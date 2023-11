iPhone တွင် ကလေးမုဒ်ရှိပါသလား။

ယနေ့ခေတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် ကလေးငယ်များသည် စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များကို ပိုမိုထိတွေ့လာရခြင်းမှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့၏ အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော အင်တာဖေ့စ်များနှင့် များပြားလှသော အက်ပ်စတိုးများနှင့်အတူ၊ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် ကလေးများအတွက် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ပညာရေး၏ ဘုံအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဤစက်ပစ္စည်းများသို့ ကန့်သတ်မထားဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို မိဘများ မကြာခဏ စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ "ကလေးမုဒ်" သည် ကလေးငယ်များ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် လုံခြုံပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကလေးမုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

အုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ကလေးလော့ခ်ချခြင်းဟုလည်းသိကြသော ကလေးမုဒ်သည် မိဘများအား စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ကလေး၏လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုသည့် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်လျော်သော အကြောင်းအရာ စစ်ထုတ်မှုများ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်နှင့် အချို့သောအက်ပ်များ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။ Kid mode သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင် ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုတို့ကို အာမခံစေပြီး ကလေးများအား လွတ်လပ်စွာ စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုခြင်းကြား ဟန်ချက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

iPhone တွင် ကလေးမုဒ်ရှိပါသလား။

ဟုတ်တယ်၊ iPhone မှာ kid mode လို့ အတိအကျမခေါ်ပေမယ့်၊ ယင်းအစား Apple သည် အလားတူရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် “Screen Time” ဟုခေါ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ Screen Time သည် မိဘများအား အက်ပ်အသုံးပြုမှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်ရန်၊ အကြောင်းအရာကို စစ်ထုတ်ရန်နှင့် အချို့သောအင်္ဂါရပ်များ သို့မဟုတ် အက်ပ်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် ကလေး၏စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ဘေးကင်းသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကို သေချာစေရန်အတွက် ပြည့်စုံသောကိရိယာအစုံအလင်ကို ပေးပါသည်။

iPhone တွင် Screen Time ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။

iPhone တွင် Screen Time ဖွင့်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-

၁။ ဆက်တင်အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။

2. အောက်သို့ဆင်းပြီး “စခရင်အချိန်” ကိုနှိပ်ပါ။

3. “စခရင်ဖွင့်ချိန်” ကိုနှိပ်ပါ။

4. “This is My Child's iPhone” သို့မဟုတ် “This is My iPhone” ကို ရွေးပါ။

5. သင်သာသိသော လျှို့ဝှက်ကုဒ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ။

6. သင့်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိချက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။

Screen Time ကို iPhone အားလုံးတွင် ရနိုင်ပါသလား။

Screen Time ကို iOS 12 နှင့် အထက်ရှိသော iPhone များတွင် ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်နှင့် iOS ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ သီးခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့် ဆက်တင်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။

ကောက်ချက်

ကလေးများ၏ဘဝတွင် စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များ တိုးပွားများပြားလာသည်နှင့်အမျှ လုံခြုံပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာစေရန် မိဘများအတွက် ကိရိယာများထားရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ iPhone တွင် အထူးသီးသန့် “ကလေးမုဒ်” မရှိသော်လည်း၊ Screen Time အင်္ဂါရပ်သည် မိဘထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာအစုံအလင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Screen Time ကိုဖွင့်ပြီး ဆက်တင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်၊ မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းမှုကို အာမခံချက်ပေးသည့်ကြားတွင် ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။