NASA သည် Hubble နှင့် Chandra Space Telescopes အတွက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုတွင် ဖြတ်တောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

NASA သည် ၎င်း၏ နက္ခတ္တရူပဗေဒဌာနခွဲတွင် အလားအလာရှိသော ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အဓိက အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်း ပရိုဂရမ်နှစ်ခုကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ စကြဝဠာကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်စေရန် သိသိသာသာ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် Hubble Space Telescope နှင့် Chandra X-Ray Observatory တို့သည် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု လျော့နည်းသွားသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။

US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ၏ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် နက္ခတ္တရူပဗေဒဆိုင်ရာ ကော်မတီထံ တင်ပြစဉ် NASA ၏ နက္ခတ္တရူပဗေဒဌာနခွဲ၏ ဒါရိုက်တာ Mark Clampin က ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များသည် ဤမှန်ပြောင်းများအတွက် ရန်ပုံငွေအတွက် "အတိအကျမသတ်မှတ်ထားသော" လျှော့ချမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် 2024 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အဆင့်ကို ယခင်နှစ်နှင့် တူညီနေစေရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် NASA ရှိ ပရိုဂရမ်အသစ်များအတွက် အရင်းအမြစ်များခွဲဝေရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

နက္ခတ္တရူပဗေဒဌာနသည် လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁.၅၆ ဘီလီယံနီးပါး တောင်းခံထားသော်လည်း ရန်ပုံငွေ အပြည့်အဝရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း Clampin မှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ များပြားလှသော ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးမှာ Hubble နှင့် Chandra တယ်လီစကုပ်များပါ၀င်သည့် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ရန်ပုံငွေလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။

NASA ၏ James Webb Space Telescope နှင့် ပူးပေါင်း၍ Hubble သည် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနနှင့် စူးစမ်းရှာဖွေမှုများအတွက် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chandra သည် 1999 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး Hubble ကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်မစ်ရှင်များကို မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အသက်အရွယ်ကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Hubble သည် ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ Clampin သည် ၎င်းသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း Clampin မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Chandra သည် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် တိုးမြှင့်အားထုတ်မှုများ လိုအပ်နေသည်။

အိမ်ဖြူတော်မှ အဆိုပြုထားသည့် ၂၀၂၄ ဘတ်ဂျက်သည် Hubble အတွက် ဒေါ်လာ ၉၃ ဒသမ ၃ သန်းနှင့် Chandra အတွက် ဒေါ်လာ ၆၈ ဒသမ ၇ သန်း ခွဲဝေပေးသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် 2024 ခုနှစ်တွင် NASA ၏ နက္ခတ္တရူပဗေဒဌာနခွဲအတွက် စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှု၏ 93.3% ခန့်ရှိသည်။

NASA ၏ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အတည်ပြုချက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဘတ်ဂျက်ကို မဆုံးဖြတ်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။

