Nintendo Switch 2 ကောလဟာလများ- Breath of the Wild Demo သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂရပ်ဖစ်များနှင့် Load Times ကိုပြသခဲ့သည်

'Switch 2' ဟုခေါ်သော Nintendo ၏နောက်ထပ် ကွန်ဆိုးလ်အကြောင်း ကောလာဟလများသည် မကြာသေးမီက ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ Eurogamer နှင့် VGC တို့မှ အစီရင်ခံချက်များအရ ရွေးချယ်ထားသော developer များသည် Gamescom 2023 အတွင်း ကွန်ဆိုးလ်အား သရုပ်ပြရန် အခွင့်အလမ်းရခဲ့သည်။ အဆိုပါသရုပ်ပြတွင် The Legend of Zelda: Breath of the Wild ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဗားရှင်းကို ထိုအချိန်က မြှင့်တင်ပေးခြင်းမရှိသော်လည်း၊

မကြာသေးမီက Nate the Hate ပေါ့တ်ကာစ်မှ ကောလာဟလအသေးစိတ်အချက်များ အသစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Gamescom tech demo တွင် 4K 60fps ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် Breath of the Wild ကို ပြသခဲ့ပြီး ထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမှာ ဝန်ချိန်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည် ဤကောလာဟလများသည် Switch launch title ကို နောက် hardware ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ဝေမည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း ရှင်းလင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယင်းအစား ဆက်ခံသူ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို သရုပ်ပြသရန် ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

နည်းပညာသရုပ်ပြသည် DLSS 3.5၊ Nvidia ၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ AI အဆင့်မြှင့်တင်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ သို့သော်၊ ဒီမိုသည် ဘောင်မျိုးဆက်ကဲ့သို့ 3.5 ဗားရှင်း၏ အင်္ဂါရပ်အစုံကို အသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိ မသေချာပါ။ DLSS ၏ပါဝင်မှုသည် Switch ဆက်ခံသူအတွက် နှစ်အတော်ကြာ ထင်ကြေးပေးသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး 3.5 ဗားရှင်း၏ဖော်ပြချက်မှာ သေချာပေါက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။

ပေါ့တ်ကာစ်စကားဝိုင်းအတွင်း၊ အိမ်ရှင်က 2024 မတ်လသည် ဖြစ်နိုင်သည့်ရက်စွဲဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေမည့်ရက်စွဲကို ရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိ မရှင်းလင်းပါ။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ယခင်ကောလဟာလများက Switch 2024 အတွက် 2 နှောင်းပိုင်းတွင် ထွက်ရှိရန် အကြံပြုထားသည်။

ဤကောလာဟလများကို ယခုအချိန်တွင် Nintendo မှ တရားဝင်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် လူပြောသူပြောများပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် တိကျပါက Gamescom တွင်ပြသထားသော နည်းပညာသရုပ်ပြသည် နောက်ဆုံး console ၏အင်္ဂါရပ်များကို သေချာပေါက်ထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဤကောလာဟလများ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေသဖြင့် 'Switch 2' တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Breath of the Wild ဗားရှင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေများကို တွေးတောရန် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါသည်။ သို့သော် Nintendo မှတရားဝင်ကြေငြာချက်မထုတ်ပြန်မီအထိဤကောလာဟလများကိုဆားတစ်စေ့ဖြင့်ယူသင့်သည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- ယူရိုဂိမ်းကစားသူ

- VGC

- Hate ပေါ့တ်ကာစ်ကို ဖန်တီးပါ။