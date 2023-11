စကြဝဠာမှတဆင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ခရီး- ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီသော စကြဝဠာကို စူးစမ်းခြင်း။

By

စကြဝဠာကိုဖြတ်၍ ခရီးတစ်ခု၊ နက္ခတ္တဗေဒဝါသနာရှင်တိုင်းအတွက် အိပ်မက်တစ်ခု အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခု။ လက်တွေ့တွင် ထိုသို့သောစွန့်စားခန်းတစ်ခုကို စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နည်းပညာမရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီသည့်အရာများကို စိတ်ကူးကြည့်ရန် ဆန်းကြယ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကျွမ်းတဝင်ရှိသော နေစွမ်းအင်စနစ်မှ စွန့်စားလုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ကြယ်အချင်းချင်းစူးစမ်းရှာဖွေရန် လမ်းခင်းပေးထားသည့် ရှေ့ဆောင်စူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ သင်္ကေတများဖြင့် ကုဒ်ဝှက်ထားသော ၎င်းတို့၏ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကမ္ပည်းများနှင့် စာတိုများနှင့်အတူ အဆိုပါ စူးစမ်းလေ့လာသူများသည် ကမ္ဘာမြေမှ သက်ရှိများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အလားအလာရှိသော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ Pioneer 11 ၏ ကမ္ပည်းပြားပေါ်ရှိ မြေပုံသည် ဂြိုလ်သားများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမည်ကို စိုးရိမ်မှုများ ရှိလာသော်လည်း အာကာသ ကျယ်ပြောလှသော နေရာ၌ တွေ့ရှိနိုင်ခြေမှာ နည်းပါးနေသေးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော Orion Nebula၊ ကြယ်အသစ်များမွေးဖွားရာနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ အလင်းနှစ် 1,500 ခန့်အကွာ၊ နက်ဘူလာသည် အလင်းနှစ် 20 အချင်းရှိပြီး ငယ်ရွယ်သောကြယ်ပေါင်း 1,000 ခန့်ကို ခိုအောင်းထားသည်။ ၎င်းသည် ဒြပ်ဆွဲအားသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်များကို အတူတကွ ဆွဲယူကာ နျူကလီးယား ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ကြယ်များ မွေးဖွားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စူးစမ်းရှာဖွေမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရင်း၊ ကြယ်ငယ်များပတ်ပတ်လည်တွင် protoplanetary discs များကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ဤသိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့ဒစ်ချပ်များသည် ဂြိုဟ်များဖွဲ့စည်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် ဒြပ်ပေါင်းများ ပေါင်းစပ်သွားသကဲ့သို့ ဂြိုဟ်များသည် လှည့်ပတ်သည့်အခါ ပီဇာမုန့်ပြားပြားသွားပုံနှင့် ဆင်တူသည်။

ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ခရီးစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မှတ်တိုင်များထဲမှ တစ်ခုမှာ သက်ရှိများအတွက် သင့်လျော်မည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပြင်ပဂြိုဟ်ဖြစ်သော Trappist-1e ဖြစ်သည်။ Trappist-1e သည် ကမ္ဘာနှင့် အရွယ်အစား ဆင်တူပြီး ကျောက်ဆောင်များ ရှိပြီး အရည်နှင့် ကမ္ဘာနှင့်တူသော လေထု ရှိနိုင်ပါသည်။ ခြောက်ရက်အတွင်း ပတ်လမ်းတစ်ခုပြီးမြောက်ခြင်းကဲ့သို့သော သိသိသာသာကွဲပြားမှုများရှိနေသော်လည်း၊ ဤဝေးကွာသောကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကို စိတ်ဝင်စားစေသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်သော Betelgeuse သည် Orion တွင်ရှိသော တက်ကြွသောအနီရောင်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဆူပါနိုဗာ ပေါက်ကွဲလုနီးနီး ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်း၏ရောင်ခြည်သည် တိုတောင်းပါသည်။ ဤ cataclysmic ဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတွင်၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး တိုးတက်နေသော စကြာဝဠာရှုခင်းကို ချန်ထားခဲ့ကာ ပတ်ဝန်းကျင်အာကာသအပေါ် လေးနက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ဖြစ်သော်လည်း၊ စကြဝဠာ၏အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့် ၎င်းကိုအုပ်ချုပ်သည့် အနုစိတ်သောဖြစ်စဉ်များကို သဘောပေါက်နိုင်စေပါသည်။ ဤဝေးကွာသော နယ်ပယ်များကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စကြဝဠာအတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ကြိုနေသော အနန္တဖြစ်နိုင်ခြေများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်လာပါသည်။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

မေး- အလင်းထက် ပိုမြန်အောင် ခရီးသွားနိုင်ပါသလား။

A: လောလောဆယ်မှာတော့ အလင်းရဲ့အမြန်နှုန်းကို ကျော်လွန်ဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။

မေး- အလင်းနှစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဖြေ- အလင်းနှစ်ဆိုသည်မှာ တစ်နှစ်အတွင်း အလင်းသည် 5.9 ထရီလီယံမိုင် (9.5 ထရီလီယံကီလိုမီတာ) လည်ပတ်သည့်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။

မေး- ကြယ်တွေ ဘယ်လိုပုံစံလဲ။

A- ကြယ်များသည် အာကာသအတွင်း ထူထပ်သောနေရာများတွင် ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ၏ ဆွဲငင်အားပြိုကျမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

မေး- Trappist-1e မှာ အသက်ရှင်နိုင်ခြေ ရှိပါသလား။

A- Trappist-1e သည် ၎င်း၏ကျောက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အရည်ပါဝင်မှုများကြောင့် ဘဝကို လက်ခံကျင်းပရန် အလားအလာရှိသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ယူဆထားသော်လည်း ယင်းကို အတည်ပြုရန် နောက်ထပ်သုတေသနများ လိုအပ်ပါသည်။

မေး- စူပါနိုဗာဆိုတာ ဘာလဲ။

ဖြေ- စူပါနိုဗာဆိုသည်မှာ ကြယ်တစ်လုံးသည် ၎င်း၏ဘဝစက်ဝန်းအဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွားသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အပြင်ဘက်အလွှာများကို အာကာသထဲသို့ လွင့်ထုတ်သွားစေသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

– Pioneer Probes – [domain name]

– Orion Nebula – [domain name]

– Protoplanetary Discs – [domain name]

– Trappist-1e – [ဒိုမိန်းအမည်]

– Betelgeuse – [ဒိုမိန်းအမည်]