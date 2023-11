ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်တွင် ကြယ်သုံးပွင့်သည် ကြီးမားလှသော ကြယ်ပွင့်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

University of Leeds မှ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပြုလုပ်သော ဆန်းသစ်သော လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုသည် Be stars ကြီး၏ ယခင်က မသိရသေးသော အသွင်အပြင်ကို အလင်းပြခဲ့သည်။ PhD ကျောင်းသား Jonathan Dodd နှင့် School of Physics and Astronomy မှ ပရော်ဖက်ဆာ René Oudmaijer တို့က ဦးဆောင်သော သုတေသနတွင် Be stars သည် အဓိကအားဖြင့် ကြယ်နှစ်ထပ်ကဲ့သို့ တည်ရှိနေသည်ဟူသော ရေရှည်ယုံကြည်မှုကို စိန်ခေါ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သုံးဆစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

B ကြယ်စုခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Be stars သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နေစကြာဝဋ္ဌာရှိ စနေဂြိုဟ်၏အဝိုင်းများကို အမှတ်ရစေသော ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ပြားချပ်တစ်ခုရှိနေခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကာရံထားသည်။ ဒီကြယ်တွေကို ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကတည်းက သိထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မူလအစက အခုအချိန်အထိ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲပါ။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကြားတွင် ရေပန်းစားသော သဘောတူညီမှုမှာ Be stars များ၏ လျင်မြန်စွာ လည်ပတ်မှုကြောင့် ဓာတ်ငွေ့အပြားများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပြီး ဒွိစနစ်ရှိ ကြယ်များကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများကြောင့်ဟု ယူဆကြသည်။

သို့သော်လည်း Be stars များသည် binary စနစ်များထက် triple systems ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မကြာခဏ တည်ရှိနေကြောင်း သုတေသီများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥရောပ အာကာသအေဂျင်စီ၏ Gaia ဂြိုလ်တုမှ အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ညကောင်းကင်ယံတွင် ကြယ်များ၏ ရွေ့လျားမှုကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဤစေ့စပ်သေချာသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ကြယ်များ၏ လမ်းကြောင်းတွင် သိမ်မွေ့သော တုန်လှုပ်မှုများနှင့် ခရုပတ်များကို ဖော်ထုတ်ပြသပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖော်များ ရှိနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။

အံ့သြစရာကောင်းတာက Be ကြယ်တွေဟာ အစပိုင်းမှာ B ကြယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အဖော်နှုန်း ပိုနည်းပုံပေါ်တယ်လို့ လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၊ ဤအဖော်များသည် မတွေ့နိုင်လောက်အောင် အားနည်းလာသောကြောင့် ဤကွာဟချက်ဟု ယူဆနိုင်သည်ဟု အဖွဲ့မှ သီအိုရီယူဆသည်။ B နှင့် Be ကြယ်ပွင့်များကြားတွင် အဖော်ကြယ်များ၏နှုန်းသည် ပိုမိုကြီးမားသောခွဲထွက်မှုတွင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟု ဒေတာအစုအဝေးတစ်ခုအသုံးပြု၍ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက အတည်ပြုခဲ့ပြီး အမှုများစွာတွင် တတိယကြယ်တစ်ပွင့်ပါဝင်မှုကို အကြံပြုထားသည်။

Be stars များကြားတွင် သုံးဆစနစ်များအဖြစ်များကြောင်း နားလည်မှုအသစ်သည် နက္ခတ္တဗေဒနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် တွင်းနက်များ၊ နျူထရွန်ကြယ်များနှင့် ဆွဲငင်အားလှိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ဆာ Oudmaijer က ဤတွေ့ရှိချက်များသည် တွင်းနက်များနှင့် နျူထရွန်ကြယ်များ ပေါင်းစည်းခြင်းကဲ့သို့သော ဆွဲငင်အားလှိုင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရာဝတ္ထုများအတွက် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကြယ်ပွင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာရာတွင် ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက အလေးပေးဖော်ပြသည်။

Science and Technology Facilities Council (STFC) မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော ဤထူးခြားဆန်းပြားသော သုတေသနကို ALMA Observatory မှ ဒေါက်တာ Miguel Vioque နှင့် PhD ကျောင်းသား Jonathan Dodd နှင့် Isaac Radley တို့ အပါအဝင် University of Leeds မှ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ချီလီနှင့် ချီလီရှိ European Southern Observatory မှ ဒေါက်တာ Abigail Frost တို့ ဖြစ်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

Be stars ဆိုတာ ဘာလဲ။

Be stars သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းရှိ Saturn ၏ ကွင်းများ နှင့် ဆင်တူသော ၎င်းတို့ကို ဝန်းရံထားသည့် ဓာတ်ငွေ့အပြားကို ပြသသည့် B ကြယ်စုခွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။

Be stars တွေ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့လဲ။

မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချိန်အထိ Be stars များဖွဲ့စည်းမှုသည် နက္ခတ္တဗေဒနယ်ပယ်တွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေခဲ့သည်။ ဤကြယ်များပတ်ပတ်လည်ရှိ ဓာတ်ငွေ့အပြားပြားသည် ဒွိနရီစနစ်ရှိ အဖော်ကြယ်နှင့် မကြာခဏ ထိတွေ့မှုများကြောင့် ၎င်းတို့၏ လျင်မြန်စွာလည်ပတ်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု ယခင်က ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

Be stars နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုက ဘာကို တွေ့ရှိခဲ့လဲ။

ဒွိစနစ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် တည်ရှိသည်ဟု ယခင်က ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည့် Be stars များကို လေ့လာမှုအရ triple စနစ်များတွင် ပိုမိုတွေ့ရှိရကြောင်း လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တတိယ ကြယ်တစ်လုံး၏ တည်ရှိမှုသည် မကြာခဏဆိုသလို အဖော်အား ဘီကြယ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေကာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အသွင်အပြင် ဓာတ်ငွေ့အပြားများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။

Be ကြယ်များကြားတွင် ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် နက္ခတ္တဗေဒနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများရှိပါသည်။ ၎င်းသည် တွင်းနက်များ၊ နျူထရွန်ကြယ်များနှင့် ဆွဲငင်အားလှိုင်းများ၏ အရင်းအမြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာရာတွင် ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးကြောင်း ၎င်းက မီးမောင်းထိုးပြသည်။