ထုတ်ဝေသူ Aniplex သည် Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba – Mezase အမည်ရ ဘုတ်ဂိမ်းစတိုင်ဂိမ်းအသစ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ Saikyou Taishi Nintendo Switch အတွက်။ 2024 တွင်ထွက်ရှိမည့် ဤဂိမ်းသည် အလွန်နာမည်ကြီးသော anime နှင့် manga series Demon Slayer ကိုအခြေခံထားသည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ၎င်းကို ဂျပန်တွင်သာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba – Mezase။ Saikyou Taishi franchise ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့် Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles သည် 2021 ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ်တွင် Nintendo Switch သို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ Mezase အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်များရှိနေပါသည်။ Saikyou Taishi လောလောဆယ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီး၊ ကြေငြာနမူနာနှင့် တရားဝင် Demon Slayer ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ကစားသမားများ မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာများကို အရိပ်အမြွက်ပေးသည်။

ယခင်တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းနှင့်မတူဘဲ Mezase! Saikyou Taishi နာမည်ကြီး Mario Party စီးရီးမှ လှုံ့ဆော်မှုဆွဲနိုင်သည့် board game ကဲ့သို့သော အတွေ့အကြုံအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်ထားပုံရသည်။ တိကျသော ဂိမ်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Demon Slayer ၏ပရိသတ်များသည် ကောင်းစွာရရှိထားသော တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းနှင့်ဆင်တူသည့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။

အနောက်တိုင်းထွက်ရှိမှုကို အတည်မပြုနိုင်သေးသော်လည်း ဂျပန်ပြင်ပရှိ ပရိသတ်များမှာလည်း Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase ကို ခံစားခွင့်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ Saikyou Taishi!။ Demon Slayer ဝါသနာအိုးများသည် ဂိမ်းအတွက် ၎င်းတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းကို မှတ်ချက်များတွင် မျှဝေနိုင်ပါသည်။

