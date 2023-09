ခရမ်းချဉ်သီးများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း- တောရိုင်းမှ အံ့သြဖွယ်အထိ

By

University of Massachusetts Amherst မှ ဇီဝဗေဒပညာရှင်များသည် ခရမ်းချဉ်သီးများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းကြောင်းကို သုတေသနပြုကာ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် စရိုက်လက္ခဏာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Plants, People, Planet နှင့် The American Journal of Botany တို့တွင် ထုတ်ဝေထားသော တွေ့ရှိချက်သည် တောရိုင်းတွင် အသီးအနှံများ မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲလာသည်ကို အလင်းပြပြီး အနာဂတ် သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။

လေ့လာမှုသည် တောင်အမေရိက၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် ခေတ်သစ် ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစိတ်များ၏ ဆွေမျိုးများကို အာရုံစိုက်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤတောရိုင်းမျိုးစိတ်များသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့် ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သေးငယ်ပြီး မှည့်သောအခါတွင် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး အများအပြားတွင် မနှစ်မြို့ဖွယ် အရသာနှင့် အနံ့ရှိသည်။

ဤတောရိုင်းခရမ်းချဉ်သီးများမှ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော အရသာရှိပြီး အမြင်အာရုံကို နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော သစ်သီးများအဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းခြင်းကို နားလည်ရန် သုတေသီများသည် အသီးအနှံများတွင် ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာများကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယခင်က သုတေသီများသည် ဤရောဂါလက္ခဏာစုများ၏ အထောက်အထားများကို စုဆောင်းရန်အတွက် တောရိုင်းခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစိတ်အားလုံးကို စိုက်ပျိုးထားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။

အဖွဲ့သည် တောရိုင်းခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစိတ် ၁၃ မျိုးမှ မျိုးစေ့များနှင့် မျိုးကွဲတစ်မျိုးစီရှိ မျိုးကွဲများစွာကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤအပင်များကို စိုက်ပျိုးပြီး အရောင်၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ သကြားနှင့် အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနှင့် DNA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဲ့သို့သော လက္ခဏာများ အတွက် ၎င်းတို့၏အသီးများကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး၏ရနံ့အတွက် တာဝန်ရှိသော မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုလည်း တိုင်းတာပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။

ရလဒ်များဖြစ်သည့် အနံ့၊ အရသာနှင့် အရောင်တို့သည် တစ်သားတည်းဖြစ်နေကြပြီး ခရမ်းချဉ်သီး၏ အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်နှင့် ၎င်း၏အရသာတို့အကြား တူညီမှုရှိကြောင်း ရလဒ်များက ဖော်ပြသည်။ ဤသုတေသနပြုချက်သည် တောရိုင်းခရမ်းချဉ်သီးများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွာခြားပုံနှင့် စိုက်ပျိုးထားသော မျိုးကွဲများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှုပေးပါသည်။

တောင်အမေရိကကို ခရီးထွက်စဉ် တောရိုင်း ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးစိတ်များမှ မျိုးစေ့များကို စုဆောင်းခဲ့သည့် Charles Rick ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှလည်း လေ့လာမှုမှ အကျိုးရရှိခဲ့ပါသည်။ သုတေသီများသည် စုဆောင်းထားသော မျိုးစေ့များကို ၎င်းတို့နှင့် အတူ စိုက်ပျိုးကြပြီး မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုး၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။

ဤသုတေသနသည် ခရမ်းချဉ်သီးများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းကို တောက်ပစေရုံသာမက အာဟာရပြည့်ဝပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော သစ်သီးမျိုးကွဲများ မွေးမြူခြင်းအတွက်ပါ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ခရမ်းချဉ်သီး၏ နှစ်လိုဖွယ်အရည်အသွေးများကို အထောက်အကူပြုသည့် လက္ခဏာများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စားသုံးရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျိုးကွဲများ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။