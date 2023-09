စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း။

ဤဆောင်းပါးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) အောင်မြင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် အထွတ်အထိပ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအတွက် လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ အတိအကျပြောရရင် ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုကို ဖော်ပြထားတယ်။

ပထမရည်ရွယ်ချက်မှာ SDG လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုင်းတာခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအား ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဖြေရှင်းနည်းများကို ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီသည် SDGs ဆီသို့ ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှုကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သေချာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဖြေရှင်းချက်များသည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်မှုကို အားပေးရန်အတွက် ဂိမ်းဆော့ခြင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။

ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် မြို့ပြဖြစ်လာခြင်းဆိုင်ရာ လက်ရှိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကြေငြာစာတမ်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကြေငြာချက်ကို World Urban Forum XI တွင် လက်ခံခဲ့ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားများအတွက် ၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်အား ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် မူဘောင်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ မွမ်းမံထားသော ကြေငြာချက်သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့ ချက်ချင်းလက်ငင်းနှင့် အရေးကြီးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည့် "Local Pacts for the Future" ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် ဒေသခံလူထုများသည် ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ပြအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အထောက်အကူပြုရန် တိကျသောကတိများနှင့် ကတိကဝတ်များ ချမှတ်နိုင်သည်။ ဤပြည်တွင်းသဘောတူစာချုပ်များသည် နိုင်ငံသားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး 2024 ခုနှစ်တွင် UN Summit of the Future တွင် တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များနှင့် မွမ်းမံထားသော ကြေငြာချက်များ၏ ပန်းတိုင်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ဆောင်ချက်ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာပေးခြင်းဖြင့် SDGs ဆီသို့ တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာခြင်း၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် ကိရိယာများနှင့် မူဘောင်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ ဤအစပြုမှုများသည် အားလုံးအတွက် ပိုမိုတည်တံ့ပြီး သာတူညီမျှသောအနာဂတ်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဓိပ္ပာယ်:

- စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) - ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ မညီမျှမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ ချမှတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့ရည်မှန်းချက် 17 ခု။

- ဂိမ်းကစားခြင်း- ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ဆုလာဘ်များကဲ့သို့သော ဂိမ်းဒြပ်စင်များနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို အသုံးချ၍ ဂိမ်းမဟုတ်သော အကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ရန်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- URL များကို ပေးမထားပါ။