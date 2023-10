Solid-State Spin Quantum Sensors ကိုအသုံးပြု၍ USTC မှ စူးစမ်းလေ့လာထားသော Microscale Spin Interactions များဆီသို့ Novel Insights

By

University of Science and Technology of China (USTC) မှ သုတေသီများသည် မိုက်ခရိုစကေးတွင် လှည့်ပတ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အထွတ်အထိပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ Solid-state spin quantum အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် ထူးခြားဆန်းပြားသော လှည့်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ္ဘာကို အလင်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အမှုန်များ၏အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော လှည့်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းကို ကြာရှည်စွဲမြဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်ဓာတ်၊ ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာနှင့် ပစ္စည်းများ သိပ္ပံကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်၊ မိုက်ခရိုစကေးတွင် လှည့်ပတ်ဂုဏ်သတ္တိများကို လေ့လာခြင်းသည် လက်ရှိတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသည်။

ဤရှည်လျားသောပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် USTC သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဆန်းသစ်တီထွင်သော solid-state spin quantum အာရုံခံကိရိယာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများသည် ယခင်က မစူးစမ်းရသေးသော နယ်မြေများရှိ ကျယ်ပြန့်သော လှည့်ပတ်တုံ့ပြန်မှုများကို ရှာဖွေရန် လမ်းခင်းပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ သုတေသနပြုချက်များအားဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များတွင် လှည့်ပတ်မှုများပြုမူပုံနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ နက်နဲသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

Solid-state spin quantum အာရုံခံကိရိယာများ၏ ထူးခြားသောစွမ်းရည်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှုကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယခင်က မသိရသေးသည့် လျှို့ဝှက်ဖြစ်စဉ်များကို မိုက်ခရိုစကေးတွင် ဆန်းသစ်သော လှည့်ပတ်တုံ့ပြန်မှုများကို အောင်မြင်စွာ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းများတွင် ထူးခြားဆန်းပြားသော လှည့်ပတ်မှုပုံစံများနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားသောလှည့်ပတ်ရေစီးကြောင်းများကို ထုတ်ဖော်ပြသထားပြီး spintronics ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ပေးဆောင်ထားသည်။

အမေးအဖြေများ

မေး- လှည့်ပတ်တုံ့ပြန်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။

အီလက်ထရွန်ကဲ့သို့သော အမှုန်များ၏ လှည့်ပတ်ဂုဏ်သတ္တိများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်နည်းလမ်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် သံလိုက်ဓာတ်နှင့် ကွမ်တမ်စနစ်များ၏ အပြုအမူများကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များကို လွှမ်းမိုးပါသည်။

မေး- Solid-state spin quantum sensors တွေက ဘာတွေလဲ။

Solid-state spin quantum အာရုံခံကိရိယာများသည် မိုက်ခရိုစကေးတွင် လှည့်ပတ်ဂုဏ်သတ္တိများကို တိကျစွာသိရှိနိုင်မှုနှင့် တိုင်းတာခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် ဆန်းသစ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယခင်က လက်လှမ်းမမီသော ပစ္စည်းများနှင့် စနစ်များတွင် လှည့်ပတ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို စူးစမ်းရှာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သိပ္ပံသုတေသနနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။

မေး- spintronics ဆိုတာ ဘာလဲ။

Spintronics သည် ဆန်းသစ်သော အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာများကို ဖန်တီးရန်အတွက် အီလက်ထရွန်၏ လှည့်ပတ်ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးချရန်နှင့် ကြိုးကိုင်ရန် အာရုံစိုက်သည့် နာနိုစကေးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေတာသိုလှောင်မှု၊ သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ကွမ်တမ်တွက်ချက်ခြင်းကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အလားအလာရှိသော တိုးတက်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။