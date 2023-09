By

National Hockey League (NHL) နှင့် NHL Network တို့သည် ၎င်းတို့၏ All-access preseason docueries, Behind The Glass ၏ စတုတ္ထရာသီအတွက် Los Angeles Kings နှင့် ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကြေညာခဲ့သည်။ NHL Network မှထုတ်လုပ်သော ဤအပိုင်းသုံးပိုင်းစီးရီးသည် NHL Productions နှင့်ပူးပေါင်း၍ XNUMX ကြိမ် Stanley Cup Champion Kings ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့် NHL ၏အကြိုရာသီကြိုတင်ရာသီနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှု၊ ဒရာမာနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုတို့ကိုနောက်ကွယ်မှကြည့်ရှုပေးမည်ဖြစ်သည်။

Behind The Glass ၏ လာမည့်ရာသီတွင် 2023 NHL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးရီးအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Melbourne ရှိ Arizona Coyotes နှင့် ကစားနေစဉ် Kings ၏ Southern Hemisphere ခရီးစဉ်ကို ပြသပါမည်။ ၎င်းသည် ဩစတြေးလျတွင် ပထမဆုံးကစားဖူးသည့် NHL ဂိမ်းများဖြစ်ပြီး စီးရီးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာများ တိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် လူစာရင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး ပုံမှန်ရာသီအဖွင့်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကစားသမားများအား ကွင်းနှင့်အဝေးတွင် ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်။

Stanley Cup Playoff နှစ်ပွဲဆက်တိုက် ဆိုက်ကပ်ပြီးနောက် Kings သည် အဖွဲ့အစည်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်များ တိုးလာခဲ့သည်။ Behind The Glass သည် အသင်း၏ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ Rob Blake နှင့် နည်းပြ Todd McLellan တို့ကို လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတစ်လျှောက်တွင် ဦးဆောင်ကာ နှစ်ရှည်စတန်လေဖလားပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးအတွက် မျှော်မှန်းချက်ပုံဖော်ပေးသည့်အပေါ် အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သည်။ အသစ်ဝယ်ယူထားသော ဗဟို Pierre-Luc Dubois၊ တက်သစ်စကြယ်ပွင့် Adrian Kempe နှင့် Kevin Fiala နှင့် ဝါရင့်အမာခံကစားသမား Anze Kopitar နှင့် Drew Doughty ကဲ့သို့သော အဓိကကစားသမားများကို စီးရီးတွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Luc Robitaille သည် ဘုရင်ဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ထူးခြားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးလိမ့်မည်။

Behind The Glass သည် 2018 တွင်ပထမဆုံးပြသခဲ့ပြီး New Jersey Devils ၏မျက်လုံးများမှတဆင့် NHL အကြိုရာသီကိုပရိသတ်များအားမကြုံစဖူးကြည့်ရှုအားပေးသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍၊ စီးရီးသည် Philadelphia Flyers နှင့် Nashville Predators တို့ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ထုတ်ဝေမှုတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့ နိုင်ငံတကာခရီးဖြင့် အစုရှယ်ယာများ တိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ပရိသတ်များသည် Behind The Glass ၏ အပိုင်းတစ်ခုစီမှ သီးသန့်အပိုဆုကြေးအကြောင်းအရာနှင့် ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပလပ်ဖောင်းများတွင် မျှဝေထားသည့် #BehindTheGlass ကို အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အပိုင်းတစ်ခုစီသည် NHL ၏ YouTube ပလပ်ဖောင်းတွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်များအား စီးရီးနှင့် ထိတွေ့ရန် အခွင့်အရေးများ ပိုမိုပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

Behind The Glass- Los Angeles Kings Training Camp သည် ပရိသတ်များအား ဂိမ်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာခေါ်ဆောင်ကာ အသင်းနှင့် ရာသီကြိုပွဲစဉ်များအပေါ် ထူးခြားပြီး တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော ရှုထောင့်ကို ပေးစွမ်းမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ မကြုံစဖူးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်၊ ဤစာရွက်စာတမ်းများသည် လာမည့် NHL ရာသီကို မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ပရိသတ်များကို စိတ်လှုပ်ရှားစေမှာ သေချာပါသည်။

