TOI-1801 b- ငယ်ရွယ်သော ဂြိုလ်စနစ်ရှိ အပူချိန်မီနီ-နက်ပကျွန်း

By

ငယ်ရွယ်သော M dwarf ကြယ်တစ်စင်းကို လှည့်ပတ်နေသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အပူအအေးသေးငယ်သော နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် TOI-1801 b ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ကြေညာသည်။ 2020 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် TESS ဂြိုဟ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ကနဦးသတ်မှတ်ထားသော TOI-1801 b သည် 21.3 ရက်ကြာမြင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖြတ်သန်းမှုအတွင်းနှင့် ပြင်ပတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း နှင့် တိကျသော radial အလျင်တိုင်းတာမှုများ အပါအဝင် မြေပြင်အခြေစိုက် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဂြိုဟ်၏ စစ်မှန်သောကာလသည် 10.6 ရက်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။

ဤနောက်ဆက်တွဲလေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှတစ်ဆင့် TOI-1801 b တွင် ဒြပ်ထု 5.74 ± 1.46 M⊕ နှင့် အချင်းဝက် 2.08 ± 0.12 R⊕ ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ဤတိုင်းတာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ TOI-1801 b သည် လေထုအတွင်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့၏ ပမာဏ (၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ) နည်းပါးသော ပမာဏ (ဒြပ်ထုအားဖြင့် 2 ရာခိုင်နှုန်းအထိ) ဖြင့် ရေနှင့် ကျောက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင်၊ စနစ်၏သက်တမ်းသည် နှစ်သန်းပေါင်း 900 ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး TOI-1801 b သည် ကူးပြောင်းနေသော exoplanets ငယ်များ၏ လူဦးရေတွင် နေရာယူထားသည်။ အခြားလူသိများသော exoplanets များနှင့်အတူ ပုံဖော်ထားသော TOI-1801 b သည် ထူးခြားသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထင်ရှားသည်။

ဒြပ်ထု-အချင်းဝက် ဆက်စပ်မှုကို သရုပ်ဖော်သည့် ပုံတွင်၊ TOI-1801 b ၏ မသေချာမရေရာမှုများကို ရောင်စုံအရိပ်ရ ဒေသများအဖြစ် ယုံကြည်မှုအဆင့်ဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ ကွဲပြားသောအရောင်လိုင်းများဖြင့် ကိုယ်စားပြုထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများသည် exoplanet ၏ အလားအလာရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ အတိအကျအားဖြင့်၊ အလယ်နှင့် ညာဘက်အကန့်များသည် ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများနှင့် ဓာတ်ငွေ့စာအိတ်များဖြင့် အသီးသီးပြသထားသည်။ ညာဘက်ဘောင်ရှိ အစိုင်အခဲနှင့် အစက်ချမျဉ်းများသည် ဓာတ်ငွေ့စာအိတ်အတွက် မတူညီသော အပူချိန်အခြေအနေများကို ညွှန်ပြသည်။

အကိုးအကားအဖြစ်၊ ပုံကြမ်းတွင် ကမ္ဘာနှင့် နက်ပကျွန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော တိုင်းတာမှုများကို ညွှန်ပြသော တူညီသောဂြိုဟ်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော ကွဲလွဲနေသောရလဒ်များကြောင့် ကိုးကားချက်များအဖြစ် B22 နှင့် M22 ပါဝင်သည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ TOI-1801 b သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂြိုလ်ဂြိုလ်များဆိုင်ရာ အသိပညာဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ထပ်လောင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏ သမရိုးကျ သဘာဝ၊ ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် ငယ်ရွယ်သော အရွယ်တို့က ၎င်းအား နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပစ်မှတ်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့ exoplanets များကို ဆက်လက်လေ့လာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းထက် ကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဂြိုဟ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို နားလည်နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

အဓိပ္ပာယ်:

- TESS- Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M dwarf - အနီရောင် dwarf ဟုလည်းသိကြသည့် ပင်မကြယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နေထက် ထုထည် ၀.၀၈ နှင့် ၀.၆ ဆကြားရှိသည်။

- Radial velocity (RV) - Doppler shift effect ကို အသုံးပြု၍ အကဲခတ်သူတစ်ဦးဆီသို့ သို့မဟုတ် ဝေးကွာသော ကြယ်တစ်လုံး၏ ရွေ့လျားမှုကို တိုင်းတာခြင်း။

- ဒြပ်ထုနှင့် အချင်းဝက်- ဒြပ်ထုသည် အရာဝတ္တုတစ်ခုရှိ အရာဝတ္ထုပမာဏကို ရည်ညွှန်းပြီး အချင်းဝက်သည် ဗဟိုမှ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သို့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာသည်။

- Iso-density မျဉ်းများ- မတူညီသော ဖွဲ့စည်းမှုမော်ဒယ်များတွင် တူညီသောသိပ်သည်းဆမျဥ်းများကို ကိုယ်စားပြုသော ဒြပ်ထု-အချင်းဝက်ပုံတွင် မီးခိုးရောင်မျဉ်းကြောင်းများ။

- သီးခြားအင်ထရိုပီ- စနစ်တစ်ခု၏ ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ကျပန်းကျပန်းဖြစ်မှုကို တိုင်းတာသည့် သာမိုဒိုင်းနမစ်ပစ္စည်းတစ်ခု။

H2- မော်လီကျူး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့။

- CARMENES နှင့် ငှားရမ်းမှုများ- တိကျသော radial အလျင်တိုင်းတာခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော တူရိယာများ။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- Barragán et al ။ (၂၀၂၂)၊

- El Mufti et al ။ (၂၀၂၃)၊

- Zeng et al ။ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊

– astro-ph.EP (arXiv ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု)