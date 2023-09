Apple Store ဝဘ်ဆိုဒ်သည် iPhone 15 မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်မီ အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်သွားသည်။

Apple Store ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် ခေတ္တအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် iPhone 15 ကို လွှင့်တင်ခြင်းမပြုမီ နာရီပိုင်းအလိုတွင် ဆိုက်ရောက်သည့်စာမျက်နှာတွင် ဝဘ်ဆိုက်သည် အပ်ဒိတ်များကို လုပ်ဆောင်နေပြီး မကြာမီ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန် လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကို မကြာမီ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန် တိုက်တွန်းထားသည့် မက်ဆေ့ချ်ကို ပြသထားသည်။ iPhone 15 မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အပြာရောင်နှင့် မီးခိုးရောင်ကာတွန်း Apple လိုဂိုကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုသို့ အလုပ်လုပ်သည့်လင့်ခ်နှင့်အတူ ပြသထားသည်။

Apple ၏ CEO Tim Cook သည် Apple Park ၏ Steve Jobs Theatre မှ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အထင်ကရ ထုတ်ကုန်၏ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပျက်ကျမှုသည် iPhone 1 ကို အလွန်အမင်း စိတ်ဝင်စားမှု ကြောင့်လား သို့မဟုတ် Apple သည် ၎င်း၏ အွန်လိုင်း စျေးကွက်တွင် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။

iPhone 15 ကို စက်တင်ဘာလ 22 ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိလာရန် မျှော်လင့်ထားပြီး မော်ဒယ် ၃ မျိုးဖြင့် စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ စံဗားရှင်းသည် $799 မှစတင်မည်ဖြစ်ပြီး Pro Max option သည် $1,099 စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ iPhone 15 တွင် ထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ညွှန်ကြားထားသည့် USB-C စံနှုန်းအားသွင်းပေါက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် Apple ၏ မူပိုင် Lightning အားသွင်းပေါက်မှ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

iPhone 15 နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလာဟလများတွင် သုံးစွဲသူများအား စက်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်များမှတစ်ဆင့် သွားလာခြင်းမပြုဘဲ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်တင်များသို့ အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည့် “Action Button” ကို မိတ်ဆက်ခြင်း ပါဝင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်များရှားပါးသော်လည်း၊ ဤခလုတ်သည် iPhone 15 Pro ကိုယခင်မော်ဒယ်များနှင့်ကွဲပြားစေနိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကယုံကြည်ကြသည်။

Apple သည် ဆောင်းဦးတွင် ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လေ့ရှိပြီး iPhone 14 ကို ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက စံချိန်တင် စျေးကွက်အရင်းအနှီး ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ချိန်တွင် အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားသည်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်များ- The New York Post၊ MacRumors၊ The Associated Press