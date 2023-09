Corephotonics ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် စိန်ခေါ်မှုတွင် Apple သည် အယူခံဝင်ခဲ့သည်။

By

မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတွင်၊ Apple Inc. သည် Corephotonics Ltd မှ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဆဲလ်ဖုန်းကင်မရာမူပိုင်ခွင့်အတွက် ၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ မူပိုင်ခွင့်သည် သုံးစွဲသူများအား မှုန်ဝါးနေသောနောက်ခံတွင် ပြတ်သားသောအကြောင်းအရာဖြင့် ပုံတူပုံများကို ဖမ်းယူနိုင်စေပါသည်။ Federal Circuit အတွက် US အယူခံတရားရုံးက တနင်္လာနေ့တွင် မူပိုင်ခွင့်စမ်းသပ်မှုနှင့် အယူခံဘုတ်အဖွဲ့ (PTAB) သည် Apple ၏ Corephotonics ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသည်ဟု ယူဆခြင်းမရှိသော စာစီစာကုံးအမှားကို အားကိုးကာ မတရားစွာပယ်ချခဲ့ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

Federal Circuit ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၎င်း၏ စီရင်ချက်တွင် စာစီစာရိုက်အမှား၏ အရေးကြီးပုံကို လုံလောက်စွာ ရှင်းပြရန် PTAB ၏ ပျက်ကွက်မှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဤအမှားသည် PTAB မှသတ်မှတ်ထားသော အခြားအမှီအခိုကင်းသောအမှားများနှင့်အတူ Apple ၏စိန်ခေါ်မှုကိုငြင်းပယ်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့၏ ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။

ယခု အယူခံတွင် Apple ၏အောင်ပွဲသည် ကုမ္ပဏီအား မူပိုင်ခွင့်၏တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Corephotonics နှင့်တရားဝင်တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အခွင့်သာသောရလဒ်သည် ကုမ္ပဏီအား Corephotonics အား လိုင်စင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားတရားဝင်ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် Apple အတွက် သိသာထင်ရှားသောအနိုင်ရမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့် နောက်ခံမှုန်ဝါးသောပုံတူမုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စမတ်ဖုန်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်၏နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာသည် သုံးစွဲသူများအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံစံဓာတ်ပုံများကို လွယ်ကူစွာရရှိစေရန်အတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းနည်းပညာတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့် လူသိများသော Apple သည် သုံးစွဲသူများထံမှ အပြုသဘောဆောင်သော Portrait မုဒ်ဖြင့် ဤလမ်းကြောင်း၏ ရှေ့ဆုံးတွင် ရှိနေပါသည်။

Corephotonics နှင့် Apple ၏တရားဝင်တိုက်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုသည် ပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စမတ်ဖုန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော စျေးကွက်တွင် ကြီးစိုးရန် ပြိုင်ဆိုင်နေကြပြီး ၎င်းတို့၏ အနေအထားကို လုံခြုံစေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ခုခံကာကွယ်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြသည်။

ဤတရားဝင်အငြင်းပွားမှုသည် လာမည့်လများအတွင်း မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ Apple ၏အောင်မြင်သောအယူခံမှုသည် Corephotonics ၏မူပိုင်ခွင့်တရားဝင်မှုကိုစိန်ခေါ်ရန် ၎င်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စ၏ရလဒ်သည် စမတ်ဖုန်းကင်မရာနည်းပညာ၏အနာဂတ်အတွက် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

- မူပိုင်ခွင့်အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အယူခံဘုတ်အဖွဲ့ (PTAB) - မူပိုင်ခွင့်၏တရားဝင်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးအတွင်းရှိစီမံခန့်ခွဲရေးတရားသူကြီးအဖွဲ့တစ်ခု။

- စာစီစာကုံး အမှား- မကြာခဏ မှားယွင်းနေသော အက္ခရာများ၊ စကားလုံးများ၊ သို့မဟုတ် သတ်ပုံသတ်ပုံများ ပါဝင်သော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု၏ စာရိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အမှားတစ်ခု။

