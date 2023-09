Tech Year သည် Apple Event နှင့် Dreamforce Conference ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။

စက်တင်ဘာလ ဒုတိယပတ်သည် Apple ၏ iPhone ပွဲနှင့် Salesforce ၏ Dreamforce ကွန်ဖရင့်ကဲ့သို့သော အဓိကပွဲများဖြစ်သည့် နည်းပညာနှစ်သစ်၏ အစဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များသည် Meta Platforms၊ Microsoft နှင့် Oracle အတွက် တန်းစီထားသော ရှိုးများနှင့်အတူ နည်းပညာကွန်ဖရင့်ရာသီ၏အစကို အချက်ပြပါသည်။

အလွန်အမင်းမျှော်လင့်ထားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ Arm Holdings ၏ ကနဦးအများပြည်သူကို ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ချစ်ပ်ဒီဇိုင်နာ၏တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ 50 ဘီလီယံမှ $54.5 ဘီလီယံအထိရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ဤ IPO သည် အများသူငှာ ပို့ဆောင်ခြင်းစတင်သည့် Instacart ကိုစီစဉ်ထားသည့်အစီအစဥ်နှင့်အတူ မတည်မငြိမ်နည်းပညာ IPO စျေးကွက်ကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။ တရားဝင်တိုက်ပွဲများ၊ မက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးလာသောကြောင့် ယခုနှစ်တွင် အစုရှယ်ယာများ မြင့်မားလျက်ရှိသည်။

သီတင်းပတ်၏ အဖြစ်အပျက်များသည် နည်းပညာနယ်ပယ်ရှိ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ Arm's IPO သည် နည်းပညာနှင့် AI ၏ အစွမ်းသတ္တိကို ပြသနေချိန်တွင် Google-DoJ သည် ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်မှ ကိုင်ဆောင်ထားသော ပါဝါနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ တိုးစေသည်။ Google သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဈေးကွက်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် အင်တာနက်ဘရောက်ဆာများနှင့် သဘောတူညီချက်များကို တရားမ၀င် အသုံးချခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက စောဒကတက်ခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ တာဝန်သိ AI အသုံးပြုမှုကို ဆွေးနွေးရန် အထက်လွှတ်တော် အစည်းတစ်ခုက ခေါ်ယူနေပြီး AI ကို ထိန်းညှိရန်အတွက် နှစ်ဖက်ပါတီမှ ဥပဒေများကို ဖန်တီးလျက်ရှိသည်။ Apple နှင့် Salesforce ကဲ့သို့သော နည်းပညာဘီလူးကြီးများပင်လျှင် Apple သည် ဝင်ငွေနှင့် အရောင်းပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် Dreamforce ကို ပြောင်းရွှေ့ရန် စဉ်းစားနေသည့်တိုင် Salesforce သည် စိန်ခေါ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။

နည်းပညာအခင်းအကျင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ AI ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုများ၏ တံခါးပိတ်သဘောသဘာဝနှင့် လုပ်ငန်းတွင်းရှိ လွှမ်းမိုးထားသော ကစားသမားများမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖမ်းယူနိုင်မှု အလားအလာသည် စည်းမျဉ်းများ၏ တရားမျှတမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း တရားရေးဌာန၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် ပြဿနာကို လေးနက်စေသည်။

ခြုံငုံကြည့်လျှင် အခွင့်အလမ်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ ရောနှောခြင်းဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် နည်းပညာလုပ်ငန်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- “Apple Event နှင့် Dreamforce Conference ဖြင့် နည်းပညာနှစ်စတင်သည်” (အရင်းအမြစ်ဆောင်းပါး)

- Apple Inc. (AAPL)

– Salesforce Inc. (CRM)

- Meta Platforms Inc. (META)

– Microsoft Corp. (MSFT)

– Oracle Corp. (ORCL)

– Arm Holdings Plc (SoftBank Group Corp. မှ ပိုင်ဆိုင်သည်) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL၊ GOOG)

– Samsung Electronics ကုမ္ပဏီ (005930)

- မိုဇီလာ

- Palantir Technologies Inc. (PLTR)

- Kimberlee Josephson၊ Lebanon Valley College (Pa.) မှ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု လက်ထောက်ပါမောက္ခ၊

မှတ်ချက်- ရင်းမြစ်များအတွက် URL များကို မပေးထားပါ။