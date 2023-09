Nintendo Switch 2 သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Load Times တို့ကို လျှော့ချပေးမည်ဟု ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်နေသည်။

အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် Nintendo Switch 2 နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလာဟလများသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အင်္ဂါရပ်များအကြောင်း အသေးစိတ်အသစ်များဖြင့် ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ ကွန်ဆိုးလ်သည် ဩဂုတ်လတွင် Gamescom တွင် လျှို့ဝှက်ပြသမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်သည့်ရင်းမြစ်များက အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီး ယခုအခါ တတိယရင်းမြစ်တစ်ခုက အဆိုပါတောင်းဆိုချက်များကို အတည်ပြုပြီး နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ထပ်လောင်းပေးခဲ့သည်။

Eurogamer နှင့် VGC တို့မှ အစီရင်ခံစာများအရ Switch 2 သည် "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ကို ပိုမိုမြင့်မားသော frame rate နှင့် resolution ဖြင့် run ရန် ကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေပြီး နာမည်ကြီးဂိမ်းပရိသတ်များအတွက် အလားအလာကောင်းများရှိသည်။ ယခင်က ယုံကြည်ရသော Nintendo အတွင်းလူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Nate The Hate သည် အဆိုပါတောင်းဆိုချက်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး console နှင့်ပတ်သက်ပြီး သူကြားသိခဲ့ရသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

Nate The Hate မှ ဖော်ပြခဲ့သော ထင်ရှားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာ ဝန်ချိန်အတွင်း သိသာထင်ရှားစွာ လျှော့ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအသစ်သည် အထူးသဖြင့် ပင်မမီနူးမှ စတင်ဖွင့်သောအခါတွင် ဂိမ်းများအတွက် ချက်ခြင်းဝင်ခါနီးအချိန်များကို ခွင့်ပြုထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စက္ကန့် 30 ဝန်းကျင် loading time ရှိသော မူရင်း Switch နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသောတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ Nate The Hate သည် Switch 60 တွင် 4K resolution ဖြင့် တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိမ် 2 နှုန်းဖြင့် “Breath of the Wild” တွင် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု Nate The Hate က အခိုင်အမာဆိုသည်။ ကွန်ဆိုးလ်တွင် PlayStation ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် ray-tracing စွမ်းရည်ပါရှိကြောင်း ၎င်းကပြောခဲ့သည်။ 5 နှင့် Xbox Series X/S အောင်မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ Switch 2 ၏ ကုန်ကြမ်းပါဝါသည် Xbox Series S ထက် နိမ့်ကျမည်ဟု သူရှင်းပြသည်။

ယင်းအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်၊ Switch 2 သည် DLSS (deep learning super sampling) ဟုခေါ်သော နည်းပညာအသစ်ကို အသုံးပြု၍ 4K ရုပ်ထွက်အား နိမ့်သောစက်ပစ္စည်းများတွင် အတုယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် မူရင်း 4K နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

Switch 2 ၏နောက်ပြန်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်တရားဝင်ထုတ်လွှတ်သည့်ရက်စွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများရှိနေသေးသော်လည်း Nate The Hate မှနောက်ထပ် Nintendo Direct သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သုံးရက်အတွင်း၊ စက်တင်ဘာလ 14 ရက်နေ့တွင်ထွက်ရှိလာမည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ Nintendo Directs သည် ပုံမှန်အားဖြင့်ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း သတိပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြာသပတေးနေ့။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ Nintendo Switch 2 ၏ ကောလာဟလ အင်္ဂါရပ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝန်ချိန် လျှော့ချခြင်းနှင့် DLSS နည်းပညာကို အသုံးချနိုင်မှုကို ဖော်ပြသည်။ ပရိသတ်များသည် ဤအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ထားသော ကွန်ဆိုးလ်နှင့်ပတ်သက်၍ Nintendo မှ နောက်ထပ်အပ်ဒိတ်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ မျှော်လင့်နေကြသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- ယူရိုဂိမ်းကစားသူ

- VGC