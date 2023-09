Unity သည် Unity Engine ကို အသုံးပြု၍ ဂိမ်းတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အခကြေးငွေအသစ်များကို ကြေညာခဲ့သည်။

By

ထိပ်တန်းဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့် Unity သည် Unity Engine ကို အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းထားသည့် ဂိမ်းတိုင်းအတွက် အခကြေးငွေအသစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့သည်။ Unity Runtime Fee ဟုလူသိများသော ဤအခကြေးငွေသည် ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော ၀င်ငွေသတ်မှတ်ချက်နှင့် တစ်သက်တာထည့်သွင်းမှုရေတွက်ခြင်းတို့ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သော ဂိမ်းများနှင့် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကိုင်ဆောင်ထားသော Unity စာရင်းသွင်းမှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခကြေးငွေများ ကွဲပြားသည်။ Unity Personal နှင့် Unity Plus အသုံးပြုသူများအတွက်၊ ဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက်သည် တစ်နှစ်လျှင် $200,000 ဖြစ်ပြီး တစ်သက်တာထည့်သွင်းမှုအရေအတွက် 200,000 ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Unity Pro နှင့် Unity Enterprise အကောင့်များသည် တစ်နှစ်လျှင် ၀င်ငွေဒေါ်လာ ၁ သန်းနှင့် တစ်သက်တာထည့်သွင်းမှု ၁ သန်းကျော်ရှိသည်။

စာရင်းသွင်းမှု အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ရန် အခကြေးငွေများလည်း ကွဲပြားပါသည်။ Unity Personal developer များသည် သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သော တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် $0.20 ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး Unity Enterprise အကောင့်များသည် 0.01 သန်းအထက် ထည့်သွင်းမှုတိုင်းအတွက် $2 သာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များရှိ developer များသည် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလျှင် $0.02 ပေးရသော Unity Personal အကောင့်များနှင့် Enterprise အကောင့်များသည် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလျှင် $0.005 ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် လျှော့စျေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်သားသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် ဝင်ငွေနှင့် ထည့်သွင်းရေတွက်မှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီပါက Unity တွင် တည်ဆောက်ထားသော လက်ရှိဂိမ်းများအတွက်လည်း အဆိုပါအခကြေးငွေများ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Unity Runtime Fee သည် ဂိမ်းမဟုတ်သော application များနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။

Unity သည် ဂိမ်းတစ်ခုဒေါင်းလုဒ်လုပ်တိုင်း Unity Runtime ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့် ဤအခကြေးငွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအား မျှတစေသည်။ တပ်ဆင်မှုအခြေခံအခကြေးငွေသည် ဝင်ငွေခွဲဝေမှုပုံစံနှင့်မတူဘဲ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ကစားသမားပါဝင်ပတ်သက်မှုမှ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်ဟု ကုမ္ပဏီက ယုံကြည်သည်။

ဤပြောင်းလဲမှုများအပြင် Unity သည် ၎င်း၏ Unity Plus စာရင်းသွင်းမှုအဆင့်မှ အနားယူကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ရှိ Plus စာရင်းသွင်းသူများသည် Plus စျေးနှုန်းဖြင့် Unity Pro သို့ တစ်နှစ် အဆင့်မြှင့်ရန် အခွင့်အရေး ပေးပါမည်။

၎င်း၏ စွယ်စုံရနှင့် အစွမ်းထက်သော ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်ကြောင့် လူသိများသော Unity Engine သည် လစဉ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူ ဘီလီယံပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဤအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံအသစ်သည် Unity ဂေဟစနစ်၏ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ဂိမ်းဖန်တီးသူများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- Unity သည် ဂိမ်းထည့်သွင်းမှုအတွက် Runtime အခကြေးငွေကို ကြေညာသည်။

- Unity Runtime အခကြေးငွေနှင့် စာရင်းသွင်းမှု အပြောင်းအလဲများ