အခြေခံ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းကို ပေးဆောင်ပါ။ စိန်ခေါ်မှုမှာ စိတ်ငြိမ်ဆေးမပါဘဲ ဒဏ်ရာများကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ပွတ်တိုက်ပေးပြီး မလိုလားအပ်သော အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

El Chips တွင် ကောင်တာနောက်ကွယ်တွင် စွန့်စားပြီး အဆုံးမရှိသော အမှာစာများ ပေါင်းစပ်ထားသော Pizzaplex တွင် အစားအစာများကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ညစာ အလျင်စလို ခံစားလိုက်ပါ။ အနောက်ဟောင်းကိုဖြတ်၍ Captain Foxy's Cowboy Adventure ကိုစီးနိုင်ပြီး ဝှက်ထားသောရတနာများကို ရှာဖွေနိုင်သည့် Ticket Booth ကို မမေ့ပါနှင့်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Freddy's ရှိ Five Nights: Sister Location ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော စိတ်ကြိုက် VR ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် အသက်ဝင်လာမည့် ပရိသတ်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ VR ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် နှစ်မြှုပ်လိုက်ပါ။

PSVR 2 နားကြပ်၏အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကြောင့် ကစားသမားများသည် ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ထိတ်လန့်စရာအတွေ့အကြုံကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။ controller haptics နှင့် 3D အသံဖြင့်၊ jump scares သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ ရောက်သည်။ ထို့အပြင်၊ မျက်လုံးခြေရာခံခြင်းစနစ်သည် ကစားသမားများအား ၎င်းတို့၏ခံယူချက်ကို စိန်ခေါ်ကာ ဂိမ်းတစ်လျှောက် လမ်းညွှန်ပေးမည့် ဗေဒင်ဆရာ Mystic Hippo နှင့် ထိတွေ့နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

သင့်ပြက္ခဒိန်များကို အမှတ်အသားလုပ်ပြီး Freddy's တွင် Five Nights ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကမ္ဘာသို့ ခုန်ဆင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊ 2 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 14 ရက်နေ့တွင် Help Wanted 2023။ တခါမှမကြုံဖူးသော အေးမြသောစွန့်စားခန်းအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်ပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

1. Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 ကို ဘယ်တော့ထွက်မလဲ။

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 ကို ဒီဇင်ဘာ 14၊ 2023 တွင် ထွက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။

2. Help Wanted 2 ရှိ မီနီဂိမ်းများ၏ မတူညီသော အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။

Help Wanted 2 တွင် မီနီဂိမ်းအမျိုးအစား ခြောက်မျိုးပါရှိသည်- Backstage၊ Fazcade၊ ဝန်ထမ်းများသာ၊ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Ticket Booth နှင့် Freddy's: Sister Location gameplay ပါ အထူး VR အမျိုးအစား။

3. Help Wanted 2 ၏ ဂိမ်းကစားခြင်းကို ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပါသလား။

Help Wanted 2 သည် တစ်မူထူးခြားသော ပြန်လည်ကစားနိုင်မှုအချက်ကို ပေးဆောင်ထားပြီး ကစားနည်းတစ်ခုစီသည် မတူညီကြောင်း သေချာစေသည်။ အော်ဒါမှာယူခြင်း၊ အနုပညာနှင့် လက်မှုပညာများ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့် ဝန်ထမ်းများကို ကူညီခြင်းစသည့် အလုပ်မျိုးစုံတွင် သင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိမ်းသည် ရွေးချယ်ထားသော အတွေ့အကြုံများနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကြား ဟန်ချက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

4. PSVR 2 နားကြပ်သည် Help Wanted 2 သို့ မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များ ဆောင်ကျဉ်းပေးသနည်း။

PSVR 2 နားကြပ်သည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ haptics နှင့် 3D အသံကဲ့သို့သော နစ်မြုပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤအဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည် ခုန်ထွက်ခြင်း၏ကြောက်လန့်မှုကို မြင့်မားစေပြီး ပိုမိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

5. မျက်လုံးခြေရာခံစနစ်နှင့် Mystic Hippo အကြောင်း ပိုမိုပြောပြပါ။

မျက်လုံးခြေရာခံစနစ်သည် ကစားသမားများအား ရှေးခေတ်သညာစွမ်းအားများပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဗေဒင်ဆရာ Mystic Hippo နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေပါသည်။ ကစားသမားများသည် PlayStation 5 အတွက်သီးသန့်ဂိမ်းအသေးစားတစ်ခုတွင် သူ့ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပြီး Help Wanted 2 တစ်လျှောက် လမ်းညွှန်မှုရယူနိုင်သည်။