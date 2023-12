Cyberpunk 2077 အပ်ဒိတ် 2.1 သည် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အကိုးအကားများ၊ အင်္ဂါရပ်သစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်

အံ့အားသင့်ဖွယ်လှည့်ကွက်တစ်ခုတွင်၊ အပ်ဒိတ် 2077 ဟုအမည်ပေးထားသော Cyberpunk 2.1 အတွက် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည် အင်္ဂါရပ်အသစ်များသာမက ပရိသတ်များ၏ အသည်းနှလုံးကို ထိပါးစေသည့် ကိုးကားချက်များလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဂိမ်းနောက်ကွယ်ရှိ စတူဒီယိုမှ CD Projekt Red သည် နာမည်ကြီး anime စီးရီး “Cyberpunk: Edgerunners” တွင် ကြေကွဲဖွယ်ရာ ခေါင်းညိတ်မှုတစ်ခု ပါဝင်ပြီး ကစားသမားများအား ရယ်မောကာ ငိုကြွေးစေခဲ့သည်။

ဂိမ်းတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးသော ပေါင်းစည်းမှုများထဲမှ တစ်ခုသည် ရိုမန်တစ်ဆန်သော လက်တွဲဖော် ဆုံဆည်းမှုများ ပါဝင်သည်။ ဤတွေ့ဆုံမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည့် အဓိကအလုပ်မှာ Rosa Walton နှင့် Hallie Coggins တို့၏ စိတ်ခံစားမှုသီချင်းကို တိုက်ရိုက်ကိုးကားထားသည့် “I really Want to Stay At Your House” ဟု သင့်လျော်စွာ အမည်ပေးထားသည်။ ဒီသီချင်းဟာ ထွက်ရှိပြီးကတည်းက ဂိမ်းထဲမှာ ပါဝင်နေပေမယ့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ “Cyberpunk: Edgerunners” ရဲ့ အောင်မြင်မှုအပြီးမှာ သိသိသာသာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။

သီချင်း၏ပါဝင်မှုနှင့် anime စီးရီးရှိ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အခိုက်အတန့်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုသည် ကစားသမားများနှင့် တွဲရိုက်ထားသည်။ Reddit မှ ပရိသတ်များသည် ရယ်မောခြင်း ငိုခြင်း တို့ကြောင့် ရိုမန်းတစ်ကခုန်ခြင်း မြင်ကွင်းများကို အပြည့်အ၀ မခံစားနိုင်ခဲ့ကြောင်း သုံးစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ZawanShin87 က ခံစားချက်များ ရောနှောဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားအသုံးပြုသူ IGR777 သည် မစ်ရှင်၏အမည်သည် စိတ်ပျက်ဖွယ်အမှတ်တရများကို မည်သို့ပြန်လည်ရရှိစေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ Lord9witdafye သည် ဤစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ညွှန်ပြသည့် ဂိမ်းအတွင်းရှိ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည့် Panam နှင့် ခိုးယူရန် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရယ်မောစွာ ကြေညာခဲ့သည်။

သို့သော်၊ ရိုမန်တစ်ဆန်သောတွေ့ဆုံမှုများထက် ကျော်လွန်၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ထပ်လောင်းအသစ်များလည်း ပါရှိသည်။ အပ်ဒိတ် 2.1 သည် အလွန်တောင်းဆိုထားသော မက်ထရိုစနစ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စက်ပြင်အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး နာမည်ဆိုးဖြင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော Keanu Reeves meme လည်း ပါဝင်ပါသည်။ CD Projekt Red သည် ဒီဇင်ဘာလ 2077 ရက်နေ့တွင် Ultimate Edition of Cyberpunk 5 ကို လွှင့်တင်ခဲ့သည့် ဖြန့်ချိမှုမတိုင်မီ ပက်ခ်မှတ်စုများ အပြည့်အစုံကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

ဤအပ်ဒိတ်သည် Cyberpunk 2077 ၏ ပြဿနာသမိုင်းတွင် နောက်ဆုံး အကြီးစားအပ်ဒိတ်ဖြစ်သောကြောင့် ဂိမ်းအတွက် သိသာထင်ရှားသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ CD Projekt Red သည် အရှုပ်အထွေး လွှင့်တင်ပြီးနောက် ၎င်း၏ပရိသတ်များ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အားပေးမှုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်၊ ဂရုတစိုက်ဖန်တီးထားသော အကိုးအကားများနှင့် ကာလကြာရှည် တောင်းဆိုထားသော အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Cyberpunk 2077 Update 2.1 သည် ဂိမ်းကစားခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမက နှစ်သက်သော anime စီးရီးကို နှလုံးသားဖြင့် ကိုးကားခြင်းအားဖြင့် ကစားသမားများ၏ စိတ်ခံစားမှုများကို ဖမ်းယူပေးပါသည်။ CD Projekt Red သည် ၎င်း၏ပရိသတ်အခြေခံဆန္ဒများကို ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ၎င်းတို့၏အားပေးမှုကို ပြန်လည်ရယူကာ Cyberpunk 2077 အတွက် ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်အတွက် လမ်းခင်းပေးထားသည်။