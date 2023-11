Midland Smash-and-Grab တွင် အဖိုးတန် 'Magic Cards' ခိုးယူခံရပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်နေပြီဖြစ်သည်။

By

အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဓားထိုးမှု ဖြစ်စဉ်ကို ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအတွင်း၊ တရားခံများသည် ဒေါ်လာ 20,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိသော 'Magic Cards' စုဆောင်းမှုအပေါ် အထူးအာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပုံရသည်။

စနေနေ့၊ နံနက် ၂း၃၀ မတိုင်မီတွင် သံသယရှိသူများသည် King Street ရှိ Event Horizon Hobbies စတိုးဆိုင်၏ ရှေ့မှန်တံခါးကို ဖြိုခွဲခဲ့သည်။ အတွင်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်က လူကြိုက်များတဲ့ 'Magic: The Gathering Game' မှ ရွေးချယ်ထားသော ကတ်များကို ရယူရန်ဖြစ်သည်။

ခိုးယူမှုတစ်ခုလုံးကို သေသေချာချာ တိကျသေချာစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ထောက်လှမ်းရေးဗီဒီယိုဖိုင်တွင် သံသယရှိသူများသည် အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်ကာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လုယက်သွားသည်ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပြသသည့် သွက်လက်မှုနှင့် အသိပညာသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို ကြုံရာကျပန်းလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်သော်လည်း ဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားသည့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရေးမှူးများက ယုံကြည်စေသည်။

တောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာပင်လယ်အော် OPP အဖွဲ့သည် အဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းရနိုင်သည့် မည်သူမဆိုထံ တင်ပြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ 1-888-310-1122 တွင် OPP ထံသို့ သတင်းအချက်အလတ် ပေးခြင်းဖြင့်၊ ပြည်သူအများ အနေဖြင့် အမှုကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် တရားခံများကို တရားမျှတစေရန် ပို့ဆောင်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အမည်မဖော်လိုသူများအတွက်၊ Crime Stoppers သည် လျှို့ဝှက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဤအဖြစ်အပျက်သည် စုဆောင်းသူအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း 'Magic Cards' ၏တန်ဖိုးနှင့် ဆွဲဆောင်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ အဖိုးတန်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် အပ်နှံမှုသည် ခိုးယူမှုအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အရာများကို ဖြစ်စေသည်။ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်များနှင့် စုဆောင်းသူများ၏ လုံခြုံရေးအစီအမံများကို တိုးမြှင့်ကာ ယင်းကဲ့သို့ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ဒေသန္တရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

'Magic Cards' ဆိုတာ ဘာလဲ။

'Magic Cards' သည် 'Magic: The Gathering' ဟုခေါ်သော အလွန်ရေပန်းစားပြီး ဗျူဟာမြောက် စုဆောင်းနိုင်သော ကတ်ဂိမ်းကို ကစားရန် အသုံးပြုသည့် အရောင်းအ၀ယ်ကတ်အစုအဝေးကို ရည်ညွှန်းသည်။ သင်္ချာပါမောက္ခ Richard Garfield မှဖန်တီးပြီး 1993 ခုနှစ်တွင် Wizards of the Coast မှထုတ်ဝေသောဂိမ်းတွင် ကစားသမားများသည် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုအနိုင်ယူရန် မတူညီသောစာလုံးပေါင်းများ၊ သတ္တဝါများနှင့် စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိသော ကတ်ပြားများကိုအသုံးပြု၍ ကစားသူများပါဝင်ပါသည်။

'Magic Cards' သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသနည်း။

အချို့သော 'Magic Cards' များသည် ၎င်းတို့၏ရှားပါးမှု၊ စုဆောင်းနိုင်မှုနှင့် ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝယ်လိုအားကြောင့် သိသာထင်ရှားသော ငွေကြေးတန်ဖိုးရှိသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကတ်များ၊ အကန့်အသတ်ရှိသော တည်းဖြတ်မှုများ သို့မဟုတ် ထူးခြားသောစွမ်းရည်ရှိသည့်ကတ်များသည် ဝါသနာရှင်များနှင့် စုဆောင်းသူများထံမှ မကြာခဏ ခေါ်ယူလေ့ရှိပြီး ဈေးနှုန်းများတက်စေသည်။

လူတစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ အဖိုးတန်ကတ်စုဆောင်းမှုများကို မည်သို့ကာကွယ်နိုင်မည်နည်း။

အဖိုးတန် 'Magic Card' စုဆောင်းမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဝါသနာရှင်များသည် လော့ခ်ချနိုင်သော ဖန်သားပြင်အိတ်များ သို့မဟုတ် လုံခြုံသော သိုလှောင်မှုကဲ့သို့သော လုံခြုံသောသိုလှောင်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ဂိမ်းဆိုင်များတွင် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များနှင့် အချက်ပေးစနစ်များ တပ်ဆင်ခြင်းသည် အလားအလာသူခိုးများအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ မွမ်းမံထားသောစာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် အဖြစ်အပျက်မှန်သမျှကို ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန်အတွက် ဒေသန္တရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။