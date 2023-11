အသစ်သော Discovery သည် ကြီးမားသော Be Stars များ၏ သမားရိုးကျ နားလည်မှုကို စိန်ခေါ်သည်။

By

University of Leeds မှ သုတေသီများက မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ကြီးမားသော Be stars များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နားလည်မှုကို ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးနိုင်သည့် အထွတ်အထိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Be stars သည် ဒွိစုံစနစ်များတွင် အဓိကတည်ရှိသည်ဟု ယခင်ယူဆချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကြယ်များသည် ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်နိုင်ချေပိုများကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ Gaia ဂြိုလ်တုမှ စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသည့် ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ရိုးရာသီအိုရီများကို စိန်ခေါ်ပြီး တွင်းနက်များ၊ နျူထရွန်ကြယ်များနှင့် မြေဆွဲအားလှိုင်းများကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်မှုအတွက် ကျယ်ပြန့်သောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။

၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ဓာတ်ငွေ့အစီအစဥ်များကြောင့် လူသိများသော Be stars သည် ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေခဲ့သည်။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကြားတွင် ရေပန်းစားနေသော ဘုံသဘောဆန္ဒမှာ အဆိုပါဓာတ်ငွေ့အပြားများသည် ဒွိနရီစနစ်တွင် အခြားကြယ်များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နေသော Be ကြယ်များ၏ လျင်မြန်စွာလည်ပတ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း University of Leeds မှ သုတေသနအသစ်တွင် မတူညီသော ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကို အဆိုပြုထားသည်။

ဦးဆောင်သုတေသီ မစ္စတာ Dodd နှင့် ပရော်ဖက်ဆာ Oudmaijer တို့သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ညကောင်းကင်ယံတွင် ကြယ်များ၏ ရွေ့လျားမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Gaia ဂြိုလ်တုမှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ B ကြယ်များ (Mass Transfer) နှင့် Be stars တို့၏ လမ်းကြောင်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အုပ်စုနှစ်ခုကြားရှိ အဖော်နှုန်းတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်ကို ပိုင်းခြားနိုင်ခဲ့သည်။ အံ့အားသင့်စရာမှာ Be stars များသည် မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အပေါင်းအဖော်နှုန်း နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် ထပ်မံစစ်ဆေးမှုများအရ ယင်းကွာဟချက်မှာ စနစ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော တတိယကြယ်တစ်လုံးကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

များစွာသော ကိစ္စများတွင် သုံးဆစနစ်ရှိ တတိယကြယ်သည် အဖော်ကြယ်ကို Be star နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေသည်ဟု သုတေသီများက ယူဆကြသည်။ ဤအနီးအဝေးသည် ကြယ်နှစ်လုံးကြားတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး Be stars ပတ်ပတ်လည်တွင် တွေ့ရသော ဓာတ်ငွေ့ဒစ်ပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ဤအဖော်များသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပမာဏများစွာဆုံးရှုံးပြီးနောက် အားနည်းလွန်းသောကြောင့် ဤအဖော်များသည် အဘယ်ကြောင့် မတွေ့နိုင်တော့ကြောင်းကိုလည်း ဤအရာက ရှင်းပြနိုင်သည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုသည် Be stars ကို လေ့လာခြင်းထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ကြယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို နားလည်ခြင်းက တွင်းနက်များ၊ နျူထရွန်ကြယ်များနှင့် မြေဆွဲအားလှိုင်းများ၏ အရင်းအမြစ်များအကြောင်း အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဒြပ်ဆွဲအားလှိုင်း သုတေသနပြုမှု လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် အချိန်တစ်ခုတွင် ပေါ်ထွန်းလာပြီး ကြယ်စနစ်များတွင် binarity ကို လေ့လာခြင်းသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။

ကြယ်သုံးပွင့်စနစ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို အတည်ပြုရန်နှင့် စူးစမ်းလေ့လာရန် နောက်ထပ်သုတေသန လိုအပ်နေချိန်တွင်၊ ဤလေ့လာမှုသည် ကြီးမားသော Be ကြယ်များနှင့် စကြာဝဠာအတွင်းရှိ ၎င်းတို့၏နေရာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသောမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ယူဆချက်များကို စိန်ခေါ်ခြင်းဖြင့်၊ University of Leeds မှ သုတေသီများသည် ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် တံခါးအသစ်များ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။