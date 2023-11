Destiny 2 သည် White Wolf ကိုကြိုဆိုသည်- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလှိုင်းသစ်

Destiny 2 ကစားသမားများ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bungie သည် CD Projekt Red ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော RPG ဖြစ်သော The Witcher 3 နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ကစားသမားများအတွက် ထူးခြားဆန်းသစ်သော လှည့်ကွက်များဖြင့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာအစုံအသစ်သုံးမျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ သင်အား အထင်ကရ Geralt of Rivia ကို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ Destiny 2 သည် နှစ်များအတွင်း ၎င်း၏ အနိမ့်ဆုံးအမှတ်ကို ကြုံတွေ့နေရချိန်တွင် ဤစကင်အသစ်များ ရောက်ရှိလာပါသည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် Bungie သည် နိုဝင်ဘာလ 28 ရက်နေ့တွင် Season of the Wish နှင့် တိုက်ဆိုင်သော ဤဂိမ်းအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ရောက်ရှိလာမှုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ "Guardians များသည် Geralt of Rivia မှမှုတ်သွင်းထားသော အလှကုန်အသစ်များဖြင့် monster slayers အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်" ဟု Bungie မှ ကြေညာခဲ့သည်။ သံချပ်ကာ အဆင်တန်ဆာများအပြင် ကစားသမားများသည် crossover အတွေ့အကြုံကို ပြီးမြောက်ရန် Ghost shell၊ သင်္ဘော၊ Sparrow၊ emote နှင့် finisher တို့ကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်သည်။

ချပ်ဝတ်တန်ဆာအတွဲများ၏ စျေးနှုန်းအတိအကျကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Assassin's Creed ကဲ့သို့သော ယခင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်စုံလျှင် $20 ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် တူညီပါက၊ Ghost shell နှင့် အခြားပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ သုံးစုံစလုံးကို ရယူရန် ကစားသမားများသည် $60 ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ၊ ယခင် crossover အစုံများသည် ဂိမ်းတွင်းငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူရန် မရရှိနိုင်သောကြောင့် စစ်မှန်သောငွေသည် ၎င်းတို့ကိုရရှိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

The Witcher franchise ၏ပရိသတ်များအတွက်၊ ဤစကင်အသစ်များသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏မိတ်ဆက်မှုသည် Destiny 2 အတွက် ပိုမိုစိန်ခေါ်သည့်အချိန်သို့ မရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဂိမ်းသည် ရှုပ်ထွေးသောနှစ်တစ်နှစ်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး Bungie ၏ ဝန်ထမ်း 100 ကို အလုပ်မှထုတ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဆုံးသတ်ကာ ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက် 45 ရာခိုင်နှုန်း ပျက်သွားကာ Final Shape ကို နှောင့်နှေးစေပါသည်။ သုံးလလောက် တိုးချဲ့တယ်။ Steam တွင် အချိန်တိုင်းနိမ့်ပါးနေသော ကစားသမားနံပါတ်များနှင့်အတူ၊ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ရှိပြီးသားစိတ်ပျက်စရာများသာ ကြီးထွားလာပါသည်။

ငါးနှစ်အတွင်း Destiny 2 လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် Season of the Wish ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်သောအခါတွင် မသေချာမရေရာမှုများသည် ဂိမ်း၏အနာဂတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ စျေးကြီးသော သံချပ်ကာများကိစ္စသည် ရပ်ရွာအတွက် နာကျင်စရာအချက်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ မကျေနပ်မှုအချို့ကို လျော့ပါးစေရန် Destiny 2 သည် ၎င်း၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာအသစ်များထဲမှ တစ်ခုကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလက အခမဲ့ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Forbes မှ စာရေးဆရာ Paul Tassi က အလေးပေးဖော်ပြသည့်အတိုင်း ကစားသမားများအား အခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်ထားသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ထုတ်ခံရပြီးနောက် မကြာမီ အစုံလိုက်အသစ်၏ အမြင်အာရုံကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

1. Witcher-မှုတ်သွင်းထားသော ချပ်ဝတ်တန်ဆာအသစ်များ မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။

စျေးနှုန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ယခင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပေါ်မူတည်၍ ကစားသမားများအနေဖြင့် အစုံလိုက်စျေးနှုန်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $20 ခန့်ရှိမည်ဟု ကစားသမားများက မျှော်လင့်ထားကြသည်။

2. ဂိမ်းအတွင်းငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ သံချပ်ကာအစုံများကို ရရှိနိုင်ပါသလား။

မဟုတ်ပါ၊ အစဉ်အလာအားဖြင့် crossover အစုံများကို ဂိမ်းအတွင်းငွေကြေးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်ငွေဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။

3. Destiny 2 သည် အဘယ်ကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသနည်း။

Destiny 2 သည် အလုပ်မှဆင်းခြင်း၊ လွတ်သွားသော ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်များနှင့် တိုးချဲ့မှုများတွင် နှောင့်နှေးမှုများ အပါအဝင် ရှုပ်ထွေးသောနှစ်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။

4. ကစားသမားများ၏ မကျေနပ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် အဘယ်ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ထားသနည်း။

ဒေါသအချို့ကို ပြေလျော့စေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် Destiny 2 သည် ၎င်း၏ သံချပ်ကာအသစ်များထဲမှ တစ်ခုကို စက်တင်ဘာလတွင် အခမဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။