Benchtop Spectrometers များသည် Pyrolysis Oils များကို ထိရောက်စွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်၊ Aston University ၏ လေ့လာမှုရှိုးများ၊

Aston University မှ သုတေသီများ ၏ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် benchtop spectrometers များသည် pyrolysis bio-ဆီများကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး high-field spectrometers များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အစားထိုးရွေးချယ်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Pyrolysis ဇီဝလောင်စာဆီများသည် စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အပူလွန်ကဲစွာ ထားခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြပြီး ၎င်းတို့ကို ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအတွက် အစားထိုးအဖြစ် ပိုများလာစေသည်။ သို့သော်၊ ဤဇီဝအဆီများတွင်ပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသောအရောအနှောများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုနှင့် စျေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။

pyrolysis ဇီဝအဆီများ၏ ပါဝင်မှုသည် ၎င်းတို့၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ကာဗွန်နဲလ်အုပ်စုများကဲ့သို့သော အောက်ဆီဂျင်ပါ၀င်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်မှုသည် ဆီ၏အဆိပ်သင့်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုအပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ High-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometry သည် နမူနာများတွင် ဓာတုမျိုးစိတ်များ၏ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် လိုက်ဖက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ နယ်ပယ်မြင့် NMR spectrometers များသည် စျေးနှုန်းအားဖြင့် ပေါင် 600,000 မှ £10 သန်းအထိရှိပြီး စျေးကြီးသော cryogens နှင့် solvents လိုအပ်ပါသည်။

၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်၊ Aston University မှ ဒေါက်တာ Robert Evans နှင့်အဖွဲ့သည် pyrolysis ဆီများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင် benchtop NMR spectrometers များ၏ထိရောက်မှုကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းသံလိုက်များကိုအသုံးပြုပြီး cryogenic cooling မလိုအပ်သည့် Benchtop spectrometers များသည် ဝယ်ယူထိန်းသိမ်းရန် သိသိသာသာစျေးသက်သာပါသည်။ ၎င်းတို့သည် high-field spectrometers များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု လျော့နည်းသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် သုတေသနများတွင် သင်ကြားရာတွင် အသုံးများသည်။

University of Tennessee နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် လေ့လာမှုသည် ခုံတန်းမြင့် spectrometers များမှရရှိသောရလဒ်များကို high-field spectrometers များနှင့် အခြားသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပညာများမှရရှိသောရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ သုတေသီများသည် အပင်အမျိုးမျိုးမှရရှိသော pyrolysis ဆီများကို အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး benchtop spectrometers များသည် ကာဗွန်နဲလ်ပါဝင်မှုစုစုပေါင်းအတွက် titration ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုထက် သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ketones၊ aldehydes နှင့် quinones ကဲ့သို့သော ကာဗွန်နိုင်းအုပ်စုများကို ရှာဖွေရာတွင် မြင့်မားသောနယ်ပယ် spectrometry ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။

Benchtop spectrometers များ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို သိထားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေးမြင့် NMR ဒေတာကို ရယူနိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုသူများအတွက် Pyrolysis ဆီများ၏ NMR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပိုမိုရိုးရှင်း၊ စရိတ်သက်သာကာ ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန်အတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤသုတေသနသည် ရှုပ်ထွေးသောအရောအနှောများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် Benchtop spectrometers များ၏အလားအလာကိုပြသပြီး pyrolysis ဇီဝအဆီများကိုလေ့လာရန်နှင့်နားလည်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောနှင့်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးစွမ်းသည်။

