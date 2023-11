တော်လှန်ရေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ကြယ်ပွင့်များ၏သဘောသဘာဝကို အလင်းပေးသည်။

By

University of Leeds မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စကြဝဠာရှိ အထူးခြားဆုံးနှင့် သာမန်ကြယ်များဖြစ်သည့် Be stars အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို လုံးဝပြန်လည်ပုံဖော်ပေးနိုင်သည့် အထူးခြားဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Be ကြယ်များသည် အဓိကအားဖြင့် ကြယ်နှစ်ထပ်စနစ်တွင် ရှိနေသည်ဟု ယခင်ယူဆချက်များက ယူဆထားသော်လည်း အထောက်အထားအသစ်များက ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။

Ph.D မှ ဦးဆောင်သည်။ ကျောင်းသား Jonathan Dodd နှင့် ပရော်ဖက်ဆာ René Oudmaijer တို့သည် ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ၏ Gaia ဂြိုလ်တုမှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ ညကောင်းကင်ယံတွင် ကြယ်များ၏ရွေ့လျားမှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Be stars များသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် အပေါင်းအဖော်နှုန်း နည်းပါးကြောင်း ၎င်းတို့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကနဦးတွင် ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ပိုမိုကြီးမားသော ခြားနားမှုများတွင် ဘီကြယ်များနှင့် အခြား B ကြယ်များကြားတွင် အဖော်ကြယ်များ၏ နှုန်းသည် တူညီကြောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် သုတေသီများက ဤစနစ်များတွင် တတိယကြယ်တစ်ပွင့် မကြာခဏ ရှိနေကြောင်း သုတေသီများက ကောက်ချက်ချကာ အဖော်ကြယ်သည် Be star နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ဤအနီးကပ်နီးကပ်စွာတည်ရှိမှုသည် ဒြပ်ထုများကို ကြယ်တစ်ပွင့်မှအခြားသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်စေကာ ထူးခြားသော Be star disk ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် Be stars ပတ်လည်ရှိ ဒစ်များကို ကြယ်များကိုယ်တိုင် လျှင်မြန်စွာ လည်ပတ်ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟူသော ယခင်သဘောဆန္ဒကို စိန်ခေါ်သည်။ ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤဆန်းကြယ်သော အရာဝတ္ထုများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်လာခဲ့သည်။

“သူတို့ကို မတွေ့ရတာက အခုမှ မတွေ့နိုင်လောက်အောင် အားနည်းနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု Principal Investigator Prof Oudmaijer က “သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်” မှ ၎င်းတို့၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖယ်ရှားခံရပြီးနောက် သေးငယ်လာပြီး အားနည်းလာနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ။

ဤသုတေသနသည် Be stars ၏ ရှုပ်ထွေးသော ဒိုင်းနမစ်များကို အလင်းအသစ်ပေးပြီး ကြယ်စနစ်များစွာကို ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤကြီးမားသောကြယ်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကို ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြယ်ပွင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များဆီသို့ အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ရရှိပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Be stars ဆိုတာ ဘာလဲ။

Be stars သည် ဓာတ်ငွေ့ထွက်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စက်ဝိုင်းကြယ်ဒစ်တစ်ခု ရှိနေခြင်းကြောင့် ထူးခြားသော B ကြယ်စုခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဒစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုလာစနစ်ရှိ Saturn ၏ကွင်းများနှင့်ဆင်တူသည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။

ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်တွင် Be ကြယ်များ တည်ရှိနိုင်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်ယူဆချက်များကို စိန်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် ဤအရာဝတ္ထုများ၏ ရှုပ်ထွေးသော ဒိုင်းနမစ်များဆီသို့ အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ကြယ်ပွင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပါသည်။

ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

သုတေသီများသည် ညကောင်းကင်ယံတွင် ကြယ်များ၏ရွေ့လျားမှုကို ခြေရာခံသည့် ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ၏ Gaia ဂြိုလ်တုမှ အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ Be stars များ၏ ရွေ့လျားမှုများကို လေ့လာခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် Be star disk ဖွဲ့စည်းခြင်းကို လွှမ်းမိုးသည့် ကိစ္စများစွာတွင် တတိယကြယ်တစ်လုံး၏ တည်ရှိမှုကို တွက်ဆနိုင်ကြသည်။

၎င်းသည် အနာဂတ်သုတေသနအတွက် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် Be stars ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ကြယ်စနစ်များစွာ၏ အခန်းကဏ္ဍကို စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ ဤစနစ်များ၏ ဒိုင်းနမစ်နှင့် ကြယ်များအကြား အစုလိုက်အပြုံလိုက် လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အပြည့်အဝ နားလည်ရန် နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။