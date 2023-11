Call of Duty Modern Warfare 3- Global Release Times ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။

Activision သည် နောက်ဆုံးတွင် မျှော်လင့်ထားသည့် ဂိမ်း Call of Duty Modern Warfare 3 အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမည့်အချိန်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ ဂိမ်း၏ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို PlayStation 4၊ PlayStation 5၊ Xbox One၊ Xbox Series X နှင့် S နှင့် Battle မှတစ်ဆင့် PC တွင် ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ .net နှင့် Steam. ကစားသမားများသည် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ စတင်၍ Multiplayer နှင့် Zombies မုဒ်သို့ ခုန်ဆင်းရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်။

ဂိမ်းစက်များသည် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နှင့် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်အထိ ကွန်ဆိုးလ်များကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိလာကာ ဒေသတွင်း ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း PC ဂိမ်းကစားသူများသည် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဆက်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ PC ကစားသမားများသည် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ PT တွင် စတင်ကစားနိုင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ အချိန်ဇုန်အလိုက် လွှင့်တင်သည့်အချိန်များကို ပိုင်းခြားထားပါသည်။

- US West Coast - Console - နိုဝင်ဘာလ 3 ရက်နေ့ နံနက် 10 နာရီမှ 9 နာရီ PT

- US အနောက်ကမ်းခြေ- PC – နိုဝင်ဘာလ 9 ရက်နေ့ ည 9 နာရီ PT

– US East Coast- Console – နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နှင့် ၁၀ ရက်တို့တွင် ဒေသဆိုင်ရာ စတင်ဖြန့်ချိသည်။

- US East Coast - PC - နိုဝင်ဘာလ 9 ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ EST

- ယူကေ- ကွန်ဆိုးလ်- ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊

– UK- PC – နိုဝင်ဘာလ 5 ရက်နေ့ နံနက် 10 နာရီ GMT

- ဥရောပ- ​​ကွန်ဆိုးလ်- ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊

– ဥရောပ- ​​PC – နိုဝင်ဘာလ 6 ရက်နေ့ နံနက် 10 နာရီ CET

- ဂျပန်- ကွန်ဆိုးလ်- ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊

- ဂျပန်- PC – နိုဝင်ဘာလ 2 ရက်နေ့ နေ့လည် 10 နာရီ JST

- သြစတြေးလျ- ကွန်ဆိုးလ်- ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊

– သြစတြေးလျ- PC – နိုဝင်ဘာလ 4 ရက်နေ့ ညနေ 10 နာရီ AEDT

အထူးသဖြင့် Microsoft ၏ Activision Blizzard ကို $3 ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူပြီးနောက် Modern Warfare 69 အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ တည်ဆောက်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ပရိသတ်များသည် Game Pass တွင် ဂိမ်းကိုကြည့်ရှုရန် 2024 ခုနှစ်အထိ စောင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကစားသမားများသည် Call of Duty Modern Warfare 3 ၏တရားဝင်ထွက်ရှိချိန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ပြက္ခဒိန်များကို အမှတ်အသားပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက် အသင့်ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော Multiplayer နှင့် Zombie မုဒ်များကို လက်မလွတ်ပါစေနှင့်။ နိုဝင်ဘာလ 9 ရက်နေ့အထိ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ စတင်ပါပြီ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

1. Call of Duty Modern Warfare 3 တွင် မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများ ရရှိနိုင်မည်နည်း။

Call of Duty Modern Warfare 3 ကို PlayStation 4၊ PlayStation 5၊ Xbox One၊ Xbox Series X နှင့် S နှင့် Battle.net နှင့် Steam မှတစ်ဆင့် PC တွင် ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

2. Multiplayer နှင့် Zombies မုဒ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် သုံးနိုင်မည်နည်း။

Multiplayer နှင့် Zombies မုဒ်ကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ စတင်၍ ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

3. စံတော်ချိန်ဇုန်တစ်ခုစီအတွက် တရားဝင်မိတ်ဆက်ချိန်က အဘယ်နည်း။

ကွန်ဆိုးလ်များနှင့် PC အတွက် ထုတ်လွှတ်သည့်အချိန်များကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အချိန်ဇုန်အလိုက် လွှင့်တင်ချိန်များကို ဆောင်းပါးတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တိကျသောအချိန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ပေးထားသော အချက်အလက်ကို ကိုးကားပါ။

4. Call of Duty Modern Warfare 3 ကို Game Pass တွင် ရနိုင်ပါမည်လား။

မဟုတ်ပါ၊ Call of Duty Modern Warfare 3 ကို 2024 ခုနှစ်အထိ Game Pass တွင် မရနိုင်ပါ။

5. Modern Warfare 3 အတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ ရှိပါသလား။

IGN သည် Modern Warfare 3 ၏ လူစုံသုံးမုဒ်အတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဂိမ်း၏အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအတွက် ၎င်းကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

အရင်းအမြစ်များ- Activision။