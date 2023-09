Valkyrie LMH အစီအစဉ်သည် Aston နှင့် Heart of Racing Partnership နှင့်အတူ ပြန်လာရန် စီစဉ်ထားသည်။

By

သုံးနှစ်ကျော်ကြာ ဆိုင်းငံ့ထားပြီးနောက်၊ Valkyrie LMH ပရိုဂရမ်ကို Aston Martin နှင့် US အခြေစိုက် Heart of Racing အဖွဲ့တို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် စီစဉ်ထားသည်။ Aston Martin နှင့် Heart of Racing တို့သည် Valkyrie LMH ကားကို 2021 ခုနှစ်တွင် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ယူဆောင်လာရန် သဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Aston Martin သည် ပေးသွင်းသူများနှင့် ဆွေးနွေးနေပြီး Williams F1 အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာဟောင်း Adam Carter အပါအဝင် ပရိုဂရမ်ကို ကြီးကြပ်ရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စုစည်းထားသည်။ Aston Martin သည် Valkyrie LMH ၏ ပြန်လည်ရှင်သန်မှုကို အတည်မပြုသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ပြိုင်ကားပြိုင်ကား DNA နှင့် ပြောင်းလဲနေသော မော်တာအားကစားအခင်းအကျင်းတွင် ရွေးချယ်စရာများကို အကဲဖြတ်ရန် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို အလေးထားခဲ့သည်။

Heart of Racing အဖွဲ့မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး Ian James က နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုသည့် ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီမှု မရသေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်မှတ်မထိုးရသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Heart of Racing သည် ယခုနှစ်တွင် Aston Martin နှင့်အတူ World Endurance Championship (WEC) သို့ တိုးချဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

Valkyrie ပြိုင်ကားကို WEC နှင့် International Motor Sports Association (IMSA) တို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ကားအား 6.5 လီတာ V12 အင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ပြီး Valkyrie ၏ လမ်းဘေးဗားရှင်းတွင် အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်ကဲ့သို့ Cosworth နှင့် တွဲဖက်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။

LMP2-based LMDh ကားများကို WEC ၏ Hypercar ဌာနခွဲတွင် ထည့်သွင်းသောအခါ Valkyrie ပရိုဂရမ်ကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ Aston Martin သည် Le Mans သို့အဆင့်မြင့်ပြန်လာခြင်းအကြောင်း Aston Martin ပိုင်ရှင် Lawrence Stroll မှအရိပ်အမြွက်ပြောကြားပြီးနောက် Aston Martin သည်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

Le Mans ရှိ ထိပ်တန်းအတန်းတွင် Aston Martin ၏နောက်ဆုံးပါဝင်မှုသည် 1 ခုနှစ်တွင် AMR-One အဖွင့်ထိပ်တန်း LMP2011 နှင့်ဖြစ်သည်။ Valkyrie ပရိုဂရမ်သည် Lola-based DBR1/2 P1 coupe ကိုတီထွင်ခဲ့သော Aston Martin Racing စစ်ဆင်ရေးနှင့် သီးခြားဖြစ်သည်။

