Pokemon Scarlet နှင့် Violet တို့တွင် Teal Mask DLC အတွက် အချိန်များ ထုတ်ဝေသည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သင်တန်းဆရာများသည် ပထမဆုံး Pokemon Scarlet နှင့် Violet DLC, The Teal Mask ထွက်ရှိရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြသည်။ စက်တင်ဘာလ 13 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စတင်ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားပြီး ကစားသမားများသည် ၎င်းတို့၏ ဒေသရှိ သတ်မှတ်ထားသော ဖြန့်ချိချိန်များကို သိချင်နေကြသည်။

အတည်ပြုထားသောအချက်အလက်များအရ The Teal Mask DLC ကို အောက်ပါအချိန်များတွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။

- ပစိဖိတ်စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ (စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်)

(စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်) ည ၈ နာရီ

စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ ညနေ (၉) နာရီ

- ဗြိတိန်စံတော်ချိန် (စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်) နံနက် ၂ နာရီ

- ဥရောပအလယ်ပိုင်းစံတော်ချိန် (စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်) နံနက် ၃ နာရီ

စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ အိန္ဒိယစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀

- ဂျပန်စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီ (စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်)

ဤအချိန်များသည် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သော်လည်း ဂိမ်းသည် ပေးထားသည့်အချိန်ဝန်းကျင်တွင် စတင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ကစားသမားများသည် ထွက်ရှိချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြေညာချက်များအတွက် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသင့်သည်။

Teal Mask သည် Pokemon Scarlet နှင့် Violet အတွက် Hidden Treasure of Area Zero DLC ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ DLC သည် ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် လမ်းဘေးဈေးသည်များ ပြည့်နှက်နေသော တက်ကြွသောကျေးရွာဖြစ်သည့် Kitakami သို့ ကျောင်းခရီးစဉ်တွင် ကစားသမားများကို ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ Pokemon ကုမ္ပဏီသည် The Teal Mask တွင် မိတ်ဆက်မည့် အိတ်ဆောင်ဘီလူးများ၊ ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ဇာတ်ကောင်အသစ်များကို စမ်းကြည့်နေပြီဖြစ်သည်။

Leaks သည် စွမ်းရည်အသစ်များ၊ Pokedex ထည့်သွင်းမှုများနှင့် Bloodmoon Ursaluna ကဲ့သို့သော အိတ်ဆောင်ဘီလူးများအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ The Indigo Disk ဟုခေါ်သော The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC ၏ ဒုတိယအပိုင်းကို 4 တွင် Q2023/Winter ထွက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။

Teal Mask DLC ကို တွေ့ကြုံခံစားလိုသော ကစားသမားများသည် Pokemon Scarlet သို့မဟုတ် Pokemon Violet တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိမ်းနှစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်သူများသည် The Teal Mask ၏ သီးခြားကော်ပီများကို ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

ကစားသမား၏ နှစ်မြှုပ်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ကနဦးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိနေသော်လည်း၊ Pokemon Scarlet နှင့် Violet တို့သည် အလွန်အောင်မြင်စွာ လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပထမသုံးရက်အတွင်း အချပ်ရေ 10 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပြီး အချိန်တိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး Nintendo ဖြန့်ချိမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

– [အရင်းအမြစ် 1]

– [အရင်းအမြစ် 2]