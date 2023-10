တောင်အာဖရိကရှိ Malvinoxhosan Bioregion မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်း

"The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric)) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," Earth-Science Reviews တွင် ထုတ်ဝေသော Earth-Science Reviews တွင် ထုတ်ဝေသော မကြာသေးမီက လေ့လာချက်တစ်ခုသည် အစောပိုင်းကာလတွင် ရေနေသတ္တဝါများ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကို စူးစမ်းလေ့လာသည်- အလယ်တန်း Devonian ကာလ။ ဤကာလသည် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအနီးတွင် တည်ရှိသော Gondwana ဟုခေါ်သော ကြီးမားသော မြေထုကြီးနှင့်အတူ ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်မားမှုတို့ဖြင့် လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။

ဒေါက်တာ Cameron Penn-Clarke ဦးဆောင်သော သုတေသီများသည် အေးမြသောရေများတွင် ရှင်သန်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ခရုခွံများ ပါဝင်သော ရေနေသတ္တဝါများဖြစ်သည့် Malvinoxhosan biota ၏ မူလအစနှင့် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းကို နားလည်ရန် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အချက်အလက် အများအပြားကို စုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ခေတ်မီသော ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပညာများဖြင့် ၎င်းတို့သည် ရှေးခေတ်ကျောက်တုံးများတွင် ကွဲပြားသောအလွှာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တစ်ခုစီသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရေနေသတ္တဝါမျိုးစိတ်အရေအတွက် ကျဆင်းလာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

Malvinoxhosan biota ကျဆင်းမှုသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း လေ့လာမှုက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရာသီဥတုပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ အထူးပြုထားသော အေးမြသောရေ Malvinoxhosan အဏ္ဏဝါတိရစ္ဆာန်များ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပိုနွေးသောရေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ယေဘုယျဆန်သောမျိုးစိတ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်များ ရွေ့လျားလာမှုကြောင့် သဘာဝသမုဒ္ဒရာများ၏ အတားအဆီးများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကာ အီကွေတာနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော ဒေသများမှ ပူနွေးသောရေများကို စီးဆင်းစေပြီး ပိုနွေးသောရေမျိုးစိတ်များ၏ ကိုလိုနီပြုခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

Malvinoxhosan biota မျိုးသုဉ်းသွားခြင်းကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသည့် ဝင်ရိုးစွန်းဂေဟစနစ်များ ပြိုလဲသွားခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ဤမျိုးသုဉ်းခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ အစောပိုင်း-အလယ်အလတ် Devonian ကာလတွင် ဤမျိုးသုဉ်းခြင်းဖြစ်ရပ်သည် အခြားသူများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမရှိ မသေချာသေးပါ။

လေ့လာမှုသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ဝင်ရိုးစွန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်များ၏ အားနည်းချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ အတိတ်က မျိုးသုဉ်းသွားသည့် ဖြစ်ရပ်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းအတွက် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

