EA သည် Project Rene: Next-Gen Sims ဂိမ်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကြေငြာခဲ့သည်။

EA သည် Project Rene ဟုအမည်ပေးထားသော ၎င်း၏ လာမည့်မျိုးဆက် Sims ဂိမ်းအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Behind The Sims မိတ်ဆက်ပွဲအတွင်း ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် ကုမ္ပဏီက ဂိမ်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်အဖြစ် ရရှိနိုင်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အခမဲ့ကစားနိုင်သည့် The Sims 4 ၏ အောင်မြင်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။

Project Rene အတွက် အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ရွေးချယ်မှုမှာ ကစားသမားများသည် စာရင်းသွင်းမှု၊ ဂိမ်းဝယ်ယူမှု သို့မဟုတ် စွမ်းအင်စက်ပြင်မှုမလိုအပ်ဘဲ ဂိမ်းတွင် ပါဝင်နိုင်၊ ကစားနိုင်ကာ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ EA သည် ကစားသမားများအား သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ကြားရန် သို့မဟုတ် ပါဝင်ရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ၊ ဇာတ်လမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန် လွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သို့သော်လည်း The Sims 4 နှင့် ဆင်တူသည့် ဂိမ်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်သော အကြောင်းအရာနှင့် packs များရှိနေသေးကြောင်း EA မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဈေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဆိုပါပစ္စည်းများကို ရောင်းချမည့်ပုံသည် လက်ရှိဂိမ်းနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ EA သည် လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် အခြေခံရာသီဥတုကို ပေါင်းထည့်ခြင်း၏ ဥပမာကို ပေးခဲ့ပြီး၊ အနာဂတ် packs များသည် ဆောင်းရာသီ အားကစား သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့ သီးခြားအကြောင်းအရာများကို အာရုံစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Project Rene ထုတ်ဝေမှုသည် The Sims 4 အတွက် ပံ့ပိုးမှုအဆုံးသတ်ခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ EA သည် မကြာမီကာလအတွင်း The Sims 4 အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အပ်ဒိတ်များနှင့် အကြောင်းအရာအသစ်များကို ဆက်လက်ပေးအပ်ရန် စီစဉ်နေသည်။

ဖြန့်ချိမည့်ရက်အတိအကျကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသော်လည်း EA သည် Project Rene အတွက် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဂိမ်းသည် တစ်ကိုယ်တော်နှင့် လူအများအပြား အတွေ့အကြုံ နှစ်မျိုးစလုံးကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြသမည့် အများအပြားပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည်။

အရင်းအမြစ်- [The Verge](အရင်းအမြစ်)